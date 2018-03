Ein starkes Zeichen vor der «neuen Saison»

Die Bilder gleichen sich. Auf der Bank sitzen kaum Pfadi-Handballer, und auf dem Feld sind fast immer die gleichen Gesichter zu sehen. Keine andere Mannschaft hatte in dieser Finalrunde derart viele Verletzte. Die Winterthurer liessen sich davon auch gesternin Kriens nicht beirren und be­endeten die «Regular Season» mit einem deutlichen Sieg.

Nahezu durchwegs sorgtendie sechs gleichen Spieler für die Offensive. Dazu wurden Michal Svajlen und Stefan Freivogel,die beiden Spezialisten, für die Defensive eingewechselt. Undin den Schlussminuten tauchte Rechtsaussen Joël Tynowski nach elf Monaten Pause wegen einer Schulterverletzung erstmals wieder auf. Auf der Bank blieben Roman Sidorowicz, der weiterhin geschont werden konnte, sowie Torhüter Arunas Vaskevicius, der nicht einzugreifen brauchte, weil Matias Schulz ein sicherer Rückhalt war.

Wie schon acht Tage zuvor beim Sieg in Schaffhausen fehlten Pfadi acht Spieler. Seit Freitag, der Heimniederlage gegen Wacker Thun, kamen Rückraumschütze Ante Kuduz, der in jenem Match schmerzhaft auf den Rücken gestürzt war, sowie Kreisläufer Mathias Kasapidis wegen einer Prellung hinzu.

Über 17 Minuten ohne Tor

Jene, die spielten, lösten ihre Aufgabe ein weiteres Mal bemerkenswert gut. «Einmal mehr ein Kompliment ans Team» durfte Pfadi-Trainer Adrian Brüngger aussprechen. Im Angriff lief nicht immer als reibungslos ab. Doch gesamthaft waren die Winterthurer auch in diesem Bereich deutlich besser als die breiter besetzten Krienser, die nur einmal, beim 4:3, in Führung lagen. Pfadi hatte das Geschehen weitgehend unter Kontrolle, erarbeitete sich Drei-Tore-Vorsprünge, um diese jedoch immer wieder herzugeben. So auch wurde aus dem 16:13 ein 16:16. Die Wende gelang dem HCK allerdings ebenfalls bei dieser Gelegenheit nicht. Im Gegenteil. Während sage und schreibe 17 Minuten und 24 Sekunden ­erzielte er fortan und bis zur Schlusssirene keinen Treffer mehr. Das lag an der wiederholt mässigen Leistung der eigenen Rückraumspieler und zweitens an Pfadis kompakter Defensive inklusive Schulz.

Die bessere Physis

Obwohl die Winterthurer viel weniger Spieler wechseln konnten, «hatten wir die bessere ­Physis», erklärte Brüngger. «Wir konnten das Tempo hoch halten.» Die Krienser nicht. «Sie sind komplett eingebrochen», ergänzte Brüngger. Das muss ihnen zu denken geben.

Erst mit der Schlusssekunde sorgte Kreisläufer Christian Wipf, der Marthaler des HC Kriens-Luzern, für das 17. Tor ­seiner Mannschaft – das erste seit der 43. Minute . . . Die Physis könnte auch im Playoff zu Pfadis Vorteil werden.

Als Nummer 2 ins Playoff

In dieses starten die Winterthurer als Nummer 2. In der Schlussrunde schoben sie sich doch noch an den Kadetten vorbei auf den 2. Platz, weil der Meister gestern Abend im Spitzenkampf der Runde bei Leader Wacker Thun 37:28 unterging. Es war dies Wackers erster Sieg über die Kadetten seit Mai 2016.

Die zwei Ergebnisse gestern entschieden über Platz 2 und 3 und damit auch über die potenzielle Vergabe des Heimvorteils im Halbfinal. Sollten sich in den Viertelfinals die beiden Favoriten, Pfadi und die Kadetten, durchsetzen, dann treffen sie im Halbfinal aufeinander – mit Beginn in Winterthur.

«Mehr als das konnten wir in der Finalrunde nicht erwarten», sagte Brüngger zum 2. Platz und über die guten Leistungen, die ihn eingebracht haben. «Wir haben mit unseren Voraussetzungen die bestmögliche Ausgangs­lage erreicht.»

Gegen St. Otmar

Als erster Playoff-Gegner der Winterthurer standen vor dieser letzten Runde nur noch der HSC Suhr Aarau, der Letzte der Finalrunde, und St. Otmar St. Gallen, der Erste der Abstiegsrunde,zur Auswahl. Beide sind etwa gleich stark einzuschätzen. Durch Platz 2 trifft Pfadi nun auf St. Otmar.

An die St. Galler hat man keine angenehmen Playoff-Erinnerungen: Vor drei Jahren war Pfadi, auch wegen Personalproblemen, in der Halbfinalserie trotz Heimvorteil und als Favorit 2:3 gescheitert.

Die aktuelle Best-of-5-Viertelfinalserie beginnt am kommenden Freitag in der Eulachhalle, Spiel 2 in St. Gallen ist auf den28. März angesetzt. Ein Selbstläufer wird es auf keinen Fall. «Das gibt», blickt Brüngger vor­aus, «eine harte Serie.»

Der Sieg in Kriens war ein ­weiteres starkes Zeichen, dass die Winterthurer fürs Playoff bereit sind. Und die Personallage wird sich voraussichtlich entschärfen. Der Trainer rechnet damit, dass bis Freitag Sidorowicz, Filip Maros und Marvin Lier wieder einsatzfähig sind. Auch mit Kuduzist möglicherweise zu rechnen. Insgesamt dürften, bis auf Pascal Vernier und Cédrie Tynowski, wieder alle Spieler, die zuletzt verletzt fehlten, im Playoff auftauchen. «Jetzt beginnt eine neue Saison», sagt Brüngger über die entscheidenden Wochen in der Meisterschaft. «Wir freuen uns darauf.» (Der Landbote)