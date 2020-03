Fast ein Jahr Vorbereitung löst sich in Luft auf

Plötzlich sah Adrian Brünggers Abendprogramm anders aus. Statt am Freitag seine Spieler gegen GC Amicitia Zürich zum nötigen Heimsieg zu coachen, traf er sich mit seinen Kumpanen zum Stamm. «Eigentlich so gut wie nie» sei er an diesen wöchentlichen Zusammenkünften mit dabei. Die Handballsaison hat Vorrang.

Überraschend kam zuerst die provisorische Verschiebung des Spiels und dann der definitive Saisonabbruch natürlich nicht. «Das war der einzige Entscheid, der möglich gewesen ist», zeigt Brüngger Verständnis fürs befohlene Saisonende wegen der Corona-Krise. «Höhere Gewalt. Was will man da machen.»

Selbstverständlich aber bedauert er die aktuelle Entwicklung sehr. Noch drei Spiele der NLA-Qualifikation hätten die Handballer vom Playoff, der schönsten Zeit der Saison, getrennt. «Wir haben fast ein ganzes Jahr trainiert, um jetzt bereit zu sein», bemerkt Brüngger. Vergebens, wie sich nun zeigt. Die Winterthurer hatten gute Chancen, als Nummer 2 hinter den Kadetten Schaffhausen, dem Titelverteidiger und Favoriten, ins Playoff zu steigen.

120’000 Franken fehlen

Das Playoff sei nicht nur die schönste, sondern auch die ertragreichste Zeit einer Saison. Anhand der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre werden Pfadi in dieser Spielzeit netto 120’000 Franken fehlen. «Diese wären für die Liquidität unabdingbar gewesen, dies auch angesichts der schwierigen finanziellen Situation», schreibt der Verein auf seiner Website. Die Geldnot des Clubs bleibt demnach akut. Offen sei, wie Sponsoren und Besitzer von Saisonkarten auf den Abbruch reagieren würden, steht auf der Website. Pfadi hofft auf «Solidarität und Zusammengehörigkeitsgefühl».

Der sofortige Abbruch der Meisterschaft, den der Schweizerische Handballverband gestern verkündet hat, gilt für alle Ebenen: Aktive, Nachwuchs und Kinderhandball. Weiteres werde zu gegebener Zeit erläutert, heisst es vom SHV. Es geht um Fragen nach Meister, Cupsieger sowie Auf- und Absteiger.

Pfadi hat vorerst bis zum 29. März den Trainingsbetrieb für alle Mannschaften eingestellt und will am 26. März übers weitere Vorgehen orientieren. Am kommenden Montag trifft sich das NLA-Team. «Dann entscheiden wir, was wir in nächster Zeit genau machen wollen. Theoretisch dürfen wir momentan noch trainieren, zumindest Athletik», erklärt Adrian Brüngger und ergänzt: «Das gibt eine sehr, sehr lange Vorbereitung» auf die neue Saison. Vorderhand bleiben alle Spieler hier. Jene, die in Zukunft nicht mehr unter Vertrag stehen, verabschieden sich möglicherweise früher als die anderen in die Ferien. Weiterhin am Laufen sind die ausstehenden personellen Planungen für die künftige Mannschaft.

Nach dem Entscheid des SHV, den Rest der Saison zu streichen, traf sich Pfadis Clubführung zur Lagebesprechung. Anschliessend diskutierten Brüngger und Goran Cvetkovic, der Sportchef und Assistenztrainer, weitere Details. Dann verabschiedete sich der Trainer zum Freitagabendstamm in einem Winterthurer Restaurant. «Man hat reserviert», sagte Brüngger noch. «Also müssten wir zu den ersten 50 Gästen gehören...»