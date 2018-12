Ein Bundesligist angelt sich Sidorowicz

Etwas Besonderes musste geschehen sein, als sich am Samstagabend Pfadis gesamte Mannschaft in der Axa-Lounge der neuen Arena ihren Anhängern präsentierte. Nicht der eben geschaffte Heimsieg im Spitzenspiel gegen St. Otmar war das Thema, sondern Roman Sidorowicz: Der 27-jährige Aufbauer, 44-facher Nationalspieler, kann sich seinen Traum erfüllen und wechselt in die Bundesliga.

Am Donnerstag war die Anfrage der MT Melsungen in Winterthur eingetroffen. Der Bundesliga-Fünfte, derzeit von Verletzungspech verfolgt, fragte nach, ob ein Wechsel von Sidorowicz möglich sei. Er war es, erstens vom Spieler und zweitens auch von Pfadi aus. "Wir freuen uns für Sido und wir haben unser Versprechen gehalten", erklärte Klubpräsident Jürg Hofmann. 2016 hatten die Kadetten Schaffhausen dem Pfadi-Skorer ein offenbar einträgliches Angebot vorgelegt. Sidorowicz verzichtete und entschied sich, seinen Vertrag in Winterthur bis Ende Saison 2019/20 zu verlängern. Im Gegenzug versprach man, ihn ziehen zu lassen, sobald ein Team aus einer europäischen Topliga konkretes Interesse an ihm zeigen würde. Das war nun der Fall. Melsungens Trainer Heiko Grimm meldete es an. Der ehemalige Spieler von GC Amicitia Zürich und Pfadi war bis Anfang 2018 noch Trainer des HC Kriens-Luzern und kennt die Qualitäten von Sidorowicz bestens.

Am Samstag morgen wurde der Vertrag unterschrieben. Sidorowicz wechselt leihweise bis Ende Saison nach Melsungen, der Bundesligist hat die Option auf eine Verlängerung. Bereits am Montag wird er in der Kleinstadt in Nordhessen eintreffen. Am Donnerstag folgt das erste Heimspiel in der 4300 Leute fassenden Halle in Kassel, zu Gast ist die SG Flensburg-Handewitt, der deutsche Meister und Tabellenführer.

Er könne es "noch gar nicht richtig fassen", sagte Sidorowicz vor versammelter Pfadi-Gemeinde. "Die Bundesliga war schon immer mein Riesentraum." Ihm stehe "ein riesiges Abenteuer" bevor. Er freue sich auf Montag, wenn er die neue Mannschaft kennen lerne. "Ich habe nichts zu verlieren, ich gehe mit voller Energie und positiv an das Ganze heran." Eine Wohnung hat er noch keine. "Ich könnte den Wohnwagen des Vaters mitnehmen, aber den braucht er ja selbst immer wieder..."

Die Gefühle der Winterthurer waren gemischt. Einerseits verliert man den wichtigsten und flinksten Werfer aus dem Rückraum, andererseits mag ihm jeder diesen Karrierenschritt gönnen. "Wir sind stolz, dass wir ihn begleiten und ihn zu einem Bundesligaspieler machen konnten", betonte Hofmann. Trainer Adrian Brüngger erklärte: "Es ist klar, dass wir seinen Wechsel unterstützen. Für unser Team ist es ein herber Verlust, Sido war als Spieler und als Persönlichkeit sehr wichtig." Sidorowicz ist nach Manuel Liniger (2005 zu Wilhelmshaven) erst der zweite Schweizer Handballer, der Pfadi Richtung Bundesliga verlässt.

Die Klubführung wird in den nächsten Tagen darüber beraten, wie Sidorowicz' Abgang aufgefangen werden soll. Der Markt bietet derzeit nicht viel, ausserdem bleiben Pfadis finanzielle Mittel sehr limitiert, und wenn, dann würde das Team - zumal wegen Pascal Verniers erneutem Verletzungspech - vor allem einen neuen Aufbau-Linkshänder brauchen. Dieser Aufstieg in die Bundesliga entlastet Pfadis Budget, wobei "die sportliche Einbusse schwerer wiegt", wie Hofmann sagte.

Sieg im Spitzenspiel

Sidorowicz erzielte am Samstag in der Axa-Arena in seinem letzten Match mit Pfadi sechs Tore zum 31:28 (13:12) über St. Otmar St. Gallen. Mit diesem ebenso verdienten wie erkämpften Heimsieg gegen den NLA-Dritten übernahmen die Winterthurer zumindest vorübergehend die Tabellenführung von den Kadetten. Zugleich qualifizierten sie sich als erste Mannschaft für die Finalrunde der Top 6. Und: Sie bestätigten in diesem Spitzenspiel ihre Rolle als Topteam im Schweizer Klubhandball, zum zweiten Mal in der laufenden Saison hielten sie die erstarkten St. Galler in Schach. Diese zogen ihr Programm mit dem siebten Feldspieler 60 Minuten lang durch. Zumal Pfadi effizient dagegen verteidigte, war der Erfolg mässig: St. Otmar kassierte fünf Gegentreffer ins leere Tor.

Nach einem offensiv missglückten Einstieg in den Match fing sich Pfadi auf und riss in den letzten zehn Minuten das Derby definitiv an sich. Spielmacher Kevin Jud und Sidorowicz waren wichtige Skorer, Rechtsaussen Cédrie Tynowski erzielte fünf Tore ohne Fehlversuch. Ein schönes Comeback nach acht Monaten Verletzungspause gab der 20-jährige Lukas Heer als vorderer Verteidiger. Einmal mehr viel Pech hatte Pascal Vernier: Der Rückraum-Linkshänder musste in der 9. Minute mit einer möglicherweise schweren Knieverletzung vom Feld. Das war für Pfadi der zweite schwere Verlust an diesem Wochenende.

Pfadi - St. Otmar 31:28 (13:12)

1147 Zuschauer. - SR Joss/Ouardani. - Torfolge: 1:0, 1:2, 3:5, 5:7, 8:7, 11:9, 11:12, 13:12; 14:13, 14:15, 17:19, 20:19, 20:21, 22:21, 23:23, 26:23, 26:25, 28:25, 30:27, 31:28. - Strafen: 4x2 gegen Pfadi, 3x2 gegen St. Otmar.

Pfadi: Schulz (1; Schelling für 2 Penaltys); Quni (1), Ott (1), Maros (4), Tynowski (5), Pecoraro, Dangers (1), Sidorowicz (6), Vernier, Lier (2), Heer (2), Jud (6/1), Bräm, Schramm (2). - St. Otmar: Bringolf (53. Kindler); Spellerberg (3), Hedin, Hörler (3), Gwerder (3), Pendic (4), Wüstner, Bamert, Geisser (1), Rauch (4), Jurilj, Wetzel (2), Kaiser (6/5), Milovic, Höning (2).

Bemerkungen: Pfadi ohne Svajlen und Freivogel (beide verletzt. 9. Vernier mit Knieverletzung ausgeschieden. 26. Bringolf hält Penalty von Lier. (Der Landbote)