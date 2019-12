Pfadi kommt nicht vom Fleck

Seit dem 17. November hat Pfadi sechs Spiele in Meisterschaft, Cup und Europacup bestritten, fünf davon sind verloren gegangen. Einziger halber Lichtblick war vor einer Woche das Unentschieden im Verfolgerduell in St. Gallen. Am Samstag nun setzte es in Kriens in einem weiteren Spiel gegen einen Club aus den Top 4 eine Niederlage ab.

Diese war in der ungenügenden ersten Halbzeit, die 10:16 ausging, entstanden. Bis zur Pause waren die Kriens in nahezu allen Bereichen besser, letztlich siegten sie verdient. Pfadi steigerte sich in der zweiten Halbzeit, zu mehr als Anschlusstreffern reichte es allerdings nicht.

Damit liegen Pfadi und der HCK nun nach Punkten gleichauf. Das Duo könnte von den viertplatzierten St. Gallern, die am Sonntag den BSV Bern empfangen, überholt werden. An der Spitze haben die Kadetten Schaffhausen ihren Vorsprung auf Pfadi auf vier Punkte ausgebaut.

Die nächsten beiden Spiele gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich, am Mittwoch zu Hause gegen den RTV Basel und am Samstag in Zürich gegen GC Amicitia werden Pfadi nun dazu dienen müssen, wieder in die Erfolgsspur zurück zu finden.

Kriens-Luzern - Pfadi 27:25 (16:10)

Krauerhalle Kriens. - 500 Zuschauer. - SR Brunner/Salah. - Torfolge: 2:0, 4:1, 9:4, 11:6, 15:8, 16:10; 16:12, 18:12, 18:15, 22:19, 22:21, 25:21, 26:23, 26:24, 27:24, 27:25. - Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern, 5-mal 2 gegen Pfadi.

Kriens-Luzern: Bar; Harbuz (9/4), Wipf (1), Blättler (3/1), Piroch (4), Kim, Rellstab (2), Gavranovic (1), Oertli (4), Ramseier (3), Schlumpf, Lavric, Idrizi. - Pfadi: Schulz (15. bis 47. Schelling); Ott, Pecoraro (3), Cohen (4/3), Dangers (2), Störchli, Heer, Radovanovic (5), Jud (6), Bräm (2), Freivogel, Svajlen, Schramm (3).

Bemerkungen: Pfadi ohne Tynowski und Vernier, Kriens-Luzern ohne Eicher, Papez, Delchiappo und Hofstetter (alle verletzt). 24. Bar hält Penalty von Cohen. 30. Schelling hält Penalty von Harbuz. 43. Schramm verletzt ausgeschieden (linke Schulter). 45. Harbuz verletzt ausgeschieden (Hals).