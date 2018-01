Es passte einfach alles zusammen

Welch gelungener Nachmittag für das Schweizer Nationalteam. Mehr als 2000 Zuschauer kamen in die Eulachhalle, und sie konnten eine perfekte Leistung der Mannschaft feiern. Ganz kurz – als die Estländer nach zehn Minuten auf 4:6 herangekommen waren – war es ein bisschen eng. Doch schon nach 25 Minuten lagen die Schweizer mit zehn Toren Differenz voraus. Passieren konnte ihnen nichts mehr.

Damit steht unter dem Strich: In der WM-Vorqualifikation führen die Schweizer in der Gruppe 6 nach zwei Partien mit dem Maximum, die Estländer sind ohne Chancen. Die Schweizer Rechnung präsentiert sich einfacher, als die Aufgabe tatsächlich ist. Um einen Platz in der Barrage für die WM 2019 zu ergattern, fehlen noch zwei Punkte aus zwei Spielen. Das Problem ist der Gegner. Bosnien-Herzegowina, am Mittwoch in St. Gallen und am Wochenende auswärts, kann um einiges besser Handball spielen als Estland.

Patrail: «Chancen sind 50:50»

Dennoch haben die Estländer ihr Heimspiel gegen Bosnien gewonnen. Bundesligaprofi Mait Patrail weiss auch, warum. «Wir haben enorm stark verteidigt. Ich denke, die Schweizer Chancen stehen etwa bei 50:50, Aussenseiter sind sie keineswegs.» Michael Suters Equipe habe mit Nikola Portner einen hervorragenden Goalie, davor eine starke Defensive und einen sehr guten Gegenstoss. «Wir kamen gar nie dazu, unsere Verteidigung zu formieren.»

Weil den Schweizern eine «Galavorstellung» gelang, wie es ihr Trainer Michael Suter formulierte. «Wir waren bereit für einen deutlich härteren Match. So etwas wird es nicht jeden Tag geben.» Sie seien perfekt in allen Mannschaftsteilen gewesen.

Am Mittwoch in Tallinn hatte die Schweiz vor allem dank Nikola Portners Paraden gewonnen. Gestern hielt der 24-jährige Goalie in nur 38 Minuten 15 Bälle. Er war wieder ausserordentlich, dazu kam die Verteidigung, die noch besser stand. Und ein Angriff, der bald einmal höchst entspannt die Tore erzielen konnte. Lenny Rubin zögerte diesmal nicht, Ron Delhees traf ebenfalls sechsmal. Und Lukas von Deschwanden, der Ersatz von Andy Schmid, führte die Schweizer hervorragend.

Alles, was die Schweizer anpackten, hatte Hand und Fuss. Sie konnten zum Beispiel auf rechtsaussen ihren Flügel Maximilian Gerbl in Abschlussposition bringen, wann immer sie wollten – Gerbl sprang hoch und traf. Mit jedem Schuss, sieben an der Zahl. Den 22-jährigen Basler, einst mit den Füchsen Berlin Juniorenmeister, kennt Suter von seiner Zeit in der Academy in Schaffhausen, bei den Kadetten spielt Gerbl auch jetzt wieder. «Er hat einen enormen Willen, das beweist er seit vielen Jahren», urteilt Suter. Gerbl hatte schon in Tallin drei Tore erzielt (und einen Penalty herausgeholt), nur gerade ein Fehler in zwei Partien ist eine ausgezeichnete Bilanz.

Diese junge Mannschaft, ohne ihren MVP Andy Schmid, ohne andere Angeschlagene, kann auf vier gute bis sehr gute Partien zurückblicken. Zuerst der Sieg am Yellow-Cup über Serbien, dann die gute Leistung (und knappe Niederlage) gegen Russland, nachher der Sieg in Tallinn und gestern eine erste kleine Krönung in Winterthur.

Die Schweizer haben nicht nur Ehrenmeldungen wie die einst starke Leistung bei der Niederlage gegen Deutschland im Hallenstadion gesammelt, sondern erstmals auch etwas in der Hand. Der Schritt vom zittrigen Match in Tallinn zur souveränen Leistung in Winterthur war ein nächster nach vorne.

Die Chance dank Portner

«In Kombination mit dem Auswärtsspiel war dieser Sieg sehr wertvoll», wertet Suter. Auch er weiss natürlich um die Chance, dass zwei Punkte gegen Bosnien-Herzegowina den Barrageplatz bedeuten würden. Aber er sagt auch: «Meine Spieler sind noch so jung. Mit Bosnien wartet ein ganz abgezockter Gegner auf uns.»

Die Schweizer sind nur schon aufgrund ihrer Vergangenheit Aussenseiter. Aber sie haben gegen Estland erste und wichtige Fortschritte an den Tag gelegt. Und Suter ist überzeugt: «Ich habe die richtigen Spieler beisammen.» Ob das schon diese Woche zu noch mehr reicht, ist offen. Aber nichts ist unmöglich, wenn der Goalie Nikola Portner heisst und der weiterhin so viel Bälle hält. (Der Landbote)