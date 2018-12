Pfadi bestätigt sich als Spitzenteam

Mit diesem ebenso verdienten wie erkämpften Heimsieg übernahmen die Winterthurer zumindest vorübergehend die Tabellenführung von den Kadetten Schaffhausen. Zugleich qualifizierten sie sich als erste Mannschaft für die Finalrunde der Top 6. Und: Sie bestätigten in diesem Spitzenspiel ihre Rolle als Topteam im Schweizer Klubhandball, zum zweiten Mal in der laufenden Saison hielten sie die erstarkten St. Galler in Schach.

Nach einem offensiv missglückten Einstieg in den Match fing sich Pfadi auf und riss in den letzten zehn Minuten das Spiel definitiv an sich. Beste Skorer waren Spielmacher Kevin Jud und Rückraumschütze Roman Sidorowicz, dessen Zukunft in der Bundesliga liegt, mit je sechs Treffern sowie Rechtsaussen Cédrie Tynowski, der fünf Tore ohne Fehlversuch erzielte. Ein schönes Comeback nach acht Monaten Verletzungspause gab der 20-jährige Lukas Heer als vorderer Verteidiger. Einmal mehr viel Pech hatte Pascal Vernier: Der Rückraum-Linkshänder musste in der 9. Minute mit einer möglicherweise schweren Knieverletzung vom Feld.

Die St. Galler zogen ihr Programm mit dem siebten Feldspieler, der den Torhüter ersetzte, 60 Minuten lang durch. Zumal Pfadi effizient dagegen verteidigte, war der Erfolg mässig: St. Otmar kassierte fünf Gegentreffer ins leere Tor.

Pfadi - St. Otmar 31:28 (13:12)

1147 Zuschauer. - SR Joss/Ouardani. - Torfolge: 1:0, 1:2, 3:5, 5:7, 8:7, 11:9, 11:12, 13:12; 14:13, 14:15, 17:19, 20:19, 20:21, 22:21, 23:23, 26:23, 26:25, 28:25, 30:27, 31:28. - Strafen: 4x2 gegen Pfadi, 3x2 gegen St. Otmar.

Pfadi: Schulz (1; Schelling für 2 Penaltys); Quni (1), Ott (1), Maros (4), Tynowski (5), Pecoraro, Dangers (1), Sidorowicz (6), Vernier, Lier (2), Heer (2), Jud (6/1), Bräm, Schramm (2). - St. Otmar: Bringolf (53. Kindler); Spellerberg (3), Hedin, Hörler (3), Gwerder (3), Pendic (4), Wüstner, Bamert, Geisser (1), Rauch (4), Jurilj, Wetzel (2), Kaiser (6/5), Milovic, Höning (2).

Bemerkungen: Pfadi ohne Svajlen und Freivogel (beide verletzt. 9. Vernier mit Knieverletzung ausgeschieden. 26. Bringolf hält Penalty von Lier. (Der Landbote)