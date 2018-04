In Unterzahl in den Untergang

19 Minuten waren gespielt. Da machte Schaffhausens Coach ­Arno Ehret das Gleiche, was er erst vier Minuten davor getan hatte: Er nahm ein Time-out.

Diesmal zeigte es Wirkung. Von nun an und bis zum Schluss dieses ersten Playoff-Halbfinals griffen die Kadetten mit sieben Feldspielern an und liessen den Torhüter bei eigenem Angriff auf der Bank. 11:5 hiess es in jener ­Minute 19 für Pfadi. Bis zur Pause ­erzielten die Schaffhauser, deren Offensive spürbar Fahrt aufnahm, nun sieben Tore, die Winterthurer nur noch drei.

Der Plan C der Kadetten

«Wir hatten Mühe im normalen Spiel sechs gegen sechs», erklärte Arno Ehret. «Aber dann hat die Variante mit dem siebten Feldspieler bis zum Ende geklappt. Sie war unser Plan C.» Plan B, der ab dem ersten Time-out für nur vier Minuten versucht worden war, stellte eine «andere Aus­lösung im Angriff» dar, wie Ehret bemerkte. Die hatte ebenso wenig funktioniert wie jene, mit welcher der Serienmeister das Spiel begonnen hatte.

«Unser Hauptproblem war», beschrieb Trainer Adrian Brüngger Pfadis Sicht, «dass wir das Spiel sieben gegen sechs nicht in den Griff bekamen. Meine Auf­gabe ist es jetzt, einen Plan zu finden, wie wir erfolgreicher gegen sieben Gegner verteidigen können.» Brüngger sprach von einem «Déjà-vu» des ersten Halbfinalspiels vor einem Jahr zu Hause gegen den HC Kriens-Luzern. Auch damals sei man «an diesen sieben Feldspielern gescheitert», sagte Brüngger. Für die Fortsetzung der Serie wurden die richtigen Antworten gefunden.

In dieser speziellen Art von Unterzahl, die den Untergang ­einleitete, gestanden die Winterthurern am Samstag in der Deutweg-Eishalle den Schaffhausern zu viel Platz zu. In der ersten Halbzeit nutzte dies vor allem Rechtsaussen Max Gerbl. In der zweiten Hälfte spielte Regisseur Gabor Csaszar seine Klasse aus. Nach sehr mässigem Start steuerte er ab der 37. Minute sechs Feldtore bei, hinzu kamen diverse Assists.

Pfadi kassierte bei Schaffhausens Plan C zu viele Gegentore und konnte diesen zudem nicht ausreichend bestrafen: Viermal flog der Ball neben das verlassene Schaffhauser Tor, nur Kevin Jud traf zuverlässig.

Klare Führungen verspielt

Der siebte Feldspieler war das eine auf dem Weg in die Niederlage. Die Art, wie Pfadi zwei fette Reserven nicht halten konnte, war das andere. 37 Minuten lang befanden sich die Winterthurer auf Kurs, um im Halbfinal gegen den Titelverteidiger 1:0 in Führung zu gehen. 18:13 lagen sie zu diesem Zeitpunkt vorne. Doch dann wendete sich innerhalb von nur fünf Minuten das Blatt. Die Kadetten waren beim 18:18 wieder zurück im Spiel, gingen mit dem 21:22 erstmals in Führung und gaben diese nicht mehr ab. «Wir haben den Vorsprung zu schnell verspielt», bedauerte Captain Marcel Hess. «Wir müssen in solchen Momenten einfach cleverer spielen.» Die Kadetten machten es viel ­besser: «Sobald sie vorne waren, haben sie geduldig angegriffen, und es dauerte endlos lange, bis wir wieder zum Zug kamen», verglich Hess. Zwei schlechte Phasen trübten die ansonsten gute Offensivleistung: jene, die aus dem 11:5 ein 12:10 machte, sowie jene paar Minuten nach dem 18:13.

Insgesamt war Pfadis Abschlussquote überdurchschnittlich, und bei personellem Gleichstand hatte man stark verteidigt und den Meister dominiert. Zudem waren die Winterthurer bereit, starteten in beide Halbzeiten überzeugend. Manches also machten sie am ersten Halbfinal­abend gut. Aber eben nicht alles: Das zweimalige Nachlassen der Offensive, das bestraft wurde, die Abwehrprobleme gegen sieben Schaffhauser sowie Torhüter, auf die nur zu Beginn Verlass war, als Matias Schulz mit seinen Paraden zur 11:5-Führung half.

Die Kadetten waren personell dezimiert, aber letztlich gut und routiniert genug. Sie hatten beide Halbzeiten schlecht begonnen, beide Male konnten sie auf­drehen, während Pfadi gleichsam nachliess. Sie begannen, nach den zwei klaren Rückständen besser zu verteidigen. Ehret lobte seine Mannschaft: «Ein Kompliment an sie. Beim 11:5 hat wohl keiner einen Pfifferling auf uns gesetzt. Doch sie hat nicht aufgegeben, sondern sich sukzessive heran­gearbeitet.»

Achte Niederlage in Folge

Eigene Mängel und Schaffhauser Qualitäten sorgten dafür, dass es Pfadi wieder nicht reichte, dass zum achten Mal in Folge ein Playoff-Spiel gegen die Kadetten verloren ging. Der letzte Sieg gelang im Halbfinal vor fünf Jahren.

Der Auftakt ist dem Cupsieger missraten, das Playoff allerdings noch nicht verloren. Der Meister ist, wie dieses Spiel 1 zeigte, nicht unantastbar. Die Fortsetzung der Best-of-5-Serie folgt am Donnerstag in Schaffhausen.

Das «Break», das Pfadi mit ­dieser Heimniederlage kassierte, muss nicht entscheidend sein. «Von der Leistung her», meinte Marcel Hess, «spielt es keine Rolle, ob man zu Hause oder auswärts spielt.» Wenn die Leistung stimmt, kann es Pfadi in Schaffhausen schaffen. (Der Landbote)