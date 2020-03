Die Tendenz zeigt konstant nach oben

Ein offizielles Länderspiel wars nicht. Aber immerhin steht im Lebenslauf von Jannic Störchli jetzt auch ein Einsatz in der Nationalmannschaft. Pfadis Kreisläufer erzielte am Montag beim Schweizer 25:23-Sieg über den Zweitbundesligisten HSG Konstanz ein Tor und half in der 6-0-Verteidigung mit, dass in der Startviertelstunde nur zwei Gegentreffer fielen.

Alen Milosevic und Lucas Meister waren in der Bundesliga, Philip Novak fehlte verletzt. So wurden Störchli, der in den Schweizer Auswahlen vom U-17 bis U-21 zum Stammkader zählte, und Lukas Laube vom HSC Suhr Aarau als Kreisläufer für dieses Testspiel berücksichtigt. Sie sind im Schweizer Perspektivkader. Oder wie es Störchli lächelnd formuliert: «Talente, von denen man denkt, dass sie in Zukunft mal etwas sein können.»

In der laufenden NLA-Saison, seiner ersten bei Pfadi, hat der 21-Jährige bereits mehrfach gezeigt, dass er einer ist, der etwas kann. Aufsässig und solid in der Abwehr, zuverlässig im Abschluss. «Ein Fighter. Er geht dorthin, wo es unangenehm ist», lobt ihn Trainer Adrian Brüngger.

Der Plan ist aufgegangen

Seine Juniorenzeit verbrachte der Uhwiesener bei den Kadetten Schaffhausen, vier Jahre lang trainierte er drei- bis viermal wöchentlich in deren Handball-Academy. Im März 2018 wechselte er zu Fortitudo Gossau und bestritt die letzten sechs Spiele der Saison, darunter den Playoff-Viertelfinal gegen Wacker Thun. Ein Jahr später stieg er mit den Gossauern, «den Unabsteigbaren», aus der Nationalliga A ab.

Im Zwei-Jahres-Vertrag gabs für diesen Fall eine Ausstiegsklausel, Störchli nutzte sie und stiess zu Pfadi. «Die Idee war nicht, dass ich zehn Jahre bei Gossau bleiben würde, sondern dass ich das als Sprungbrett in die Nationalliga A nutzen könnte», blickt Störchli zurück. Der Plan ist vollends aufgegangen.

Der Letzte eines Quartetts

Die Situation, die er letzten Sommer in Winterthur am Kreis vorfand, war diese: Markus Dangers war die klare Nummer 1, Luigj Quni galt mit einem Pfadi-Jahr im Rücken als erster Backup, und Dimitri Murri versuchte nach Verletzungen einen erneuten Anlauf, doch noch Fuss zu fassen. Inzwischen ist von diesem Quartett allein noch Störchli mit dabei. Murri trat zurück. Quni verlor seine Position als Nummer 2 an den Neuen aus Gossau und versuchte im Dezember in Norwegen sein Glück. Dangers verkrachte sich mit dem Trainerteam und verlor seinen Platz in der Mannschaft.

Der Abgang von Dangers hatte zwei Seiten für Störchli. «Schade, denn ich konnte viel von ihm lernen. Andererseits bedeutete es für mich eine riesige Herausforderung und Chance», erklärt er. «Als im neuen Jahr die Meisterschaft fortgesetzt wurde, war ich sehr nervös. Denn mir war bewusst, dass ich viel mehr Verantwortung übernehmen musste.» Rückblickend kann er feststellen: «Ich habe von der neuen Situation profitiert.» Brüngger sagt, dass sich Störchli seit Anfang Jahr «erfreulich entwickelt» habe.

Der Partner am Kreis heisst inzwischen Antonio Pribanic. Der 32-jährige Kroate, der im Januar zu Pfadi kam, sei «besser im Angriff als ich», meint Störchli, «er hat mehr Erfahrung». In der Offensive habe er «noch Potenzial», sagt Störchli über sich. «Das Positionsspiel, der Abschluss und das Zusammenspiel mit den anderen könnten noch besser sein.» Was die Verteidigung angeht, habe er sich «langsam ans System gewöhnt. Im 3-2-1 bin ich schon ganz solid, und das 5-1 geht auch immer besser.» Bisher könne er mit der Saison «sehr zufrieden» sein, sagt Jannic Störchli, der mittlerweile in Seen wohnt. «Ich habe bereits einen Riesenschritt getan und denke, dass ich mich noch weiter verbessern kann.»

Momentan passt für ihn alles, «das Team, das Umfeld und der Job». Der gelernte Zimmermann will sich via Berufsmittelschule und Passerelle zum Sekundarlehrer ausbilden lassen. Als Vorgeschmack absolviert er im Win4 ein Praktikum als Unterrichtsassistent, Mathematik und Sport liegen ihm am besten. Auch beruflich gehts vorwärts.