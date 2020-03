Eine heikle Aufgabe sauber gelöst

Winterthurer Auftritte in der Basler Rankhofhalle sind schon spürbar umstrittener verlaufen als dieses gestern Abend. Dabei hätten die Vorzeichen auf ein ausgeglichenes Treffen hingedeutet. Denn der RTV hatte in den vorangegangen drei Spielen sein bisheriges Punktetotal der Saison verdoppelt (von drei auf sechs) und zuletzt Leader Kadetten Schaffhausen hart bedrängt.

Doch letztlich ereignete sich nur ansatzweise eine enge Begegnung. Dies hatte zwei Gründe: Die Winterthurer spielten vorne wie hinten solid genug, ohne längere Aussetzer, und die Basler, denen der neue Rückraumschütze Srdan Predragovic fehlte, waren dann doch nicht so gut, wie man es angesichts der letzten drei Partien hätte vermuten können. So bliebs ein Match, der die Tabellensituation bestätigte: Pfadi, der Zweite, besiegte den RTV, den Zweitletzten, ziemlich deutlich.

Der Einstieg missriet den Winterthurern mit drei Fehlwürfen. Der 0:2-Rückstand war allerdings schnell wettgemacht. Eine gute 3-2-1-Defensive plus Torhüter Simon Schelling hinderten den RTV zehn Minuten daran, ein Tor zu erzielen. Aus dem 0:2 wurde dadurch ein 4:2. Die Basler fanden anschliessend den Weg zum Tor etwas besser, gingen mit dem 9:10 erstmals wieder in Führung und glichen zum 11:11 nochmals aus. Damit jedoch waren ihre positiven Zwischenergebnisse beendet. Pfadi erhöhte vor der Pause auf 13:11 und kontrollierte das Geschehen in der zweiten Halbzeit bis zur 24:17-Führung. Vier Winterthurer Angriffe ohne Tor liessen den RTV nochmals auf 24:20 herankommen.

«Bei einer besseren Chancenauswertung hätten wir auf plus Zehn erhöhen können, stattdessen stand es nur plus Vier», sagte Brüngger zu einem der wenigen Punkte, die es zu bemängeln gab. Fabrizio Pecoraro beendete in der 49. Minute mit dem 25:20 Pfadis Flaute und brachte seine Mannschaft so wieder zurück in die Spur.

Der neue Penaltyschütze

Pecoraro, der bald 24-jährige Aussenspieler, war Pfadis Mann des Abends. Er brachte acht von neun Würfen im Tor unter, einmal scheiterte er im Siebenmeter an André Willimann. Statt wie sonst Marvin Lier, Kevin Jud oder Adir Cohen trat diesmal der Wülflinger zu den Penaltys an. «Das hatte er sich in den Trainings verdient. Er hatte im Penaltyschiessen die beste Quote von allen», erklärte Trainer Adrian Brüngger. Fünf der sechs Penaltys verwertete er, dazu kamen drei Tore vom linken Flügel aus. Pecoraro konnte sich, wie er selbst zu Recht sagte, über «mein bestes Nati-A-Spiel» freuen. Allerdings endete die Begegnung für ihn mit einem Dämpfer: In der Schlussphase rutschte er aus und erlitt womöglich eine Zerrung im Oberschenkel.

In der ersten Hälfte hatte Pecoraro wie üblich Cédrie Tynowski am rechten Flügel vertreten. Nach der Pause gab Pfadis Captain, der diese Saison zuvor erst zwei Pflichtspiele bestritten hat, sein Comeback nach der Schulteroperation. Ein herausgeholter Penalty und vier Tore, drei davon in Kontern, gelangen ihm. Auf der anderen Seite stehen vier Fehlwürfe vom Flügel aus. Brüngger sagte: «Ihm fehlen noch ein paar Würfe», um endgültig wieder den Tritt zu finden. «Sonst ist alles da: die Schnelligkeit und die Abwehrarbeit», freute sich der Trainer über Tynowskis gelungene Rückkehr.

Pfadi kann nachlegen

Pfadi fehlten zwei Stammkräfte in der Abwehr: die angeschlagenen Michal Svajlen und Peter Schramm. Auch ohne sie schlug sich die Defensive ziemlich gut, 24 Gegentore sind in Ordnung. Effizient war die Variante mit dem siebten Feldspieler, die Pfadi in der zweiten Hälfte ausführte. Eines aber klappte nicht: Nach erfolgreichem Torwurf kassierte man bei schnellem Anspiel der Basler zu oft umgehend Treffer ins leere Tor.

150 Zuschauer – 200 wären erlaubt gewesen – wagten den Gang in die Halle. An der Ambiance änderte sich nicht viel: Heimpartien des RTV besassen schon immer den Hauch eines Geisterspiels.

Mit den zwei Punkten verdrängten die Winterthurer den HC Kriens-Luzern, der am Samstag mit einem Heimsieg über den BSV Bern vorgelegt hatte, wieder vom 2. Platz. Drei Runden sowie der hängige Rekurs gegen die Wertungskorrektur aus dem Match Kriens vs. Schaffhausen sind ausstehend. In den Heimspielen gegen GC Amicitia Zürich (am kommenden Freitag) sowie den TV Endigen und im Auswärtsspiel bei den Kadetten Schaffhausen hat es Pfadi weiterhin und unabhängig vom Rekurs selbst in der Hand, als Nummer 2 ins Playoff zu steigen.