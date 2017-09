Pfadi meistert die Kadetten

Letzten Mai in Schaffhausen in Spiel 3 des Playoff-Finals hatten die Winterthurer den Sieg in Griffnähe – um ihn nach einem ansehnlichen Vorsprung zu verpassen. Womit sie ein weiteres Mal zuschauen mussten, wie die Kadetten einen Meistertitel feierten. Gestern brachten sie die schöne Reserve über die Zeit. Mit einiger Mühe zwar, doch immerhin: Es reichte.

Die Weichen zum Sieg hatten sie zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie am Samstag im Heimspiel gegen den BSV Bern gestellt: Aus dem 22:20 der Kadetten in der 42. Minute wurde ein 22:27 für den Gast. Die Schaffhauser hatten zehn Minuten lang keinen Treffer erzielt, Pfadi dagegen musste sich in dieser Phase nur einen Fehlwurf notieren lassen.

Vom 23:29 an (bei Minute 54) jedoch stockte die Produktion. Das 27:29 war gefallen und es drohte, sich das Geschehen aus jenem dritten Playoffmatch zu wiederholen. Kevin Juds 27:30 zu Beginn der Schlussminute war die Erlösung, jetzt konnte und würde nichts mehr schief laufen.

«Die grösste Gefahr in solchen Schlussminuten ist, dass man quer spielt und dadurch Bälle verliert», sagte Pfadi-Trainer Adrian Brüngger. Das war einer der wenigen Punkte, die er an diesem Abend zu kritisieren hatte. Ansonsten durfte er feststellen: «Ich bin zufrieden mit dem Spiel und noch mehr mit dem Resultat.»

Perfekte Konterquote

Die Winterthurer gingen als die richtigen Gewinner aus diesem ersten Treffen hervor. Sie hatten sich den Erfolg vor allem auch deshalb verdient, weil ihr Personal in der 3. Minute um einen weiteren Faktor reduziert wurde. Rückraumschütze Ante Kuduz fiel nach einem Fehlwurf und einer Abwehraktion von Christoffer Brännberger hart auf die linke Schulter und musste mit Prellungen vom Feld. An seiner Stelle kam Yannick Ott in den linken Rückraum. Andere Alternativen waren sassen verletzt auf der Bank: Roman Sidorowicz und Filip Maros. Ott löste seine Aufgabe sehr gut – wie schon am Samstag gegen den BSV Bern oder wie schon in der vergangenen Saison, als seine Dienste mehrmals dringend nötig gewesen waren. Der 21-jährige Aufbauer hat sich zu einer Stütze auf gehobenem NLA-Niveau entwickelt.

Kevin Jud trieb das Spiel an, weshalb man ihm ein paar Ballverluste verzeihen mag. Einer überragte alle: Linkshänder Pascal Vernier war mit sechs Treffern in der zweiten Hälfte entscheidend. Ihn hatten die Kadetten nicht im Griff. Brüngger attestierte ihm einen «super Job». Sehr treffsicher schlossen Matthias Kasapidis, Cédrie Tynowski und Marvin Lier ab. Geradezu brillant war Pfadis Quote in den Kontern: Zwölf Anläufe, zwölf Tore! In den ersten zwei Ernstkämpfen der Saison hatte das ganz anders ausgesehen.

Die Abwehr begann ausgesprochen stark und hielt ziemlich durch. Hin und wieder liess sie sich in Einzelaktionen vom Ungarn Gabor Csaszar (in der ersten Halbzeit) und vom Iraner Pouya Norouzinezhad (nach der Pause) erwischen. Klare Vorteile besass Pfadi im Tor: Matias Schulz mit acht Paraden bis zur Pause und das halbe Dutzend von Arunas Vaskevicius ab der 40. Minute halfen definitiv mit.

«Wir haben die richtige Einstellung gezeigt und trotz Absenzen Paroli geboten», freute sich Brüngger. «Es kann ab und zu vorkommen, dass das belohnt wird...» Die Kadetten, viel breiter besetzt, waren gestern nicht gut und nicht konzentriert genug.

Fünfter Sieg seit 2012

Damit haben die Winterthurer zum fünften Mal seit Dezembe 2012 ein Spiel in Schaffhausen gewonnen. Eines in den Playoffs ist zwar nicht darunter. Aber allein schon die Tatsache, dass sie davor zwischen 2004 und 2012 keinen einzigen Punkt in der Halle des Rivalen geholt hatten, zeigt auf, dass sie ihm näher gerückt sind. Was nur noch fehlt, ist der Coup in einer Playoffserie gegen die Kadetten. ()