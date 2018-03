Die Offensive macht den Unterschied

Der Auftakt letzten Freitag in Winterthur hatte auf eine umstrittene Best-of-5-Serie schliessen lassen. Die St. Galler hatten sich damals so gewehrt, dass ihnen im zweiten Treffen gestern in ihrer Halle ein Erfolg zuzutrauen gewesen wäre. Doch aus dem 1:1 wurde nichts. Vielmehr schafften die Winterthurer den wichtigen Schritt zur 2:0-Führung. Mit einem Heimsieg am 11. April würden sie auf direktem Weg in den Halbfinal vordringen.

Am Optimum

Die ersten drei Angriffe Pfadis liessen nichts Gutes erahnen. Linksaussen Joël Bräm scheiterte dreimal, zweimal davon an Torhüter Jonas Kindler, der im Startspiel aufgetrumpft hatte.St. Otmar führte 2:0 und schien auf Kurs, diesen Viertelfinal weiterhin spannend zu halten. Doch dann schraubte sich die Winterthurer Torproduktion aufs Maximum. Die nächsten 16 Angriffe endeten mit einem Tor; zwischendurch hatte Kevin Jud einen Penalty an den Pfosten gesetzt, ohne dass aber der Ball dem Gegner in die Hände fiel. 16:10 führten die Winterthurer am Ende dieser beeindruckenden Serie. Letztlich stand ihre Halbzeitbiland bei 18 Treffern aus 22 Anläufen. «Besser geht es eigentlich nicht», lobte Trainer Adrian Brüngger. Seine Mannschaft griff am Optimum an.

Halbzeit 2 ging im gleichen Stil weiter. Vier Angriffe, vier Tore und eine 22:14-Führung. Von einer Gegenwehr der St. Galler war schon lange nichts mehr zu spüren. Sie spielten bis dahin so, wie fast während der gesamten Saison aufgetreten waren und nicht so, wie sie am Freitag Pfadi bis zuletzt gefordert hatten. Ab jenem 22:14 aber rissen sie sich, effektiv aus heiterem Himmel, zusammen. Nun verdiente ihr defensives Wirken tatsächlich auch die Bezeichnung «Verteidigen». Sie setzten Pfadi unter Druck, die Gäste leisten offensiv ein paar Aussetzer. «Wir haben kurz den Faden verloren», bemerkte Brüngger später.

Die Folge: Nur noch zwei Tore aus neun Angriffen und St. Otmar war beim 24:21 in der 45. Minute plötzlich wieder im Spiel. Allerdings nur kurz. Denn die Antwort kam umgehend und bis zum 29:22 war wieder alles beim Alten. «Nach jener schwächeren Phase haben wir wieder ruhiger gespielt», sagte Brüngger. Zudem parierte Matias Schulz nun ein paar Würfe. «Dann verlorSt. Otmar den Mut», erklärte Brüngger. «Am Schluss spielten wir dosiert und kontrolliert zu Ende.»

Überzeugender Aufbau

Die Winterthurer verdienten sich ihren zweiten Sieg dieses Viertelfinals durch ihre Offensive. Geradezu brillant war Spielmacher Kevin Jud. Bis zur 12:8-Führung hatte er acht Treffer erzielt – ohne Fehlversuch. Stark auch die beiden anderen Aufbauer, Roman Sidorowicz und Jonas Langerhuus, die sich kaum Fehlwürfe leisteten. Und sehenswert die Treffer von aussen von Fabrizio Pecoraro vom falschen Flügel aus sowie von Marvin Lier, der gegen Spielende in Fahrt kam. Die Winterthurer waren auf mehreren Positionen gefährlich, bei den St. Gallern stand EM-Topskorer Ondrej Zdrahala wieder als Alleinunterhalter da.

Pfadis Abwehr, ansonsten die massgebende Qualität dieser Mannschaft, blieb erneut steigerungswürdig. Mag sein, dass dies mit der Absenz von Marcel Hess zusammenhing. Der Captain fehlte wegen Nachwirkungen seiner Gehirnerschütterung, die er vor drei Wochen in Aarau erlitt. Mit Hess wäre jede Defensive besser. Gestern aber konnte Pfadi den Ausfall nicht gut genug kompensieren. Zdrahala erhielt zwischendurch wieder zu viel Platz. Trotzdem: Auch im Defensiv­bereich war Pfadi die stärkere Mannschaft.

Wenn die St. Galler nicht mit jener Intensität auftreten, die sie gestern in den paar starken Minuten der zweiten Halbzeit geboten hatten, dann müssen sie ab übernächster Woche die Ferien antreten. Wenn Pfadi offensiv an gestern anknüpft und in der Deckung den Tritt findet, dann steht dem Playoff-Halbfinal nichts im Weg. (Der Landbote)