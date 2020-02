«Handball ist Nummer 1, ob hier oder in Flensburg»

An jenem 29. September 2019 war die Winterthurer Handballwelt in Ordnung. Pfadi setzte sich in der Axa-Arena 33:31 gegen den HC Kriens-Luzern durch und löste den Gast als Tabellenführer der Nationalliga A ab. Und nach dem Match wurde verkündet, dass Marvin Lier, Linkaussen Pfadis und der Nationalmannschaft, für drei Monate an die SG Flensburg-Handewitt, den deutschen Meister, ausgeliehen werde. Zehn Monate nach Roman Sidorowicz war er der zweite Pfadi-Export in die Bundesliga.

In den fünf Monaten seither hat sich einiges getan. Die Winterthurer sind aus Cup und Europacup ausgeschieden. Sie hatten einige interne Turbulenzen zu überstehen, die in die Trennung von Markus Dangers mündete. Bereits zuvor hatte man Luigj Quni, ebenfalls Kreisläufer, nicht von einem Transfer nach Norwegen abgehalten. Statt um Platz 1, den die Kadetten Schaffhausen souverän besetzen, spielen Pfadi und der HCK heute Donnerstag noch um den 2. Rang. Und Lier, er ist zurück aus Deutschland und wieder in seinem Club, für den er seit 2012 spielt.

«Viele coole Erfahrungen an der EM, in der Champions League und in der Bundesliga» habe er seit jenem 29. September erlebt, blickt Lier auf ereignisreiche Monate zurück. Mit einem Flensburger Teamkollegen, Rechtsaussen Marius Steinhauser, schreibt er hin und wieder. Das Kapitel Bundesliga ist noch nicht beendet, sein Berater führe Gespräche. «Aber noch geht nichts in Richtung Angebot», erklärt Lier. «Es wäre schön, nochmals in der Bundesliga zu spielen. Doch ich werde nicht gleich beim nächstbesten Angebot gehen. Mein Vertrag bei Pfadi läuft auch nächste Saison, und ich fühle mich wohl hier.»

Die Rückkehr in die Schweiz ist nahtlos verlaufen. Der 27-Jährige wohnt wieder in Zürich und studiert an der Universität Erziehungswissenschaften, mindestens ein weiteres Jahr dauerts bis zum Master. «Ich habe mich auch wieder gefreut, zurück zu sein. Das ist mir nicht schwergefallen», sagt Lier. Bei Pfadi sei er «sehr gut empfangen worden. Als wäre ich nie weg gewesen.» Das Wichtigste bleibt sich ohnehin gleich: «Handball ist für mich Nummer 1, ob hier oder in Flensburg. Alles andere arrangiere ich um Handball herum. Von daher war es keine Umstellung.»

Wieder ein Punkt zurück

Die Geschichte mit Dangers habe er nur aus der Ferne mitbekommen. «Die Sache ist gelöst, und wir haben mit Antonio Pribanic einen guten Kreisläufer erhalten», sagt Lier, der NLA-Topskorer der letzten Saison. «Wir haben in den letzten Wochen auf gutem Niveau trainiert und sind auf dem richtigen Weg – abgesehen vom Ausrutscher in St. Gallen.» Letzten Sonntag unterlag Pfadi nach einem sehr fehlerhaften, auch gemäss Lier «enttäuschenden» Auftritt bei St. Otmar 24:27.

Wegen dieser Niederlage und weil der HC Kriens-Luzern in der gleichen Runde mit jenem ominösen 24:24 (statt 24:25) gegen die Kadetten Schaffhausen gepunktet hatte, fielen die Winterthurer um einen Punkt hinter den HCK auf den 3. Rang zurück. Der Protest von Pfadi und St. Otmar gegen das 24:24 ist hängig. Ob er den gewünschten Erfolg hat, bleibe dahingestellt. Lier hat recht, wenn er feststellt: «Der Protest ändert nichts an unserer Ausgangslage: Wenn wir die letzten fünf Spiele gewinnen, sind wir sowieso Zweite.»

Wie Ende September, als der HCK letztmals in der Axa-Arena antrat, liegt Pfadi vor dem Match einen Punkt hinter dem Gast. Ein Sieg im Spitzenspiel von heute hätte noch mehr Bedeutung als jenes 33:31 vor Marvin Liers vorübergehendem Abschied.