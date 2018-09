Doch noch souverän zum Jubiläum

Zum 20. Mal in Serie gewannen die Winterthurer NLA-Handballer ein Meisterschaftsspiel gegen Fortitudo Gossau. In den letzten zwei, drei Jahren war der Nachbar aus dem Osten in drei Begegnungen jeweils nur ein Tor von einem Punktgewinn entfernt gewesen. Im Vergleich dazu blieb Pfadis Jubiläumssieg in der Axa-Arena ungefährdet, auch wenn der Vorsprung zur Pause nur ein Tor betragen hatte.

Die Winterthurer begannen gut. Sie verteidigten besser als zuletzt beim knappen Auswärtssieg gegen GC Amicitia Zürich und vorne passte die Torausbeute. Die logische Folge: Nach 18 Minuten führten sie 10:5. Alles schien in geordneten Bahnen zu verlaufen, wie es sich für ein Spiel gehört, in dem ein Titelanwärter auf einen latenten Abstiegskandidaten trifft. Doch dann half Pfadi wesentlich mit, die Richtung zu ändern. Denn die Intensität in der Verteidigung liess nach. Die Goss­auer nutzten dies und steigerten die eigene Torproduktion nahe ans Optimum. Das führte dazu, dass der hintere Teil dieser ersten Halbzeit 10:6 an die Gäste ging. Statt die Vorentscheidung geschafft zu haben, lag Pfadi zur Pause nur noch 16:15 vorne.

«Wir machten in der Abwehr zu wenig Druck», bemängelte Pfadi-Trainer Adrian Brüngger den zweiten Teil der ersten Hälfte. Dadurch hätten die Gossauer genügend Zeit erhalten, Entscheidungen zu treffen. «Und sie trafen ein paar gute.» Deshalb sei es «plötzlich wieder eng» geworden, ergänzte Brüngger.

Marvin Liers Torhunger

Die allfällige Gefahr, zum ersten Mal seit dem 14. September 2008 Fortitudo nicht zu bezwingen, wurde allerdings gleich nach der Pause gebannt. Die Winterthurer verteidigten wesentlich effizienter. «Mit mehr Druck», wie Brüngger sagte, was den Gegner wieder zu mehr Fehlern verleitete. Mit dem 24:17 nach 41 Minuten, unter anderem dank vier Kontertoren, war alles geklärt. Anders noch als in Zürich liess sich Pfadi diesen sicheren Vorsprung nicht mehr nehmen. Am Ende gewann man die zweite Halbzeit 18:9, weshalb der Sieg doch noch ein souveräner wurde.

Die Arbeit in der Abwehr, in welcher Peter Schramm die zentrale Position des verletzten Michal Svajlen übernahm, war, abgesehen von jener Phase, ebenso ordentlich wie die Torhüter und die offensive Ausbeute. Pfadi bot keinen umwerfenden Auftritt, aber einen, der gut genug war, um sich einen unbequemen Gegner vom Leib zu halten. Gossaus Rückraum-Linkshänder Patrik Hruscak, ein 2,06 m grosser Slowake, scheint eine Verstärkung zu sein.

Bester Spieler auf dem Feld war Pfadis Marvin Lier. Der Rechtshänder, der im Konter sowie vom linken oder rechten Flügel aus Tore erzielte, traf zwölfmal bei nur 14 Würfen. Zudem holte er einen Penalty heraus. «Er hat Torhunger», sagte Brüngger. «Das gefällt mir. Das wollen wir von ihm aber auch sehen.» In der Topskorerwertung der Liga liegt Lier nach vier Runden damit auf Platz 1.

Der Gossau-Match war bis zum 1. November Pfadis letztes NLA-Spiel in der Axa-Arena. Dazwischen folgen im Oktober die Meisterschaftspartien in St. Gallen und Aarau sowie die 2. Runde des EHF-Cups gegen den dänischen Topklub Aalborg, der am 14. Oktober in Winterthur auftreten wird. «Uns stehen», erklärte Brüngger, «ein paar harte Spiele bevor.» Den ersten Teil der Saison haben die Winterthurer hinter sich. Abgesehen von der vermeidbaren Niederlage in Thun wird er als geglückt in die Geschichte eingehen. (Der Landbote)