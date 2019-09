Nur schon dass einer allein 13 von 25 Toren seiner Mannschaft erzielt, ist ungewöhnlich. Erst recht aber, wenn er so viele Würfe gegen seinen eigenen Bruder versenkt. Aleksandar Radovanovic vollbrachte es, als er im Februar 2017 mit seinem HC Kriens Luzern gegen den HSC Suhr 25:23 gewann und im Tor des Gegners Mihailo Radovanovic stand. Er habe nur seinen Job gemacht, «entschuldigte» sich Aleksandar später bei seinem ein Jahr älteren Bruder. «Er wusste, wie ich schiesse. Deshalb machte ich dann das Gegenteil», erinnert sich der 24-Jährige lächelnd an jene Episode. Mihailo war schuld, dass Aleksandar Radovanovic mit Handball begann. In Cacak, einer alten Handballhochburg, wuchsen die beiden auf. Aleksandar beschäftigte sich mit Fussball, Karate und Basketball - bis ihm der ältere Bruder nahe legte: «Du musst Handball spielen, du bist Linkshänder.» Und die sind in dieser Sportart bekanntlich eine gesuchte Spezies. «Zuerst wollte ich nicht», sagt Aleksander. Dann folgte er dem Rat. Es gefiel ihm vom ersten Training an, «und ich spiele immer noch». In jungen Jahren zogen die zwei Radovanovics weiter in die Hauptstadt zu Partizan Belgrad. Ihre Karriere begann, sie führte beide bis ins serbische Nationalteam.

Eine Saison zum Vergessen

Im Frühling 2017 beendete Aleksandar Radovanovic seine erste Saison mit dem von Heiko Grimm trainierten HC Kriens-Luzern als Topscorer der Mannschaft. Ohnehin erlebten die Krienser eine sehr gute Meisterschaft: Die Finalrunde schlossen sie auf Platz 3 ab, im Playoff-Halbfinal scheiterten sie nach einer 1:0-Führung 1:3 an Pfadi Winterthur.

Noch bevor er seine dritte Saison beim HCK begann, wurde im Sommer 2018 offiziell, dass er in einem Jahr zu Pfadi wechseln würde. Goran Perkovac war nun der Trainer. Radovanovic kam nicht mehr gleich zur Geltung, wie es sein Potenzial an sich zulassen würde. Die Krienser zogen eine schlechte Saison ein, mussten in die Abstiegsrunde und scheiterten im Playoff-Viertelfinal 0:3 an Pfadi. Am Schluss habe es ihm beim HCK «nicht mehr gefallen», erklärt Radovanovic. «Aber das ist jetzt vorbei.» Er wolle nicht mehr darüber sprechen. Am Sonntag trifft er auf seinen alten Club, was ihn nicht sonderlich aufwühlt. «Jeder Gegner ist gleich. Und es ist wie in jedem Spiel: Ich will gewinnen.»

Jetzt schwärmt er

Mit seiner Frau und der zweijährigen Tochter wohnt er in Seen, unweit der Axa-Arena. «Perfekt» sei es hier «und professioneller», schwärmt er von der Mannschaft und der Infrastruktur. «Einfach alles ist besser als in Kriens.» Pfadis schneller Stil kommt einem wie ihm entgegen, der dynamisch im Aufbau oder auf Rechtsaussen zu spielen pflegt. «Wir haben viel Potenzial in der Mannschaft», ist er überzeugt.

Radovanovic habe sich «sehr gut integriert, als Mensch und als Spieler», lobt Trainer Adrian Brüngger den Neuen. «Das, was wir uns vorgestellt haben. Wir sind absolut zufrieden.» Bisher erwies sich der Linkshänder aus Serbien als zuverlässigster Rückraumspieler Pfadis. «Sein grosses Plus ist, dass er auch Flügel spielen kann.» Das gebe «interessante Kombinationen», sobald Pascal Vernier, Pfadis seit Dezember verletzter Rückraum-Linkshänder, wieder zurück sei.

Mit Bruder oder gegen ihn

Als Kind hat sich Aleksandar Radovanovic immer gewünscht, einmal in der Bundesliga zu spielen. Inzwischen sagt er zur Karriereplanung:«Warum soll ich wechseln, wenn ich in einer Mannschaft bin, in der ich mich wohl fühle?» Will heissen: Er kann sich vorstellen, länger als die bisher abgemachten zwei Jahre in Winterthur zu bleiben. «Es kann ja auch sein, dass Pfadi wieder einmal in der Champions League spielt.»

So, wie es Aleksandar und Mihailo Radovanovic in den Saisons 2011/12 und 2012/13 mit der jungen, talentierten Mannschaft von Partizan Belgrad taten. 17 und 18 Jahre waren sie da. Zu mehr als einem Sieg (gegen Ademar Leon) in den total 20 Spielen der Champions-League-Gruppenphase reichte es Partizan zwar nicht. Doch das Erlebnis allein entschädigte für manches.

2014 verliessen die Radovanovics Belgrad. Mihailo stiess zu Bietigheim in die Bundesliga und landete nach dem schwedischen Abstecher bei Drott Halmstad 2016 im Aargau. Anderthalb Saisons später zog er, zumal sich Landsmann Dragan Marjanac als künftiger HSC-Stammgoalie ankündigte, weiter nach Israel zu Ramhat Hashron. Seit Sommer 2018 tritt er für den kroatischen Spitzenclub RK Nexe an. Ebenfalls 2016 kam Aleksandar via Radnicki Nis und Cherbourg in die Schweiz nach Kriens, worauf sich die beiden Brüder in der Nationalliga A vier Mal gegenüber standen. Drei dieser Begegnungen gingen an den HCK.

«Ich hoffe, wir spielen irgendwann wieder im gleichen Club zusammen», sagt Aleksandar Radovanovic. Oder zumindest wieder einmal gegen Mihailo: Denn Nexe ist für die 3. Runde des EHF-Cups gesetzt und damit noch in diesem Jahr ein möglicher Gegner der Winterthurer, falls sie die Oktober-Runde gegen die Nordmazedonier aus Bitola überstehen.