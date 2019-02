Pfadi erobert Platz 1

Der Club, der zu seiner finanziellen Rettung in diesen Wochen sämtliche Sammelregister zieht, tat gestern nun auch auf dem Handballfeld etwas fürs angeschlagene Gemüt. «Das war sehr wichtig für uns», sagte Pfadi-Trainer Adrian Brüngger über den 33:31-Sieg im ersten Match seit offizieller Bekanntgabe der finanziellen Schieflage. «Wir wollten unbedingt gut in die Finalrunde starten.»

Brüngger erklärte dies, noch bevor er Kunde vom anderen, um eine halbe Stunde später angesetzten Spiel der NLA-Finalrunde erhalten hatte. Denn das Resultat jener Begegnung machte diesen Sonntagabend für die Winterthurer noch schöner: Die Kadetten Schaffhausen, bisher mit einem Punkt Vorsprung auf Rang 1 klassiert, fingen beim HSC Suhr Aarau eine 23:26-Niederlage ein, womit Pfadi die Tabellenführung eroberte.

Späte Führung

Geraume Zeit hatte es in St. Gallen für die Winterthurer allerdings nicht nach einem angenehmen Wiedereinstieg in die Meisterschaft ausgesehen. Sie führten 1:0, lagen anschliessend jedoch konstant zurück, zweimal mit bis zu vier Toren. Nach nur einem Tor aus den ersten vier Angriffen besserte sich die Abschlussquote auf ein gutes Niveau, abgesehen von der Ausbeute in Gegenstössen.

Beim Verhindern von Treffern dagegen klappte zunächst nicht alles. Die Aussenspieler der St. Galler, die erneut mit hartnäckiger Regelmässigkeit mit einem zusätzlichen Feldspieler angriffen, kamen häufig zum Abschluss. Und Simon Schellings gehaltener Penalty in der 20. Minute stellte die erste Parade eines Pfadi-Torhüters dar. Bis dahin hatte Aurel Bringolf auf der Gegenseite bereits ein halbes Dutzend Winterthurer Würfe entschärft. Der 15:17-Rückstand zur Pause war korrekt und entsprach den Leistungen.

In der zweiten Halbzeit steigerte sich Pfadis Verhalten in der Verteidigung etwas. Vier der ersten fünf St. Galler Angriffe konnten die Winterthurer abfangen, doch schafften sie es nicht, den Gegner auch ausreichend zu bestrafen. Denn nur die ersten zwei der vier Konter verliefen erfolgreich, zwei weitere blieben mit weiten Würfen neben das leere Tor unverwertet. Verschiedentlich bot sich Pfadi die Chance zur Führung, erst in der 53. Minute bei Marvin Liers Gegenstosstor zum 29:28 wurde sie endlich Tatsache.

Die Endphase verlief zwar nicht gleich turbulent wie das erste Treffen Anfang Oktober in St. Gallen, als Pfadi in den letzten 16 Sekunden zwei Tore zum 30:29-Sieg erzielt hatte. Doch auch die Schlussmomente gestern hatten es in sich. Pfadi-Goalie Matias Schulz, der unlängst an der WM sein 200. Länderspiel für Argentinien bestritten hatte, gelangen, endlich in diesem Match, beim Stand von 31:30 zwei kapitale Paraden. Unter Zeitdruck erzielte Yannick Ott das 32:30, St. Gallens Altmeister Andrija Pendic verkürzte umgehend auf 32:31. Das Spiel blieb offen und wurde erst entschieden, als Peter Schramm – erneut bei angezeigtem Zeitspiel – 14 Sekunden vor Ende den Sieg mit dem 33:31 sicherte.

Reife und Qualität

Es war ein Zeichen von Reife und Qualität, wie die Winterthurer diesen Erfolg in den letzten Minuten einfuhren. «Am Schluss haben wir überzeugend gespielt», meinte Brüngger zu Recht. Der Spieler, der in den engen und wegweisenden Phasen vollends lieferte, war Kevin Jud. Der Regisseur lenkte das Spiel und machte sich zudem mit sieben Toren aus acht Würfen zum besten Schützen der zweiten Halbzeit. Wertvoll auch waren in der Endphase die zwei Treffer von Ott, der – ebenso wie in der ersten Halbzeit der fünffache Torschütze Filip Maros – auf der «falschen» Rückraumseite einen soliden Auftritt ablieferte. Erneut stark war Peter Schramms Abwehrarbeit. Effizienz bewiesen Linksaussen Marvin Lier mit neun Treffern aus zwölf Versuchen und Kreisläufer Markus Dangers, der fünf Tore erzielte und drei Penaltys herausholte.

«Der Angriff war stabil», konnte Brüngger feststellen. Verteidigung und Torhüter hatten Steigerungspotenzial, das teils noch während des Spiels verwirklicht wurde. Insgesamt wars ein guter Einstand in die zweite Saisonhälfte, einer, der Pfadi in der laufenden Meisterschaft im dritten Vergleich mit St. Otmar den dritten Sieg einbrachte.

Schaffhauser Ausrutscher

Die Kadetten Schaffhausen wiederum konnten ihr offenes Startspiel nicht für sich entscheiden. Beim HSC Suhr Aarau lagen sie, ausser kurz vor der Pause, eigentlich immer im Rückstand. In der 51. Minute glichen sie zum 20:20 aus, ehe sie innert Kürze die Vorentscheidung zum 23:20 kassierten. Letztlich siegte Suhr Aarau 26:23 (11:10) – und verdrängte St. Otmar auf den sechsten und letzten Platz der Finalrunde. Auf sechs Punkte ist der Rückstand der St. Galler auf den neuen Leader aus Winterthur angewachsen, neun Durchgänge der Finalrunde stehen noch aus.

Am kommenden Sonntagabend gegen den fünftplatzieren BSV Bern können die Winterthurer weiter an ihrer Ausgangslage fürs Playoff arbeiten. In der Meisterschaft sind sie in der Axa-Arena immer noch ungeschlagen.

(Landbote)