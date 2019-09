Pfadi dreht auf und stürzt den Leader

Solche Spiele können auch verloren gehen. Spiele, in denen eine ordentliche Verteidigung und solide Torhüter allein nicht reichen würden, Spiele, in denen die Offensive nicht das bringt, was sie zu bringen im Stande wäre.

Weil die Winterthurer nur elf ihrer 24 Angriffe der ersten Halbzeit erfolgreich vollenden konnten, lagen sie zur Pause gegen den HC Kriens-Luzern 11:13 zurück. Es war ein Stand, der dem Spielverlauf und dem Spielgeschehen entsprach.

14 Angriffe, 4 Tore

«Wir haben die richtigen Gang nicht gefunden», meinte Pfadi-Trainer Adrian Brüngger rückblickend zu Halbzeit 1. «Wir spielten zu statisch.» Und zu fehlerhaft. Aus den ersten 14 Anläufen erreichten die Winterthurer nur vier Treffer, 4:7 hiess es da nach 19 Minuten. Eine Niederlage im Spitzenkampf zeichnete sich zwar noch nicht ab, aber es schien eine zu drohen. Der Zwischensprint mit sechs Toren in Serie brachte Besserung und die 8:7-Führung. Nach dem 10:9 war die offensive Herrlichkeit jedoch wieder vorbei und die Gäste legten bis zur Pause vor.

Eine gleiche Trefferquote wie in der ersten Halbzeit hätte in der zweiten wohl unweigerlich in die Niederlage geführt. Doch die 15 Minuten Spielunterbruch und offenbar passende Worte schienen sehr gut getan zu haben. «Plötzlich war alles anders», freute sich Brüngger. Die Winterthurer fanden den Drive, und zwar von der ersten Minute der zweiten Hälfte an. Nach 41 Minuten und zehn Toren aus elf Angriffen führten sie 21:18. Fünf Treffer aus Gegenstössen und drei weitere aus schnellen Anspielen befanden sich darunter. Pfadi hatte sein übliches Offensivtempo wieder gefunden, ebenso stimmten nun Konzentration, Genauigkeit und die Überzeugung im Abschluss.

27 Angriffe, 22 Tore

Näher als bis auf zwei Toren kam der HCK nicht mehr heran. Dank der eindrücklichen Bilanz von 22 Toren aus den ersten 27 Versuchen der zweiten Hälfte war der Spitzenkampf mit dem 33:28 nach knapp 57 Minuten endgültig gelaufen. Dass es am Ende 33:31 hiess, schmeichelte den Gästen, die in der zweiten Halbzeit vom neuen Leader klar gebremst wurden.

Nicht alles war gut bei den Winterthurern. Aber sie waren als Mannschaft gut genug, um sich nach einer zähen ersten Hälfte dermassen zu steigern, dass sie einen ungefährdeten Heimsieg einfuhren.

Die beiden Spielmacher Kevin Jud und Yannick Ott hatten schon bessere Auftritte. Solidester Aufbauer war (erneut) Linkshänder Aleksandar Radovanovic, der gegen seinen früheren Club fünf Tore aus sechs Würfen erzielte und einen Penalty herausholte. Adir Cohen sorgte in der Schlussviertelstunde für zuvor mangelnde Wurfwucht aus dem Rückraum. Die beiden Aussenspieler Joël Bräm und Fabrizio Pecoraro steuerten insgesamt neun Tore bei, Mühe hatten die zwei Rechtshänder nur – wenn wunderts – bei Abschlüssen von rechts aussen. Linksaussen Marvin Lier trat einzig für Penaltys aufs Feld, die er ausnahmslos verwertete. Ebenfalls ohne Fehlwurf blieb Kreisläufer Markus Dangers, der siebenfache und damit beste Torschütze Pfadis.

Der Kurs stimmt

Mitunter zelebrierten die Winterthurer in Halbzeit 2 einige sehenswerte, zwingende und überraschende Angriffe. Szenen, die man sich angesichts der ersten Hälfte nicht unbedingt zu erträumen gewagt hätte.

31 Gegentore liegen über dem Durchschnitt, wobei Matias Schulz und Simon Schelling eigentlich gut hielten und die Abwehr, wie auch Brüngger einräumte, «nicht einmal so schlecht» stand. Die 13 Gegentreffer in Halbzeit 1 lagen im Rahmen, die 18 nach der Pause waren wohl auch dem grundsätzlich hohen Tempo geschuldet.

Pfadi fügte dem HCK, der vor elf Tagen die Kadetten Schaffhausen bezwungen hatte, die erste Saisonniederlage bei und entthronte ihn. Nach fünf Runden sind die Winterthurer als einziges Team der Nationalliga A noch ungeschlagen. Der Kurs nach Punkten stimmt, die Entwicklung ebenfalls und der Stil, wie ein Spiel wie dieses gewendet wurde, ebenso.

Via Basel in den Europacup

Am Mittwoch geht es weiter mit dem Match beim RTV Basel, dem neuen Letzten der Liga, der unlängst im Cup an Pfadis NLB-Mannschaft gescheitert ist. Es ist dies die Hauptprobe auf Sonntag, wenn Pelister Bitola zum Hinspiel der zweiten Runde des EHF-Cups in der Axa-Arena antritt.

Pfadi - Kriens-Luzern 33:31 (11:13)

Axa-Arena. – 1015 Zuschauer. – SR Keist/Winkler. – Torfolge: 0:1, 2:1, 2:3, 3:5, 4:7, 8:7, 10:9, 10:12, 11:13; 12:14, 15:14, 17:15, 21:18, 21.20, 23:22, 26:22, 28:24, 28:26, 30:26, 33:28, 33:31. – Strafen: 4-mal 2 Min. gegen Pfadi, 8-mal 2 gegen Kriens-Luzern. – Pfadi: Schulz (44. Schelling); Ott (1), Pecoraro (3), Cohen (2), Dangers (7), Lier (4/4), Störchli, Heer (2), Radovanovic (5), Jud (2), Bräm (6), Freivogel, Svajlen (1), Schramm. – Kriens-Luzern: Bar (45. Eicher); Harbuz (10/5), Blättler (2), Papez (3), Gavranovic (6), Ramseier (3), Schlumpf (3), Delchiappo, Hofstetter (4). – Bemerkungen: Pfadi ohne Tynowski und Vernier. 18. Schulz hält Penalty von Harbuz.