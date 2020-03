Nach sechs Spielen ohne Sieg tauchte bei Pfadi der RTV Basel zu Besuch auf. Die Winterthurer fügten ihm an jenem 11. Dezember mit dem 27:24 die 14. Niederlage im 15. Spiel bei und beendeten ihre eigene unschöne Serie.

Seither hat sich beim RTV einiges getan. Schon aufs nächste Spiel hin verstärkte er sich mit zwei Bundesligisten: mit dem deutschen Kreisläufer Jonas Dell (Bergischer HC) und Rückraum-Linkshänder Srdan Predragovic (Göppingen), einem bosnischen Nationalspieler, der bisher in acht Einsätzen durchschnittlich 7,9 Tore erzielte. Mitte Januar folgte der Slowene Aleksander Spende, ein linker Aufbauer aus Zagreb. Deshalb sagt Pfadi-Trainer Adrian Brüngger: «Der RTV hat nicht mehr viel gemeinsam mit jener Mannschaft, die wir zweimal geschlagen haben», vergleicht er mit jenem 27:24 und dem 34:28-Auswärtssieg Anfang Oktober.

Neu ist seit Mitte Februar auch der Trainer: Christian Meier war nach dem Abschlusstraining vor der 21:31-Auswärtsniederlage gegen Kriens-Luzern zurückgetreten. Auf ihn folgte Dario Bagaric, ein ehemaliger RTV-Spieler.

Aus den acht Spielen seit der Niederlage in Winterthur haben die Basler fünf ihrer insgesamt sechs Punkte geholt. Drei davon eroberten sie sich zuletzt in den drei Spielen unter Bagaric: Zuerst gabs das 39:39 gegen Endingen, dann den 32:22-Heimsieg über GC Amicitia. Vor acht Tagen verloren sie in Schaffhausen nur 30:28, vor der letzten Minute hatte es noch 28:28 gestanden. Kein Wunder also sagt Brüngger über die Basler: «Die sind nicht schlecht.» Fürs Playoff reicht es trotz Transfers und Trainerwechsel nicht: GC Amicitia kann Platz 8 nicht mehr genommen werden.

Tynowskis Comeback naht

Pfadis personelle Lage präsentiert sich teils positiv. Rechtsaussen Cédrie Tynowski, der wegen seiner Schulterverletzung erst ein NLA-Spiel bestritt, dürfte morgen sein Comeback geben, und Aufbau-Linkshänder Pascal Vernier trainierte zum ersten Mal eine gesamte Woche durch. Auf der negativen Seite steht dies: Abwehrchef Michal Svajlen renkte sich im Training einen Finger aus, bei offener Wunde. Bänder und Knochen scheinen nicht lädiert zu sein, er könnte drei Wochen ausfallen.

Zum Spiel am Sonntagabend in der Rankhofhalle sind maximal 200 Zuschauer zugelassen. Ein Unglück für den Veranstalter ist das nicht: Der Saisonschnitt liegt bei 255 Besuchern.

Kriens ficht Korrektur an

Weiterhin hängig ist, ob Pfadi einen zusätzlichen Punkt Vorsprung auf den HC Kriens-Luzern erhält. Denn der HCK hat den erstinstanzlichen Entscheid, das Heimspiel gegen die Kadetten Schaffhausen wegen des «gestohlenen Tors» statt 24:24 neu 24:25 zu werten, beim Verbandssportgericht angefochten. Die Krienser hoffen auf ein Wiederholungsspiel.