Jetzt rückt auch der Sport wieder in den Fokus

Über 150 000 Franken sind bisher allein im Crowdfunding zusammen gekommen – Aktionen zum Geldsammeln sind angelaufen, weitere werden folgen. Dieses Frühjahr 2019 geht in Pfadis Geschichte als jene Zeit ein, in welcher der Verein um seine Existenz kämpfte. Bekanntlich 400 000 Franken sind bis Ende März nötig, um den Spielbetrieb der laufenden Saison zu sichern.

Ab Sonntag aber wird nun auch der Handball, der Sport an sich, wieder zum Thema. Denn in St. Gallen startet Pfadi zur Finalrunde der Nationalliga A. Die tabellarische Ausgangslage lässt auf eine ähnlich gute Meisterschaft wie letztes Jahr hoffen, als die Winterthurer im Halbfinal des Playoffs endlich einmal ihren Schaffhauser Rivalen ausschalteten und dann im engen Final an Wacker Thun scheiterten. Ein Punkt nur beträgt vor den zehn Spielen der Finalrunde der Rückstand auf die Kadetten Schaffhausen und die weiteren vier Teams liegen mindestens drei Verlustpunkte hinter Pfadi, dem Zweiten, zurück.

Zweifacher Mangel

Doch das ist nur die eine Seite. Die andere: Die Winterthurer verspüren den Mangel an Geld und an Personal: Beides beeinflusst den sportlichen Alltag.

Roman Sidorowicz verschwand in die Bundesliga, Pascal Vernier fällt mit einem Kreuzbandriss aus. Damit fehlen schon mal die Schlüsselspieler im linken und rechten Rückraum. Linkshänder Joël Tynowski musste schon zu Saisonbeginn zurücktreten. Michal Svajlen (Fuss) und Stefan Freivogel (Schulter), die beiden Abwehrfachleute schlechthin, werden wohl im März wieder trainieren und spielen können. Mittlerweile muss auch Henrik Schönfeldt, der Topskorer der NLB, der in der NLA aushelfen sollte, wegen Schmerzen in der Wurfschulter pausieren. So geschah es, dass Pfadi am Samstag nur mit zehn Feldspielern zum letzten Testspiel gegen den Bundesligisten Göppingen auftauchte.

42 Gegentore in jenem Match zeigen, wo weiterhin das Hauptproblem liegt. «Die Abwehr macht mir am meisten Kopfzerbrechen. Schon in den Spielen vor Weihnachten haben wir zu viele Tore kassiert», erklärt Trainer Adrian Brüngger. «Die Verletzten, Sido – und von den Abgängen nach der letzten Saison will ich gar nicht sprechen... Momentan fehlt in der Abwehr alles, was uns Stabilität gab und gut war.» Wegen des Mangels an offensiv ausgerichteten Verteidigern sei man nicht in der Lage, das 3-2-1-Abwehrsystem längere Zeit aufs Feld zu bringen. Diese Variante war über all die Jahre eines von Pfadis Markenzeichen gewesen. «Wenn Svajlen und Freivogel wieder da sind, sieht es bald anders aus», ergänzt Brüngger. «Immerhin machen wir im 5-1 Fortschritte. Aber es wird noch ein paar Wochen dauern, bis wir eingespielt sind.» Auf Transfers hinsichtlich der Finalrunde wurde angesichts der finanziellen Lage vernünftigerweise verzichtet.

Die akute Geldnot prägt den Club in diesen Monaten. «Dieses Thema ist noch nicht ganz überwunden», sagt der Trainer im Namen der Mannschaft. «Doch wir müssen den Fokus nach vorne richten und dürfen uns nicht zu viel Gedanken machen, was mit Pfadi und mit der persönlichen Zukunft passiert.»

Die NLA-Mannschaft sei das Aushängeschild des Vereins. «Man wird jetzt noch mehr auf uns schauen», betont Brüngger. «Wir müssen die für den ganzen Klub geforderten Attribute auch auf dem Feld zeigen: Solidarität, Kampfbereitschaft und Hartnäckigkeit. Dass man das in unseren Spielen erkennt, ist momentan fast wichtiger als die Resultate.»

«Ambitioniert bleiben»

Die Frage, was in dieser Saison noch möglich sei, wolle er sich «gar nicht erst stellen», sagt Brüngger. «Die Mannschaft muss versuchen, von Tag zu Tag stärker zu werden. Und die Geschichten rundherum müssen gelöst werden.» In der Wertung der zu erwartenden Leistungen mag man angesichts der Umstände milde gestimmt sein: Die Meisterschaft mit Anstand beenden und das Bestmögliche heraus holen. Doch dies will der Trainer nicht gelten lassen: «Wir dürfen das alles nicht als Ausrede zur Seite haben. Wir selbst können noch immer einiges besser machen. Wichtig ist, dass wir bis zum Schluss hungrig sind, dass die Einstellung stimmt. Ambitioniert bleiben, Gas geben und schauen, wie weit wir kommen.»

Die momentane Lage in der Nationalliga A beschreibt Brüngger so: «Auf den Plätzen zwei bis sieben ist die Liga sehr ausgeglichen. Da kann jeder jeden schlagen.» Darin inbegriffen ist der HC Kriens-Luzern, der als Tabellensiebter zur Abstiegsrunde antritt, anschliessend im Playoff aber einen ernsthaften Gegner darstellen wird. Als solide Nummer 1 steigen die Kadetten in die zweite Saisonhälfte.

Aufgrund der Verhältnisse sagt Brüngger auch noch dies: «Ich würde mich nicht getrauen, vom Meistertitel zu sprechen.»

Finalrunde: Sonntag, 3. Februar, 17.00: St. Otmar St. Gallen - Pfadi. – Sonntag, 10. Februar, 17.00: Pfadi - BSV Bern. – Samstag, 16. Februar, 17.00: Wacker Thun - Pfadi. – Donnerstag, 21. Februar, 20.15: Suhr Aarau - Pfadi. – Donnerstag, 28. Februar, 20.15: Pfadi - Kadetten Schaffhausen. – Mittwoch, 6. März, 19.30: Pfadi - St. Otmar. – Donnerstag, 14. März, 19.45: BSV Bern - Pfadi. – Sonntag, 24. März, 17.00: Pfadi - Wacker. – Samstag, 30. März, 17.30: Pfadi - Suhr Aarau. – Donnerstag, 4. April, 20.15: Kadetten - Pfadi. – Ab Dienstag, 16. April, Playoff-Viertelfinal.

(Der Landbote)