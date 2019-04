Pfadi gewinnt Spiel 1

Die Winterthurer legten den Grundstein für den ersten Erfolg bereits in der ersten Halbzeit. Sie distanzierten die Thuner schnell und führten bereits nach den ersten 30 Minuten mit vier Toren.

Den Vorsprung aus der ersten Hälfte verwalteten die Winterthurer geschickt, konnten ihn gar noch weiter ausbauen. In der in der 52. Minute stellte Kevin Jud auf 24:17 und entschied die Partie damit definitiv für die Winterthurer.

Das zweite Spiel findet am Donnerstagabend in Thun statt, bevor die beiden Teams am nächsten Sonntag in Winterthur erneut aufeinander treffen.

