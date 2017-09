Diesmal liefs wie geschmiert

Der erknorzte Cupsieg vor einer Woche beim B-Ligisten RTV Basel und der Punktverlust mit dem Unentschieden am Mittwoch beim HSC Suhr Aarau waren zwei sehr mässig geglückte Startspiele. Gestern Abend nun stimmten der Ertrag und die Ausführung.

Diesmal lief die Offensive wie geschmiert. 17 Tore aus 23 Angriffen in der ersten Hälfte sowie 15 Treffer aus 22 Anläufen nach der Pause ergaben eine überdurchschnittlich schöne Erfolgsquote. Die Angriffe hatten Zug und hinter den Würfen steckte Überzeugung. Beste Beispiele für Letzteres waren die Aufbauer Pascal Vernier und Ante Kuduz sowie Rechtsaussen Cédrie Tynowski. Alle drei liessen sich nur je einen Fehlwurf notieren, bei insgesamt 18 Torerfolgen. Stark auch Captain Marcel Hess mit vier Treffern und drei herausgeholten Penaltys. Die Bilanz von Marvin Lier, dem vierfachen Torschützen, wurde nur durch einen verschossenen Penalty getrübt.

Antwort gegeben

Es stimmte erstmals auch die Ausbeute aus Gegenstössen: Von den 14 Konterchancen endeten elf im Tor. Insgesamt gab Pfadis Angriff eine Antwort auf die zögerlichen, fehlerhaften Auftritte in Basel und Aarau. Grundsätzlich passte alles.

Die Zürcher waren indes auch nicht in der Lage, Pfadis Schwung ernsthaft zu bremsen. Mitunter kamen die Winterthurer sehr leicht zur Wurfchancen, die sie in aller Regel auch konsequent zu nutzen wussten. Zürcher Torhüterparaden gabs so gut wie keine. Offensiv gelang gleichsam nicht viel. Der deutsche Linkshänder Manuel Frietsch, den die Winterthurer aus dem letztjährigen Cup-Viertelfinal noch schmerzhaft in Erinnerung haben, ist fähig, aus allen Lagen zu treffen. Gestern kam er erst nach einigen Ballverlusten auf Touren und sechs Tore. Fabian Pospili, jung wie die meisten seiner Mitspieler, brachte etwas Druck in den Aufbau und am Kreis hielt sich Luigi Quni sehr passabel. Viel mehr allerdings hatte GC Amicitia nicht zu bieten – ein klarer Kandidat für die Abstiegsrunde.

Makellos zum 12:4

Die Winterthurer machten das Beste aus der Begegnung. Trainer Adrian Brüngger war zufrieden, er hob das Spiel über die Aussenpositionen sowie die Steigerung in Eins-gegen-eins-Situationen hervor. Geraume Zeit verhielt sich auch die Defensive auffallend gut. Die Abwehr provozierte in der ersten Hälfte mehrere Ballverluste des Gegners. Und falls dieser trotzdem aufs Tor warf, stand Goalie Matias Schulz öfters im Weg. Und weil Pfadi zwölf Tore in Serie erzielte, war das Ergebnis dieser vorne und hinten makellosen Leistung eine 12:4-Führung nach 17 Minuten.

Auch später blieb die Differenz bei mindestens acht Toren. In der zweiten Halbzeit fing Pfadi vier Gegentreffer mehr ein als in der ersten. Das lag nicht am Torhüter, denn Arunas Vaskevicius brachte es nach der Pause (wie davor Schulz) auf acht Paraden. Sondern die Verteidigung liess nun etwas nach. Wirkliche Folgen hatte es jedoch keine.

Heute Samstag in einer Woche steht Pfadi mit dem Cup-Achtelfinal beim NLB-Aufsteiger HS Biel eine weitere Pflichtaufgabe bevor. Erst eine Woche darauf folgt die Fortsetzung in der Meisterschaft mit dem Heimspiel gegen den BSV Bern, der mehr fordern dürfte, als es die Zürcher gestern konnten. (Der Landbote)