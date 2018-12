Saisonende für Nationalspieler Pascal Vernier

Nach Stefan Freivogel und Michal Svajlen fällt ein weiterer Spieler verletzungsbedingt bei Pfadi Winterthur aus: Rückraum-Linkshänder Pascal Vernier hat im Spiel gegen den TSV St.Otmar St.Gallen einen Kreuzbandriss erlitten. Der Handballer wird am Mittwoch operiert, teilt Pfadi Winterthur mit. Damit fehlen nach dem Wegzug von Roman Sidorowicz auf einen Schlag zwei wichtige Spieler, heisst es in der Mitteilung weiter.

Für den knapp 23-jährigen Stäfner bedeutet dies das Saisonende, nachdem er bereits in den letzten Jahren mehrere schwerere Verletzungen mit teilweise langen Spielpausen überstehen musste.

Weil am vergangenen Samstag auch Roman Sidorowicz sein letztes Spiel mit Pfadi absolvierte suche die Teamleitung nach praktikablen Lösungen, den Personalengpass zu überbrücken. Überstürzt werden solle allerdings nichts, die Pfadi Winterthur hat sich am Samstag vorzeitig für die im Februar beginnende Finalrunde qualifiziert. (far)