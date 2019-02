Pfadi demontiert den Meister

Eine Woche nach der unnötigen Heimniederlage gegen den BSV Bern zeigte Pfadi eine starke Reaktion und demontierte den Meister in dessen Halle. Den Winterthurern gelang vorab in der Verteidigung eine klare Steigerung. Die 3-2-1-Defensive wehrte sich, nach vereinzelten Startschwierigkeiten, sehr gut und provozierte ein paar der zahlreichen Fehler der Thuner. Von einer «viel besseren Abwehr» als zuvor durfte Trainer Adrian Brüngger sprechen. «Wir waren besser auf den Beinen, standen gestaffelt und kompakt.» Hinter der Abwehr trumpfte Torhüter Matias Schulz mit 17 Paraden auf.

Mit zehn Toren in Serie rissen die Winterthurer das Spiel vom 1:2 zum 11:7 an sich. Die Entscheidung fiel, als sie zwischen der 14. und 30. Minute nur noch ein Tor zuliessen beziehungsweise als Wacker in seinen Angriffsbemühungen reihenweise scheiterte. Damit war, vom 11:8 zum 19:8, bereits eine Entscheidung gefallen. Den Rest des Spiels brachten die Winterthurer souverän über die Zeit. «Wir haben bis zum Schluss clever durchgespielt», betonte Brüngger. Die Abwehr hielt ihr Niveau, Schulz blieb der Mann des Abends und vorne kreierte Pfadi teils hervorragend seine Abschlüsse. Von ein paar Ausnahmen abgesehen, wurden die klaren Chancen – erfolgreicher als noch gegen den BSV – grösstenteils verwertet. Höhepunkt war Kevin Juds Backhand-Aufsetzerpass unter Zeitdruck auf Markus Dangers, der zum 28:17 traf.

Absenzen kompensiert

Jud war, wie schon beim Startsieg in St. Gallen, der überragende Aufbauer. Auf der falschen Rückraumseite lieferte Yannick Ott einen guten Job ab. Lukas Heer fand als vorgestellter Verteidiger wieder mehr Zugriff auf die Gegner. Stark vorne wie hinten spielte Captain Cédrie Tynowski. Tadellos war im Prinzip der Auftritt aller Spieler.

Bringt Pfadi einen derartigen Match aufs Feld, wirds für jeden Gegner schwer. An dieser Einschätzung ändert auch nichts, dass die Thuner einen ausgesprochen schwachen Tag einzogen. In der 11. Minute beim 6:10 nahm Trainer Martin Rubin sein erstes Timeout und beim 8:15 in der 19. Minute sein zweites. Gebracht hat es nichts. Viele technische Fehler, missglückte Würfe sowie eine ungewohnt miserable Konterquote (nur vier Tore aus 16 Anläufen) prägten Wackers Spiel. «Wir haben ihre Fehler gnadenlos bestraft», meinte Adrian Brüngger. Zudem hatte sich die Thuner Abwehr auch schon zwingender verhalten. Nur einer überzeugte: Goalie Flavio Wick, der neun Würfe entschärfte.

Beiden Mannschaften fehlten Spieler verletzt. Pfadi machte das Beste daraus und lieferte mit dem vorhandenen Personal erneut eine ausgesprochen gute Leistung ab, die Qualität in der Breite ist bemerkenswert. «Wir konnten die Absenzen besser kompensieren», lobte der Trainer. Weil sich Filip Maros im Abschlusstraining eine Prellung am Schienbein zugezogen hatte, musste Pfadi mit nur vier Rückraumspielern auskommen. Und nach dem Platzverweis für Luigj Quni in der 39. Minute stand mit Dangers nur noch ein Kreisläufer dem Feld.

Von rot zu blau

Qunis Ausschluss war der einzige Makel an diesem schönen Abend am Thunersee. Nach Juds Treffer zum 21:11 riss Thuns Simon Huwyler den Pfadi-Kreisläufer zu Boden. Quni stand auf, revanchierte sich an Huwyler, hielt ihn zurück, worauf dieser stürzte, und kassierte dafür die Rote Karte. Daraufhin fühlte sich Wackers Rechtsaussen Jonas Dähler einmal mehr bemüssigt seinen Senf dazuzugeben, pflanzte sich vor Quni auf, der Dähler dann heftig zu Boden stiess. Die unvermeidbare Folge: Die Schiedsrichter steigerten die Kartenfarbe von rot auf blau, womit Quni Spielsperren wird absitzen müssen. Die Provokateure kamen ungeschoren davon. Als «etwas unnötig» taxierte Brüngger Qunis überhitzte Aktion. «Ein paar von uns haben noch wenig Erfahrung an Spielen in Thun.» Wer sich hier schadlos halten will, der sollte seine Emotionen im Griff haben.

Mit diesem wichtigen Sieg etablierte sich Pfadi im Gleichschritt mit Leader Kadetten Schaffhausen und vergrösserte den Vorsprung auf die viertplatzierten Thuner auf fünf Punkte. Am Donnerstag folgt das Spiel beim HSC Suhr Aarau, einem weiteren Verfolger.

Wacker Thun - Pfadi Winterthur 20:33 (9:19) Lachenhalle. – 860 Zuschauer. – SR Castiñeiras/Zwahlen. – Torfolge: 0:1, 2:1, 2:3, 4:4, 4:7, 6:8, 6:10, 8:11, 8:19, 9:19; 11:19, 13:25, 18:33, 20:33. – Strafen: 3x2 gegen Wacker, 6x2 plus Platzverweis Quni (39.) gegen Pfadi. – Wacker: Winkler (19. Wick); Holm (2), Felder (1), Raemy (7/3), Dähler (3), Giovanelli, Lüthi, Lanz (2), Wyttenbach (2), Friedli, Simon Huwyler (1), Gruber, Stefan Huwyler (1), Krainer, Caspar (1). – Pfadi: Schulz (47. Schelling); Quni, Ott (4), Tynowski (4), Pecoraro (2/1), Dangers (4), Lier (7/2), Heer (1), Jud (8), Bräm, Schramm (3). – Bemerkungen: Pfadi ohne Vernier, Freivogel, Svajlen und Maros, Wacker ohne Suter, Guignet, Delhees und Linder (alle verletzt). 13. Schulz hält Penalty von Wyttenbach. 25. Wick hält Penalty von Lier. 53. Schelling hält Penalty von Raemy. (Der Landbote)