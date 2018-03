Ein Spiel, das die Vorfreude verstärkt

Sie jubelten, sie versammelten sich vor einem Tor und liessen sich mit Fans fotografieren. Die Handballer von Wacker Thun freuten sich über die erste Entscheidung in der Meisterschaft, die zu ihren Gunsten lief: Sie sind nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen, sie werden als Nummer 1 ins Playoff steigen und damit durchgehend Heimvorteil geniessen. Sie sicherten sich dies mit einem verdienten 27:23 gestern Abend in der Eulachhalle.

Die Winterthurer ihrerseits können sich den 2. Platz noch holen, wenn sie am Sonntag in der Schlussrunde einen Punkt mehr als die punktgleichen Kadetten Schaffhausen einfahren. Pfadi tritt in Kriens an, der Meister in Thun. Die möglichen Gegner für den Playoff-Viertelfinal, den Pfadi am Freitag mit einem Heimspiel beginnt, sind der HSC Suhr Aarau und St. Otmar St. Gallen.

Diesmal nicht gut genug

«Wir waren zu wenig gut», musste Pfadi-Trainer Adrian Brüngger nach dem Spitzenspiel feststellen. Seine Mannschaft, der diesmal sieben Spieler fehlten, kämpfte zwar, zeigte Willen. Doch das alleine genügte nicht, um Wacker überwinden zu können. Am Samstag hatte Pfadi einen farblosen Meister aus Schaffhausen bezwungen, weil dieser nicht die gleiche Gegenwehr wie jetzt Wacker geboten und weil Pfadi da nahe am Maximum gespielt hatte.

Gestern reichte die spielerische Qualität der Winterthurer nicht aus, um einen erneuten Coup zu landen – diesmal gegen den Leader, der in bestmöglicher Besetzung in der Eulachhalle auftauchen konnte. «Wir machten zu viele Fehler. Und zu viele Spieler waren zu weit weg vom Optimum», bemerkte Brüngger.

Die Rückraumspieler leisteten sich unter dem Strich viele Ballverluste. Alle mühten sie sich ab, nur glückten wollten die Aktionen oft nicht. Jonas Langerhuus, der in dieser zweiten Saisonhälfte so oft seinen Wert unter Beweis gestellt hatte, versuchte es immer wieder, doch am Ende standen seinen sechs Toren (vier auf Penaltys) zehn Ballverluste gegenüber. Gleich viele hatte Ante Kuduz, bei nur zwei Treffern. Drei Fehlwürfe in Serie des Kroaten leiteten die Entscheidung ein, als Wacker aus dem 22:23 ein 22:26 machen konnte. Wenig vorher hatten zwei Fehlpässe von Lukas Heer den Thunern ermöglicht, vom 20:21 zum 20:23 zu erhöhen. Spielmacher Kevin Jud war noch der effizienteste Aufbauer.

In der ersten Halbzeit scheiterte Pfadi in klaren Chancen, nach der Pause lags vor allem an schlecht vorbereiteten Würfen. Was gut war: die Abwehrarbeit ab der Startviertelstunde, die sauberen Abschlüsse der Defensivspezialisten Michal Svajlen und Stefan Freivogel sowie zu weiten Teilen auch die Torhüterleistungen. Fabrizio Pecoraro, der Rechtshänder, der als Rechtsaussen antreten muss, lieferte mit seinen vier Treffern vom «falschen Flügel» aus die sehenswertesten Einlagen des Abends.

Zum zweiten Mal

Die Thuner haben sich diese zwei Punkte auch deshalb verdient, weil sie im ganzen Spiel nur einmal in Rückstand gelegen waren (beim 14:13). Dank vier Ballverlusten Pfadis rissen sie das Geschehen (bis zum 14:17) aber gleich wieder an sich. Wacker ist die einzige Mannschaft, die in der laufenden Saison in Winterthur gewinnen konnte – gestern schon zum zweiten Mal. Andererseits hat auch Pfadi den bisher einzigen Auftritt in Thun für sich entschieden.

Trotz der Fehlerquote (auf beiden Seiten) wars ein gutes, intensives, umkämpftes Spitzenspiel. Eines, das die Vorfreude aufs Playoff verstärkt.

Die Thuner sind die richtigen Sieger dieser Finalrunde, sie hatten bisher die etwas bessere Meisterschaft als Pfadi und die Kadetten abgeliefert. Ihr Playoff-Heimrecht ist gewiss kein Nachteil. Aber entscheidend ist es nicht. Denn der Dreikampf an der Spitze wird im April und im Mai weitergehen, offen und umstritten bleiben. (Der Landbote)