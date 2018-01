Ein Punkt nach schwachem Auftritt

Das Unentschieden mag im Vergleich zur 23:29-Niederlage in der Vorrunde eine punktemässige Steigerung sein. Spielerisch aber zog das Team von Trainer Fabian Schäfli nach ausgeglichenen ersten fünf Spielminuten (4:4) einen ihrer schwächsten Tage in der laufenden Meisterschaft ein. Ein Auftritt, der bis zur 40. Minute den angestrebten Klassenerhalt infrage zu stellen schien, zumal der Gegner nicht eines der vier Topteams war, sondern die aufgestiegenen Bernerinnen, die ihre bisherigen drei Pünktlein alleine gegen Yellow gewonnen hatten.Sicherlich, bis zum Beginn der Auf-/Abstiegsrunde sind noch drei «Vorbereitungsspiele» in Form der restlichen Qualifikationspartien zu spielen. Das nötige Selbstvertrauen können sich die Winterthurerinnen nach der verpatzten Chance gegen die Bernerinnen jedoch nurmehr gegen den um einen Rang und einen Punkt besseren HSC Kreuzlingen holen. Gegen den LK Zug und Leader Spono Eagles dürfte mehr als Schadensbegrenzung nicht drin liegen.

Reaktion in der Defensive

Immerhin, nach einer sowohl im Angriff als auch in der Abwehr fahrigen Leistung mit unter anderem drei vergebenen Siebenmeterchancen, vermochte sich Yellow nach der Pause allmählich etwas zu verbessern. Die längst erwartete Reaktion passierte in erster Linie in der Defensive, die in der zweiten Spielhälfte nurmehr fünf Gegentore zuliess. Schwachpunkt blieb der Angriff, auch wenn nun Spielerinnen wie Ria Jugovic oder Anina Veit ihre Trefferquote etwas zu verbessern wussten. Fakt war, dass den Winterthurerinnen die Steigerung zu langsam gelang, so dass Kreisläuferin Flavia Kashani der Ausgleich zum 20:20 erst in der 55. Minute gelang. Wohl hatte Yellow beim Stande von 21:21 noch die eine oder andere Chance zum vermeintlich siegsichernden Treffer. Zwei Punkte für eine derart durchzogene Leistung wären dann aber doch des Guten zuviel gewesen.gs (Der Landbote)