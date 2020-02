Pfadi erobert sich Platz 2 zurück

Dieser Begegnung fehlte es nicht an Brisanz. Da war die Tabellenkonstellation mit dem Duell um den 2. Rang, der im Playoff Heimvorteil bis mindestens in den Halbfinal bringt. Und da war der hängige Protest von Pfadi und St. Otmar St. Gallen gegen den Punktgewinn des HC Kriens-Luzern bei dessen vermeintlichem 24:24 gegen die Kadetten.

Letztlich allerdings war die Vorgeschichte spannender als das Treffen selbst. Denn die Winterthurer hatten das Geschehen in diesem TV-Spiel in der Axa-Arena mehrheitlich im Griff. Sie führten vom 1:0 an stets, unentschieden stand es nie. «Wir waren besser – klarer als es das Resultat aussagt.» Diese Bilanz von Pfadi-Trainer Adrian Brüngger hat ihre Berechtigung.

Frei von Rückschlägen blieben die Winterthurer zwar nicht, aber sie fanden jedes Mal den Weg zurück in die richtige Spur. Dank eines tadellosen Starts führten sie 8:3 und 12:6. Unter anderem drei Schiedsrichter-Fehlentscheide in Serie halfen mit, dass aus dem 13:9 ein 13:11 wurde. Doch bereits in jener Phase des Spiels begann Pfadi auch, häufiger als nötig an Torhüter Paul Bar zu scheitern. Mit dem 15:11 gelang es dennoch, sich bis zur Pause eine passable Distanz zu verschaffen.

Zu Beginn von Halbzeit 2 bestand die grösste Gefahr, dass das Spiel kippen könnte. Bars Paraden, dazu mässige Würfe der Winterthurer und eine perfekte Ausbeute von HCK-Topscorer Hleb Harbuz brachten die Gäste bis auf 17:16 heran. Es sollte der knappste Spielstand bleiben.

Pfadi griff nun, nach dem Timeout in der 41. Minute, mit sieben Feldspielern an. Die Torproduktion verbesserte sich. «Das Spiel sieben gegen sechs können wir noch besser», meinte Brüngger. «Aber es half mit, um wieder in Fluss zu kommen.»

Die Paraden von Schulz

In Fahrt kam auch Torhüter Matias Schulz bei seinem Comeback. Seine zehn Paraden der zweiten Halbzeit – gleich viele wie Bar – stärkten Pfadi entscheidend den Rücken. Konstant gut arbeiteten die Winterthurer in der Verteidigung, dies in beiden Abwehrsystemen. Der Wechsel in der Schlussviertelstunde vom 3-2-1 zum 5-1 schien den Kriensern etwas den Rhythmus zu brechen.

Vom 17:16 erhöhte Pfadi auf 19:16 und liess die Gäste für den Rest des Spiels nicht mehr viel näher kommen. Als Schulz in der 51. Minute einen Penalty von Harbuz parierte, nachdem der Weissrusse zuvor alle sieben Strafwürfe versenkt hatte, schien endgültig alles auf einen Sieg Pfadis hinzudeuten. Wenig später erhöhte Marvin Lier mit seinem ersten Treffer aufs schon relativ beruhigende 22:18.

«Eine gute Leistung», durfte Brüngger feststellen. Seine Mannschaft steigerte sich gegenüber dem fehlerhaften Auftritt am Sonntag gegen St. Otmar, der in eine 24:27-Niederlage führte, merklich. Die Trefferquote hätte gewiss noch besser sein können. Peter Schramm scheiterte etwas häufig, und auch Kevin Jud hatte schon bessere Bilanzen.

Wirklich schlecht war aber nur eines: «Wir werden beim Penaltyschiessen noch etwas üben müssen», meinte Brüngger. Drei der vier Siebenmeter verschossen die Winterthurer, zuerst Lier, dann Jud und zuletzt auch Adir Cohen. Drei dieser Penaltys hatte Antonio Pribanic herausgeholt. Sein Vorgänger Markus Dangers war ein Liebling des Publikums gewesen, der neue Kreisläufer könnte mit seinem eigenen Stil sehr wohl auch einer werden. Vier von fünf Würfen Pribanics landeten im Tor.

«Extrem wichtig»

Die Leistung genügte, um den HC Kriens-Luzern in diesem Match sicher auf Distanz zu halten. «Es war extrem wichtig, dieses Spiel zu gewinnen», betonte Adrian Brüngger noch. Die Winterthurer zogen damit in der Tabelle wieder am HC Kriens-Luzern vorbei und belegen nun mit einem Punkt Vorsprung (und dem klar besseren Torverhältnis) den 2. Rang.

In den verbleibenden vier Runden könnten sie die Entscheidung im Rennen um Platz 2 aus eigener Kraft – unabhängig vom Ausgang des Protestes – schaffen. Drei dieser vier Partien bestreiten sie gegen die letzten drei Mannschaften der Tabelle; da sind Siege die reine Pflicht. Schwerer wirds im vierten Match, im Auswärtsspiel gegen die Kadetten. Insgesamt ist klar: Pfadis Chancen haben sich gestern spürbar verbessert, um am 4. April als Nummer 2 in die Playoff-Viertelfinals zu steigen.