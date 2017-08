Die Tigers werden immer prominenter

Die Tigers haben ein paar prominente Namen mehr im Repertoire. Raphael Liniger (der allenfalls eine weitere Saison anhängt), Vaidas Klimciauskas, Sharr Ramadani, Mathias Oltmanns, Christoph Meili, Gregory von Ballmoos und Gaudenz Huwyler sind Spieler mit NLA-Vergangenheit. Jetzt kommen zwei neue dazu: Rechtsaussen Oliver Scheuner und Aufbauer Björn Fröhlich.Scheuner (32), der Ur-Pfader, der beim Winterthurer NLA-Verein keinen Platz mehr im Kader erhielt, wechselt mit der Erfahrung aus 432 NLA-Partien (am viertmeisten überhaupt) sowie 32 Länderspielen in die 1. Liga. Ein Verlust für Pfadi, ein Gewinn für die Tigers. Diesen Montag war er, aus den Ferien zurück, erstmals wieder im Training. «Es fühlte sich gut an . . . Die Tigers sind momentan das Richtige für mich. Ein Klub mit Ambitionen, bei dem ich fit bleiben kann», sagt Scheuner.

Eine Variante wäre auch der Job als spielender Assistenztrainer bei Pfadis NLB-Mannschaft gewesen. «Doch da ist der Aufwand viel grösser. Und ich wollte mich ja vermehrt auf den Job konzentrieren», erklärt der Rechtsaussen, der bei Pfadi zu Juniorenzeiten mit Tigers-Präsident und -Linksaussen Christoph Meili gespielt hat.

Bei den Tigers ist der Aufwand durchaus «erträglich»: Zwei Teamtrainings sowie eine individuelle Einheit dürften der Mannschaft für die 1. Liga reichen – für allenfalls künftige Einsätze in der NLB jedoch nicht.

Fröhlich (28) soll im linken Aufbau für Würfe aus der Distanz sorgen. Der abwehrstarke St. Galler, der auch als Kreisläufer einsetzbar ist und kurz zum Kreis des Nationalteams gehörte, wechselte 2015 von St. Otmar zu GC Amicitia Zürich und jetzt zu den Tigers.

In Seen spielen nicht nur bestandene Handballer, sondern auch solche, die in Pfadis Nachwuchsabteilung ausgebildet wurden und später den Klub verliessen. Drei weitere ehemalige Pfadi-Junioren stossen zum Erstligisten: Die Aufbauer Alex Maritz (nach einjähriger Pause) und Yves Gehrig (Andelfingen) sowie Linksaussen Michael Blumer (Frauenfeld).

Aus Urdorf kommt der Rückraumspieler Wladislaw Michalko, der Erfahrung aus der höchsten slowakischen Liga mitbringt. Im Tor soll Peter Szilagyi (vom SC Siggenthal), einst kurz Nummer 3 im Pfadi-Tor, mithelfen, den Abgang von Routinier Markus Haupt zu kompensieren.

«Verein, der vorwärtsmacht»

Noch 17 NLA-Spiele mehr als Scheuner hat Urs Schärer während seiner Karriere bestritten. Von Tigers-Trainer Daniel Stahl übernimmt der 47-jährige Wiesendanger die sportliche Leitung. Zudem assistiert er Stahl als Trainer. In diesem Job löst er Dino Bajram ab, der sich auf seine Arbeit in der Juniorenabteilung konzentriert, die mit 180 Kindern und zwölf Teams inzwischen sehr respektable Dimensionen angenommen hat.

Eine ähnliche Doppelfunktion hatte Schärer einst bei den Kadetten Schaffhausen ausgeübt. Zuletzt war er Teammanager des A-Ligisten St. Otmar St. Gallen. Still und leise haben sie die beiden Parteien längst getrennt. «Ich konnte nicht das umsetzen, wofür ich geholt wurde», blickt Schärer auf seine St. Galler Zeit zurück. «Ich habe Forderungen gestellt, was man ändern müsste. Aber man ist nicht darauf eingegangen.» Trotz der letzten Saison, die St. Otmar in die Abstiegsrunde führte, habe man «im Verein nichts hinterfragt». Jetzt engagiert sich Schärer, der weiterhin in Yellows fröhlicher Zweitligatruppe spielt, wieder in Winterthur. «Die Tigers sind ein Verein, der vorwärtsmachen will», erwähnt er.

Die Tigers entwickeln sich immer mehr zur starken Nummer 2 im Winterthurer Handball. Die Ambitionen der Erstligamannschaft sind klar. Letzte Saison verlor sie die Aufstiegspoule zur NLB sehr knapp gegen den physisch besseren BSV Stans. «Wir haben uns immer gesagt, dass wir im dritten Jahr mit Trainer Daniel Stahl den Aufstieg schaffen wollen», betont Klubpräsident Christoph Meili. Das wäre in der bevorstehenden Saison, die für die Tigers am 16. September beginnt, der Fall. (Der Landbote)