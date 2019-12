Irgendwann kehrte die Freude zurück

Es sah nicht gut aus, als Pfadis Trainer Adrian Brüngger schon in der 9. Minute das Timeout nahm. 1:5 lag seine Mannschaft in Rückstand, sie hatte aus acht Angriffen nur ein Tor zu Stande gebracht und selbst ein paar vermeidbare Treffer kassiert. «Nicht so verheissungsvoll», sei dieser Start gewesen, blickte Brüngger zurück. Es drohte der nahtlose Anschluss an den erknorzten Heimsieg am Mittwoch über den NLA-Letzten RTV Basel und schlimmer noch: Es drohte eine Niederlage gegen den Drittletzten der Tabelle.

Anschliessend jedoch rafften sich die Winterthurer zu einer Leistung auf, die für den Rest des Spiels hervorragend war. Parallel dazu gerieten die Zürcher an ihre Limiten, ihr vielversprechender Matchbeginn wurde jäh gestoppt. Dank der Abwehr sowie den Paraden von Goalie Matias Schulz lancierten die Winterthurer bis zur Pause neun Konter, acht davon endeten mit Torerfolgen. Pfadi, das vom Timeout an erfolgreich mit einem siebten Feldspieler angriff, schaffte einen 10:1-Lauf und machte aus dem 1:5 eine 11:6-Führung. Die gesamten restlichen 21 Minuten bis zur Pause gewann Pfadi 13:3, nur noch drei Angriffe waren erfolglos geblieben.

Die Last abgelegt

Der Aufschwung hielt in der zweiten Halbzeit an. Irgendwann – so war ganz offensichtlich zu sehen – kehrte auch wieder die Freude am Handball in die Mannschaft zurück. Es schien wieder Spass zu machen, schnell, mit Druck und Varianten anzugreifen und hinten die Gegenspieler zu stoppen. Noch am Mittwoch hatte die Mannschaft vor allem offensiv verkrampft und verunsichert gewirkt.

Diese Last, die sich in sieben mässig erfolgreichen Partien aufgebaut hatte, spielten sich die Winterthurer in der Saalsporthalle von den Schultern – mit einem allmählich immer entspannteren, von der 9. Minute an konzentrierten und effizienten Auftritt. «Plötzlich ist man im Spiel und alles gelingt», sagte Brüngger. Logisch zu erklären sei das nicht immer. Jedenfalls stimmte der Flow derart, dass Pfadi die Zürcher bis zum 27:13 in der 53. Minute regelrecht demontierte.

Mit der Zeit auch beruhigte sich Philip Hohl. Als das Spiel noch offen war, hatte der Präsident von GC Amicitia fast jeden Schiedsrichterentscheid gegen seine Leute nicht in leisen Tönen kritisiert. In einem mochte man ihm ja Recht geben: Das Duo auf dem Platz war, beidseits, nicht sonderlich auf der Höhe.

Bestes Spiel seit langem

Vom 1:5 an verwerteten die Winterthurer 29 ihrer 42 Anläufe, darunter waren 13 Kontertore. Die Abschlussqualität stimmte bestens, anders noch als am Mittwoch gegen den RTV oder vor einer Woche in Kriens. Erfolgreichster Skorer war Kreisläufer Markus Dangers mit acht Toren aus neun Versuchen. Ebenso gut herausgespielt waren beispielsweise auch die zwei sauber verwerteten Treffer von Jannic Störchli, des zweiten Mannes am Kreis, oder von Fabrizio Pecoraro am Flügel. Die Aktionen aller Pfadi-Angreifer wiesen aus dem Spiel heraus positive Quoten auf. Nur eines wollte nicht so klappen: Alle drei Penaltyspezialisten scheiterten mit Siebenmetern an Goalie Nikola Marinovic. Das waren jedoch, abgesehen von seinen Paraden in den Startminuten, die einzigen Grosstaten des Altmeisters.

Pfadis starke Abwehr gewann wieder mehr Zweikämpfe als in Spielen zuvor, immer häufiger auch prallten Zürcher Schüsse im Block ab. Schulz überzeugte im Tor mit 65 Prozent gehaltener Würfe und Simon Schelling machte seine Startphase mit fünf Paraden in den letzten zehn Spielminuten vergessen.

Die Winterthurer lieferten ihre beste Leistung auf nationaler Ebene seit einem Monat ab. Dazwischen lagen – neben den zwei Niederlagen gegen ein zu guten Europacupgegner – drei Niederlagen sowie je ein Unentschieden und Sieg in Cup und Meisterschaft. Damals, in der ersten Novemberhälfte, hatten die Winterthurer den BSV Bern und Wacker Thun mit einer ähnlichen Leichtigkeit besiegt, wie es an diesem Samstagabend in Zürich schafften – gegen eine Mannschaft im Übrigen, die durchaus Potenzial besitzt, besser als nur Drittletzte sein könnte und drei Tage zuvor ein Unentschieden in Schaffhausen erobert hatte.

Am kommenden Sonntag beendet Pfadi sein bewegtes Handballjahr, das mit dem drohenden Finanzkollaps begonnen hatte, im Heimspiel gegen die Kadetten. Sollten die Winterthurer da gewinnen, verkürzen sie den Rückstand auf den Tabellenführer aus Schaffhausen auf einen Punkt.

GC Amicitia Zürich - Pfadi Winterthur 16:30 (8:14)

Saalsporthalle. - 375 Zuschauer. - SR Athamatten/Wapp. - Torfolge: 2:0, 2:1, 5:1, 5:6, 6:6, 6:11, 7:11, 7:14, 8:14; 9:14, 11:16, 11:21, 12:21, 12:26, 16:28, 16:30. - Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen GC Amicitia, 2-mal 2 gegen Pfadi.

GC Amicitia: Marinovic (25. bis 30. und ab 53. Ineichen/1 Tor); Frietsch (2), Brücker (1), Leitner (2), Alili (1), Szymanski (2), Dannmeyer (5/1), Klampt, Koller, Esono (1), Zhyla (1), Sartisson. - Pfadi: Schelling (8. bis 49. Schulz); Ott (2), Pecoraro (3), Cohen (2), Dangers (8), Störchli (2), Heer (2), Bührer (1), Radovanovic (4/1), Jud (4/2), Bräm (2), Freivogel, Svajlen.

Bemerkungen: GC Amicitia ohne Schild, Pfadi ohne Tynowski, Schramm und Vernier (alle verletzt). Marinovic hält Penaltys von Cohen (11.), Jud (34.) und Radovanovic (42.).