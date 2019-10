Immerhin wurde es diesmal nicht spannend

Als Tabellenführer der Nationalliga A waren die Winterthurer im Rankhof zu Basel aufgetreten. Entsprechend verhielten sie sich auch die meiste Zeit. Nach 42 Minuten und der 28:16-Führung hatten sie den Match eigentlich entschieden.

Eine Viertelstunde vor Schluss hiess es 30:20. Es war dies der Zeitpunkt, von dem an nichts mehr laufen sollte. Vorne wie hinten. «Wir spielten im Rückwärtsgang, nicht einmal mehr im ersten Gang», beschrieb Trainer Adrian Brüngger das Geschehen, das sich folgendermassen abspielte: Über elf Minuten lang erzielten die Winterthurer keinen Treffer mehr, elf Angriffe setzten sie in den Sand. Die Basler, die zuvor stehend angezählt spielten, holten Tor um Tor auf, bis zum 30:26 in der 56. Minute. Yannick Ott erlöste sein Team und beendete mit dem 31:26 die lange Torflaute. Den Treffer erzielte der rechtshändige Spielmacher vom rechten Flügel aus. Es hatte zuvor einige vielversprechendere Toraktionen der Winterthurer gegeben … Immerhin lässt sich feststellen, dass sich die Spannung, wer denn nun als Sieger aus diesem Treffen hervorgehen würde, in Grenzen hielt. Denn zu gross war die Reserve Pfadis gewesen.

Lange stimmte die Leistung

Leicht, vielleicht zu leicht hatten die Winterthurer in der Anfangsphase bis zum 4:1 vorgelegt. Spätestens vom 7:4 an stockte ihr Fluss, vier folgende Angriffe in Serie blieben ohne Ertrag. Nicht ausreichend war bis dahin die Quote aus Kontern: Nur drei der sieben Gegenstösse landeten im Tor. Die Basler indes waren nicht fähig, das zu ihren Gunsten auszunutzen, und lieferten ihrerseits nur einen Treffer ab. Vom 8:5 an fanden die Winterthurer den Tritt wieder und erzielten acht Tore in Serie. Unter anderem mit vier Treffern von Lukas Heer zogen sie zum 16:9 davon. Die 18:12-Pausenführung war eigentlich zu knapp. Mit mehr Reüssite in den Kontern wäre mehr möglich gewesen. Dazu gehörten auch die zwei Siebenmeter, die nach Kontern gepfiffen wurden und nicht verwertet wurden.

Zu Beginn der zweiten Hälfte sorgte Pfadi zunächst für die angemessene Distanz. Adir Cohen steuerte drei Treffer zur 23:14-Führung bei, später erhöhten die Winterthurer innert Kürze auf 25:15 und eben auf jenes 28:16. Die Leistung stimmte. Man hätte bis dahin von einem sehr wohl geglückten Auftritt sprechen können, in Basel, wo die Winterthurer in Vergangenheit immer wieder ihre Mühe gehabt hatten, obschon es eigentlich nie einen zwingenden Grund dazu gegeben hätte. Auch dieses Mal brachten sie sich selbst aus dem Tritt.

Einsätze verteilt

Grundsätzlich machte Brüngger das einzig Richtige. Er verteilte die Spielzeit seiner Handballer. Nach 50 Minuten beispielsweise kam auch der vierte Kreisläufer, Dimitri Murri, zum Einsatz. Jene Formation, die in der zweiten Halbzeit auf dem Feld stand, sah komplett anders aus als jene, welche die Partie begonnen hatte. Joël Bräm am linken Flügel war die einzige «Konstante». Die Leistung passte nach der Pause, trotz ungewohnter Aufstellung mit Aleksandar Radovanovic am rechten Flügel, Peter Schramm, Yannick Ott und Adir Cohen im Rückraum sowie Lugj Quni am Kreis. Das klappte 15 Minuten lang bestens. Dann sackten Konzentration und Tempo im Angriff sowie das Engagement in der Abwehr massiv ab.

Das Nötigste allerdings wurde vollbracht: Pfadi holte sich die zwei Punkte und verteidigte seinen 1. Platz vor dem HC Kriens-Luzern, der sich zu Hause gegen den BSV Bern durchsetzte.

Nach diesem Zwischenspiel in Basel folgt am Sonntag eine höhere Aufgabe: Das Heim- und Hinspiel in der 2. Runde des EHF-Cups gegen Pelister Bitola, den Altmeister aus Nordmazedonien. Müssig zu erwähnen, dass dann eine Schlussviertelstunde wie gestern zu nichts reichen würde. Insgesamt aber scheint: Pfadi ist angesichts des Potenzials und der Verfassung fähig, diese Europacup-Hürde erfolgreich zu überstehen.

RTV Basel - Pfadi 28:34 (12:18)

Rankhof. – 150 Zuschauer. – SR Hennig/Meier. – Torfolge: 0:2, 2:5, 4:7, 7:9, 7:12, 9:16, 12:18; 14:23, 16:28, 20:30, 26:30, 26:31, 27:31, 27:33, 28:34. – Strafen: je 4× 2 Minuten.

RTV Basel: Willimann (31. Wipf); Voskamp (3), Engler (1/1), Langhein (4), Berger (5), Jurjevic (4), Butt (3), Basler (1/1), Ahmatasevic (1), Skusa (1), Buob, Krause (5). – Pfadi: Schulz (31. Schelling); Quni (2), Ott (4), Störchli, Pecoraro (3), Cohen (5/2), Dangers (1), Heer (5), Radovanovic (2), Jud (6/3), Bräm (4), Freivogel, Murri, Schramm (2), Svajlen.

Bemerkungen: Pfadi ohne Vernier und Tynowski. 4. Willimann hält Penalty von Radovanovic. 30. Wipf hält Penaltys von Jud. 59. Schelling hält Penalty von Basler.