Pfadi glückt die Cup – Revanche gegen Suhr

«Wir haben uns die ganze Woche auf dieses Spiel vorbereitet», gab Pfadi Trainer Adrian Brüngger nach dem Spiel zu. Das hat gefruchtet. Nach zwei Niederlagen, darunter eine im Cup, gegen den HSC Suhr Aarau gewinnt Pfadi Winterthur das Heimspiel klar mit 30:21. Die Korrekturen im Vergleich zu den vorherigen Partien waren offensichtlich.

In der Deckung spielte Pfadi zwar wie gewohnt eine 3-2-1 Deckung, aber bei Übergängen der Flügelspielen an den Kreis lösten sie anders auf. Der Deckungsspieler lief mit seinem direkten Gegenspieler mit, statt diesen, wie normalerweise übergibt man in diesem Deckungssytem den Gegenspieler an den Nebenmann. Eine kleine taktische Finesse, aber es brachte die Suhrer aus dem Konzept. Denn die Folge war, dass der grossgewachsene Kreisläufer der HSC Suhr Aarau Martin Slaninka (202 cm) nicht ins Duell kam gegen Kevin Jud (183 cm) , Marvin Lier (186 cm) oder Fabrizio Pecoraro (177 cm).

Schelling mit sehr guter Quote

Suhr spielte zwar ihre langatmigen Angriffe, das jedoch nur mit beschiedenem Erfolg. Immer wieder mussten sie aus schlechten Situationen werfen und scheiterten damit an Simon Schelling. «Das Zusammenspiel zwischen Deckung und Torhüter war heute sehr gut», sagte Brüngger nach dem Spiel, «es war eine klare Reaktion auf das Thunspiel vor einer Woche», befand Stefan Freivogel. Vor allem in der ersten Halbzeit konnte sich Schelling wiederholt auszeichnen. Total kam er auf 16 Paraden und eine Abwehrquote von fast 50%.

Aus dieser Deckung gelang es Pfadi im Gegenstoss einfache Tore zu werfen. In der ersten Halbzeit erzielte Pfadi die Hälfte ihrer Tore innerhalb der ersten 20 Sekunden nach Wechsel des Ballbesitzes. Auch das dürfte eine Massnahme gewesen sein auf die bisherigen Spiele gegen Suhr Aarau, als Pfadi jeweils Mühe hatte mit der Deckung der Aargauer. Gar «als die vielleicht beste 5-1 Abwehr der Liga», bezeichnete Freivogel die Deckung der Suhrer im Vorfeld des Spiels.

Was ist mit Bräm?

Die Deckung der Suhrer war dann auch Thema nach dem Spiel bei Brüngger: «Ohne Linkshänder kann eine solche Deckung mühsam werden.» Aber Pfadi fand in der Vorbereitung auf dieses Spiel auch hierzu eine Lösung: Mit kurzen Übergängen der Flügelspieler wurden die ansonsten offensiv agierenden Gegenspieler zurück gebunden. So konnte das Fehlen eines Linkshänders etwas kaschiert werden.

Dazu zeigten Fabrizio Pecoraro und Joel Bräm ,dass auch sie auf der rechten Seite erfolgreich sein können. Die beiden steuerten zusammen neun Treffer bei. Ein kleiner Schockmoment musste Pfadi in der 44. Minute überstehen. Bräm musste nach einem missglückten Abschluss verletzt in die Kabine. Es handelt sich um eine Daumenverletzung so viel ist bereits klar, ob und wie lange Bräm ausfallen wird jedoch noch nicht. Es würde die Situation von Pfadi nicht vereinfachen, denn Bräm ist zwar Rechtshänder, aber er vertritt die nach wie vor verletzte Linkshänderfraktion am rechten Flügel.

Klare Aufgabenverteilung

Auffällig war, wie klar der Plan von Pfadi war. Sobald die Suhrer mit dem siebten Feldspieler anstelle des Torwarts agierten, stellte Pfadi sofort auf eine 5:1 Deckung um. Schramm bekam eine Pause und Lukas Heer übernahm auf der vorgezogenen Position, fast ohne dass Trainer Brüngger einen Wechsel anordnete. Pfadi scheint trotz der Niederlage in Thun in einem Flow zu sein, vieles geht in einander. So auch gegen die HSC Suhr Aarau.

Bereits nach 18 Minuten musste Suhr-Trainer Mischa Kaufmann sein zweites Time-out nehmen. Pfadi führte da 8:4. Der Gast aus dem Aargau brachte in der Offensive fast nichts Zusammenhängendes hin. Die dominanten Portugiesen scheinen den anderen Spielern, vor allem Tim Aufdenplatten, etwas die Luft weg zu nehmen. Die meisten Aktionen laufen über Diogo Oliveira und Joao Ferraz.

Portugiesen blieben ohne Einfluss

Gegen Antonio Pribanic, der zum ersten Mal in der Startformation von Pfadi stand, kam der EM-Fahrer Ferraz kaum zum Zuge. «Pribanic hat das sehr clever gemacht», so Brüngger, «er hat Ferraz in der Startphase zwei, dreimal hart erwischt.» Daraufhin verging dem Portugiesen offensichtlich die Lust am Spiel. Er erzielte fünf seiner sechs Treffer erst in der zweiten Halbzeit als er gegen Jannic Störchli spielen durfte. Da war die Partie bereits entschieden.

Und Topskorer Oliveira? Der hatte seine auffälligste Aktion in der 49. Minute als er sich gegen Fabrizio Pecoraro zu einem Frustfoul hinreissen liess. Der junge Portugiese zog einen komplett gebrauchten Tag ein.

«Wir können absolut zufrieden sein, es war eine Top-Teamleistung», fasste Brünnger den 30:21 Sieg zusammen, es sei extrem wichtig gewesen im Hinblick auf die kommenden Wochen. Weil St. Otmar gegen die Kadetten verlor, ist der Vorsprung von Pfadi auf den vierten Platz auf fünf Punkte gewachsen. Und weil Kriens-Luzern erst am Sonntag spielt, steht Pfadi zumindest über Nacht wieder auf dem angestrebten zweiten Platz.