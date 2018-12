Pfadi verlängert mit seinem Topskorer

Sein Talent war schon lange unübersehbar und sein physisches Potenzial vorhanden. Seit der laufenden Saison nun liefert Marvin Lier auch regelmässig auf hohem Niveau die entsprechenden Ergebnisse ab. «Er hat zu einer schönen Konstanz gefunden», umschreibt Liers Trainer, Adrian Brüngger. Der Linksaussen habe «einen grossen Schritt getan, auch mental. Er hat seine Selbstverständlichkeit auf dem Platz gefunden. Es ist inzwischen «normal», dass er so gut spielt.»

Diese Konstanz hält seit der Saisonvorbereitung an und bezieht sich auf Spiele mit dem Klub und der Nationalmannschaft. In beiden Teams ist Lier seit dieser Saison die Nummer 1 auf Linksaussen. Diese neue Hierarchie scheint seine Leistungen zu fördern. Die Statistik sagt vieles: Sein am wenigsten effizientes Spiel bestritt er letzten Freitag beim erknorzten Sieg in Basel. «Und auch das war nicht wirklich schlecht», wie Brüngger einräumt. Denn Lier erzielte sieben Tore aus zwölf Versuchen.

Der 26-Jährige führt die aktuelle Topskorerliste der NLA mit grossem Vorsprung und einem Durchschnitt von 8,1 Treffern pro Match an. Die Tore macht er aus Kontern, mit Penaltys sowie vom linken oder rechten Flügel aus.

«Bei diesen Leistungen ist es offensichtlich, dass er auf der Liste von ziemlich vielen anderen Klubs stand», sagt Brüngger. «Es freut mich, dass er sich mitten in seiner Topform entschieden hat, bei uns zu bleiben –im Klub, der ihn aufgebaut hat. Das ist ein sehr wichtiges Signal.» Gleiches hat Spielmacher Yannick Ott getan, dessen Vertrag in der vergangenen Woche ebenfalls vorzeitig um zwei Jahre bis Ende Saison 2020/21 verlängert wurde.

Bundesliga bleibt ein Ziel

«Eigentlich musste ich nicht lange überlegen», sagt Lier zur Verlängerung. «Es läuft super momentan. Der Verein wollte mich, ich bin froh, dass ich bleiben kann, und wir haben eine coole Truppe.» Die Titelambitionen in Winterthur sind unverändert vorhanden. Und: «Mit der Axa-Arena und Win4 haben wir das, was wir uns seit Jahren gewünscht haben», nennt er einen weiteren Grund zum Bleiben. Lier, der im Sommer 2012 vom TV Endingen zu Pfadi gewechselt war, studiert an der Uni Zürich Erziehungswissenschaften und hat soeben seine Bachelor-Arbeit abgeschlossen. Win4 und dessen Campus könnten ihm nach der Handballkarriere dereinst die Gelegenheit bieten, «den Sport und das Pädagogische zu vereinen», erklärt Lier. Auch deshalb ist Winterthur für ihn gewiss nicht der falsche Ort.

Ein anderes Ziel bleibt die Bundesliga. Marvin Lier hofft, dass sich die Schweiz für die EM 2020 qualifiziert. «Dort könnte ich mich zeigen. An einem grossen Turnier ist es einfacher, bemerkt zu werden», erklärt der 46-fache Nationalspieler. Mitte 2021 wäre er knapp 29-jährig, «dann sollte ich grundsätzlich im besten Alter sein» für einen Sprung in die grosse Liga. (Der Landbote)