Pfadi stoppt das «Team der Stunde»

Erst im letzten Durchgang vor Weihnachten hatte sich der HSC Suhr Aarau dank seines Heimsiegs über St. Otmar St. Gallen den Platz in der Finalrunde der besten sechs Mannschaften gesichert und Kriens-Luzern in die Abstiegsrunde geschickt. Seither aber hatte er gross aufgetrumpft und der Reihe nach die Kadetten Schaffhausen, den Leader und Titelfavoriten, Wacker Thun, den Meister, sowie St. Otmar bezwungen. Mit diesen drei Siegen zum Einstieg in die Finalrunde war der HSC das «Team der Stunde» und bis auf Rang 3 vorgerückt.

Gestern nun wurde der Lauf der Aargauer gestoppt. Denn Pfadi bestand fünf Tage nach dem Kantersieg in Thun auch diesen Test. Zugleich stürzten die Winterthurer die Kadetten vom 1. Platz der Nationalliga A. Diese könnten am Samstag mit einem Punktgewinn im Heimspiel gegen Wacker wieder an Pfadi vorbeiziehen.

Mit 20 Paraden von Schulz

Gut 1100 Zuschauer sassen oder standen in der Schachenhalle und wollten miterleben, wie der HSC seinen vierten Coup in Serie landete. Der gelang nicht, weil sich ein, zwei Fehler zu viel einschlichen und weil Pfadi einen ausgesprochen hartnäckigen Gegner abgab. Die Winterthurer lagen von Beginn weg vorne. Bis zur 7:3-Führung nach 15 Minuten hatten sie eigentlich noch nichts falsch gemacht. Sie verteidigten stark, Goalie Matias Schulz war schon da überragend, und vorne passte die Effizienz. Der erste Bruch folgte mit nur noch einem Treffer aus acht Angriffen, die Variante mit dem siebten Feldspieler stach nicht. Zu mehr als einem ausgeglichenen Spielstand kams indes nicht.

Anfang der zweiten Hälfte parierte Schulz sieben Würfe und half wesentlich zur 19:15-Führung mit. Zehn Minuten vor Ende versenkte Marvin Lier, neunfacher Torschütze, einen Penalty zum 23:20. «Da hatten wir den Match unter Kontrolle», sagte Trainer Adrian Brüngger.

Aber nicht lange. Denn innert Kürze gaben die Winterthurer die Geschichte (beinahe) aus der Hand. Vermutlich aus Ärger über einen nicht gegebenen Platzverweis für Lukas Laube, der Cédrie Tynowski vor dem Penalty zum 23:20 heftig gefoult hatte, liessen sich Tynowski und Peter Schramm zu Aktionen hinreissen, die Zeitstrafen zur Folge hatten. Suhr Aarau verkürzte in dieser Phase auf 23:22 und glich wenig später gar aus.

Die Endphase war lanciert, spannend, mit wieder gewonnener Hoffnung für die Aargauer. Doch wie schon im ersten Finalrundenmatch in St. Gallen liess sich Pfadi den Lohn nicht mehr nehmen – wenn auch nicht so souverän wie damals. Nur noch zwei Tore sollten in diesen letzten zehn Minuten gelingen. «Wir spielten nicht hervorragend am Schluss, haben aber doch noch die richtigen Lösungen gefunden», erklärte Brüngger. 27 Sekunden vor Schluss erzielte Lukas Heer unter Zeitdruck das entscheidende 25:23. Eine schnelle Antwort von Tim Aufdenblatten, des besten Aarauers, sowie ein Stürmerfoul Kevin Juds änderten nichts mehr am Sieg Pfadis: Der verzweifelte Konterwurf von Milan Skvaril kam zu spät und wäre ohnehin in den Fängen von Schulz gelandet.

Der Nationaltorhüter Argentiniens war, wie schon in Thun, brillant, diesmal mit 20 Paraden. Die Abwehr knüpfte an den Auftritt gegen Wacker an. Die bisherige Schwachstelle Pfadis war in diesen beiden Auftritt keine mehr. Die defensive Leistung mag zuversichtlich stimmen.

«Der Goalie, die Abwehr und der Kampf», nannte Brüngger als Gründe für den Sieg, den ersten in Aarau nach je zwei Niederlagen und Unentschieden. 50 Minuten lang lieferte Pfadi einen starken Auftritt ab, beherzt war er bis zum Schluss. «Es wäre schade um die gute Leistung gewesen, wenn wir diese zwei Punkte nicht geholt hätten», meinte Brüngger. Der HSC gab den erwartet guten Gegner ab, er dürfte in dieser Saison noch manche Mannschaft ärgern.

Jetzt der Spitzenkampf

Dieser Sieg war eine wichtige Bestätigung von Pfadis Verfassung und Leistungsvermögen. Und er ist bedeutsam für die Tabelle: Die Winterthurer besitzen nun mindestens fünf Punkte Reserve auf den 3. Platz und es zeichnet sich ab, dass sie im Gleichschritt mit den Kadetten die ersten beiden Plätze belegen. Wer die aktuelle Nummer 1 ist, wird sich nächsten Donnerstag zeigen. Dann treten die Schaffhauser in der Axa-Arena zum Spitzenkampf ab.

