Die Zukunft entschärft die aktuelle Lage nicht

Als Filip Maros im Konter vor dem Kreis absprang, zur Pirouette ansetzte und den Ball rückwärts zum 41:21 ins Tor warf, war die Gala von Pfadi und die Demütigung für den RTV Basel perfekt. Spielerisch leicht hatten sich die Winterthurer ziemlich genau vor einem Jahr zum Kantersieg in der Axa Arena entfaltet.

Dieses Selbstverständnis, das damals zu sehen war und das die Winterthurer auch noch Anfang November bei ihren dominanten Siegen über Bern und Thun gezeigt hatten, war zuletzt entschwunden. Die in den Schlussminuten kassierte Heimniederlage im EHF-Cup gegen Bjerringbro-Silkeborg leitete am 17. November eine Serie mit sechs Spielen ohne Sieg ein.

Heute um 19.30 Uhr tauchen die Basler erneut in der Axa Arena auf. Für die Winterthurer, die wegen einer Schulterverletzung einen Monat lang auf ihre Stammkraft Peter Schramm verzichten müssen, käme das Gastspiel des Tabellenletzten, der in 14 Spielen nur ein Unentschieden geholt hat, eigentlich gerade zur richtigen Zeit. Im September verlor der RTV in Winterthur den Cup-Sechzehntelfinal gegen das NLB-Team von Pfadi. Auch das zeigt, dass heute ein Sieg die reine Pflicht ist.

Nach je zwei Niederlagen in Europacup und Meisterschaft, dem schweren Taucher im Cup gegen Suhr Aarau sowie dem Unentschieden in der Meisterschaft in St. Gallen ist logisch, dass Trainer Adrian Brüngger sagt: «Die Situation ist von den Resultaten her eher angespannt.» Um gleich einzuräumen: «Unsere Leistung in den letzten zwei Spielen war nicht so verkehrt.» Einmal reichte es zum Unentschieden in St. Gallen, ein Woche später, letzten Samstag, setzte es, weil die erste Halbzeit missraten war, eine Niederlage in Kriens ab.

Gegen Bjerringbro-Silkeborg, diesen Topclub aus Dänemark, darf man verlieren. Und «im Einzelnen betrachtet», wie Brüngger bemerkt, sind selbst Auswärtsniederlagen in Suhr und in Kriens sowie ein Unentschieden in St. Gallen – gegen Teams mit Potenzial für die vordere NLA-Hälfte – durchaus vertretbar. «Unglücklich ist einfach, dass das alles hintereinander geschehen ist», meint Brüngger noch. «Das einzige wirkliche Drama war das Cupspiel.» Er denke deshalb nicht, dass man jetzt «in Hysterie verfallen und alles über den Haufen werfen soll. Ich würde nicht sagen, dass wir komplett von der Rolle sind.»

Trotzdem natürlich sind die aktuellen Leistungen nicht so, wie sie im ersten Teil der Saison noch waren und wie sie den Ansprüchen Pfadis entsprechen. Der Rückraum zeigte Schwächen, vor allem wenn es Spielmacher Kevin Jud nicht läuft. Die Abwehr durchlief in beiden Varianten Höhen und Tiefen und muss die Zweikämpfe konsequenter zu Ende führen. Zuletzt in Kriens waren auch die Torhüter im Tief.

Die offenen Verträge

Mit Sicherheit und Selbstverständnis lassen sich Spiele einfacher gewinnen. Beides fehlt momentan. Brüngger streitet nicht ab, dass die anstehenden Vertragsverhandlung einen Einfluss haben. Ende Saison laufen die meisten Verträge aus. «Diese Situation hilft uns nicht. Sie trägt nicht dazu bei, dass wahnsinnig viel Ruhe ins Team kommt», erklärt der Trainer. Die Zukunft entschärft die jetzige Lage nicht.

Bisher konnte erst mit Jud verlängert werden. «Momentan sind wir nicht sehr weit» mit den Verhandlungen, sagt Brüngger. Die Voraussetzungen sind klar: Der finanzielle Rahmen eines Vereins, der vor einem Jahr kurz vor dem Bankrott stand, bleibt eingeschränkt. «Wir haben nicht viel Spielraum, um wahnsinnige Offerten zu unterbreiten, und können nur das ausgeben, was wir auch verkraften können. Wir haben für die kommende Saison einen Betrag X zu verteilen», erklärt Brüngger. Ob dann damit alle zufrieden sind, bleibe dahingestellt. Der Trainer betont: «Wir müssen das professionell angehen und als Mannschaft wegstecken können.»

Der erste Schritt zurück muss heute erfolgen und am Samstag mit dem Spiel in Zürich gegen GC Amicitia, den Drittletzten, bestätigt werden. Die Entscheidungen fallen erst im Playoff. Aber zu viel Negatives darf man sich selbst zum jetzigen Zeitpunkt nicht leisten. Deshalb sagt auch Brüngger: «Wir wissen schon, was es geschlagen hat.»