Marthaler Kämpfer in der Fremde

Nach einer über dreimonatigen Durststrecke konnte der Mar­tha­ler Christian Wipf am Sonntag zusam­men mit dem HC Kriens-Luzern endlich wieder einmal gewin­nen. Dank des 30:28-Sieges beim HSC Suhr Aarau, gegen den Pfadi Winterthur vier Tage zuvor eine Niederlage eingefangen ­hatte, machte der HCK einen Riesen­schritt Richtung Platz 5.«Dieser Sieg war fürs Selbstvertrauen unglaublich wichtig», erklärt der 26-jährige Kreisläufer. «Wir würden im Playoff-Viertel­final lieber gegen den BSV Bern antreten, der uns von der Spielart her besser liegt als etwa Pfadi oder die Kadetten.» Derzeit sieht es in der Tat nach einem Viertel­final gegen Bern aus. Zum Abschluss der Finalrunde empfangen die Krienser am Sonntag Pfadi.

Von jung auf ein Kämpfer

Christian Wipf macht Eindruck – mit einer Grösse von 1,85 m, einem Gewicht von rund 100 Kilo und einem beachtlichen Vollbart. Und er pflegt intensiv zu vertei­digen. Er sei zwar ein Defensivspezialist, doch aufgrund von Verletzungen im Team sei er in den letzten Spielen auch vermehrt im Angriff eingesetzt worden, erklärt der Weinländer. Ihn störe diese zusätzliche Rolle nicht, im Gegenteil: «Ich kann viel mehr Emo­tionen ins Spiel einbringen, wenn ich nicht ständig nach der Abwehrarbeit wechseln muss.»

Er sei schon von jung auf ein Kämpfer gewesen. Manchmal müsse er sich sogar ein wenig bremsen, dass er nicht zu viel will. Es komme vor, dass er vor dem Spiel in der Garderobe sitze und bewusst den Körper, samt Puls, herunterfahre. Als Kreisläufer müsse er eine gewisse Masse mitbrin­gen, daher seien Krafttraining und Ernährung ein wichtiger­ Bestandteil seiner Vorbereitung. «Wenn ich aber Lust auf eine Pizza habe, dann darf dies auch einmal sein», relativiert Wipf seine Aussage zu seiner Ernäh­rung.

Erfahrung im Ausland

Aufgewachsen ist Wipf auf einem Bau­ernhof in Marthalen. Dort besuchte er die Primar- und die Sekundarschule. «Eigentlich wollte ich Eishockey spielen, doch dies war für meine Familie zu teuer», gesteht er. Als Viertklässler kam er dann eher zufällig mit Handball in Kontakt. Ein Schulfreund habe keine Lust auf die Jugendriege gehabt, daher habe dieser ihn überredet, gemeinsam das Training des HC Andelfingen zu besuchen.

Dort spielte er bis zum Wechsel zu den Junioren der Kadetten Schaffhausen mit 15 Jahren. Fünf Jahre später habe er den Schritt gewagt und sich dem TV Ehingen in Deutschland angeschlossen. Auch wenn Ehingen nicht zu den Spitzenklubs gehört habe, sei er um eine Erfahrung reicher geworden. Bereits nach einem Jahr war das Abenteuer in Deutschland zu Ende, und Wipf wechselte zum Schaffhauser NLB-Team.

Aus beruflichen Gründen zog es ihn anschliessend nach Luzern. Zuerst spielte er bei der SG Pilatus wieder in der NLB, bevor er 2016 beim HC Kriens-Luzern den ersten NLA-Vertrag erhielt. «Als Junge habe ich stets davon geträumt­, mit Sport mein Geld zu verdienen», sagt der 26-Jährige. Nur vom Leistungssport alleine kann der gelernte Lastwagen­mechaniker nicht leben. Seit einem Jahr arbeitet er neuerdings zu 70 Prozent als Autoverkäufer.

Zukunft noch offen

Sein Vertrag beim HCK läuft Ende­ dieser Saison aus, eine Verlängerung wurde ihm nicht angeboten. Würden andere Vereine ihn verpflichten wollen, denke er bestimmt darüber nach, denn Handball sei nach wie vor seine Leidenschaft. Er sei offen, komme, was wolle, sagt er.

Aber falls sich das Kapitel Spitzensport schliessen würde, könne er wenigstens das nachholen, was in den letzten Jahren nicht möglich war: Sich beruflich weiter­bilden, reisen oder ein Sprachaufenthalt hätten oberste Priorität. Dies, obwohl er es früher nicht leiden konnte, Sprachen zu lernen. Zudem würde er in einer guten körperlichen Verfassung auf­hören. «Ich kann von mir behaupten, dass ich noch kein Sportinvalide bin», scherzt Wipf.

Doch zuerst wolle er mit seiner Mannschaft mindestens die Halbfinals des Playoffs erreichen. Über einen allfälligen Meister­titel könne er nur schmunzeln, denn das sei eigentlich unvorstellbar. Aber falls es klappen würde, gäbe es ein riesiges Fest.

(Der Landbote)