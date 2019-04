Mit steigender Formkurve in den Final

Im Februar ereignete sich die Seltenheit, dass ein Handballspiel gegen Wacker zum Selbstläufer wurde: Pfadi gewann in Thun 33:20. Die Vorentscheidung war bereits tief in der ersten Halbzeit gefallen.

Das war einer von drei Siegen, welche die Winterthurer in der laufenden Saison dem Meister und Cupsieger zugefügt haben. Die anderen gelangen in der Axa-Arena: im August im Supercup sowie im Februar in der Meisterschaft. Nur eines der vier Duelle in Pflichtspielen ging verloren: Zum NLA-Start hatte sich Wacker in Thun 34:33 durchgesetzt. Dieses Verhältnis widerspiegelt sich auch in der Zwischenwertung der NLA: Pfadi schloss die Finalrunde auf dem 2. Platz ab – elf Punkte vor den sechsklassierten Thunern.

Enge Spiele bahnen sich an

Der Saisonvergleich also spricht für die Winterthurer. Der Effort des Jahres allerdings gelang, nicht zum ersten Mal, den Thunern: Nach einer Phase der Unsicherheit und Niederlagen behaupteten sie sich Mitte März im Cupfinal gegen die Kadetten Schaffhausen. Es war ein weiterer Beweis dafür, dass Wacker nie zu unterschätzen ist. Das betrifft auch den bevorstehenden Playoff-Halbfinal. Die Thuner mühten sich durch die Finalrunde und brauchten im Viertelfinal fünf Spiele, um Suhr Aarau doch noch 3:2 hinter sich zu lassen. Aber klar ist: Gegen Pfadi werden sie bereit sein. Ein weiterer Selbstläufer ist nicht zu erwarten.

Beide Clubs peilen ihren fünften Playoff-Final seit 2011 an. Nur einmal standen sie sich im Endspiel gegenüber: Letztes Jahr, als Wacker 3:1 siegte. «Immer reizvoll» sei es, gegen Wacker zu spielen, sagt Pfadi-Trainer Adrian Brüngger. Weitere enge Spiele bahnen sich an. «Es wird nicht einfacher als früher», bemerkt Brüngger. Auch dann nicht, wenn Wacker wie zuletzt drei Stammkräfte im Aufbau fehlen: Ron Delhees, Philipp Holm sowie Nicolas Raemy, der Schlüsselspieler, der am Donnerstag den fünften Viertelfinalmatch in Aarau angeschlagen verpasste.

Die gleiche Intensität bieten

Wie der HSC Suhr Aarau, der mit seinen Mitteln den Bogen mitunter überspannte, wird Pfadi im Halbfinal jene Intensität bieten müssen, die Wacker jeweils zu präsentieren pflegt. «Wir sind gut vorbereitet, die Formkurve stimmt», meint Brüngger. Kleinere Blessuren haben seine Spieler auskuriert. Yannick Ott, eine wertvolle Variante im Rückraum, dürfte im Verlauf der Serie sein Comeback geben.

Mit den Fortschritten, welche die Defensive gegenüber der meisten Spiele der Finalrunde gemacht hat, ist der Trainer zufrieden. «Wir haben einen ziemlich grossen Schritt getan.» Im Durchschnitt 22,3 Gegentore (nach 60 Minuten) in den drei Viertelfinalspielen gegen den HC Kriens-Luzern unterstreichen dies. In den vorherigen 24 Meisterschaftsspielen haben die Winterthurer im Schnitt fünf Gegentore mehr eingefangen.

«Wir werden unsere Abwehr noch auf einem Topniveau sehen», verspricht Brüngger. Im Angriff «brauchen wir mehr Spielfluss. Und wir müssen unsere Abwehraktionen besser in einfache Tore ummünzen können.»

Die Winterthurer haben letzten Samstag ihren Viertelfinal mit einem 3:0-Sieg hinter sich gebracht und konnten Energie sparen. Die Thuner bestritten am Donnerstag in einer intensiven Serie innerhalb von neun Tagen den fünften Playoffmatch. Nur drei Tage später, am Sonntag in der Axa-Arena, beginnt bereits der Halbfinal. «Die Frage ist immer, was besser ist: Aus einem hohen Rhythmus oder nach einer Pause in die nächsten Spiele zu gehen. Wenn ich wählen könnte, hätte ich lieber drei als fünf Spiele hinter mir», erklärt Brüngger. «Wichtig ist, dass wir das erste Spiel auf unsere Seite bringen können.» Obschon die gemeinsame Playoffgeschichte der beiden Clubs anderes erzählt. (landbote.ch)