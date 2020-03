Seit 2018 die dritte Operation an der Wurfschulter

Auf Ausflüge nach Bern darf man sich grundsätzlich freuen. Bei Cédrie Tynowski wird das nicht der Fall sein. Denn am Freitagmorgen wird der Pfadi-Captain in Bern zum dritten Mal an der linken Schulter operiert. Zum dritten Mal heisst der Chirurg Prof. Dr. med. Matthias Zumstein, der als ehemaliger Nationalteam-Kreisläufer einst auch für Pfadi im Einsatz stand.

«Ein kleinerer Eingriff» sei dieser dritte im Vergleich zu den zwei vorherigen, meint Tynowski. Die Heilungsdauer aber wird seine Zeit brauchen. «Ich rechne damit, dass es ungefähr so lange dauert wie beim letzten Mal», sagt Tynowski. Das würde bedeuten, dass er etwa fünf Monate ausfällt.

Pfadi-Linkshänder im Pech

Ende Dezember 2017 hatte er sich am Yellow-Cup in der Eulachhalle jene Verletzung zugezogen, die Anfang 2018 zur ersten Operation an der Wurfschulter führte. Im August 2019 erwischte er im Testspiel gegen den Bundesligisten Stuttgart einen Schlag auf die Schulter. Zunächst wurde auf eine weitere Operation verzichtet. Er bestritt Anfang Oktober zwei Spiele, doch nach einer erneuten Verletzung wurde der Eingriff trotzdem nötig. Dadurch verpasste der Rechtsaussen auch die Schweizer EM-Einsätze im Januar.

Vor knapp zwei Wochen bei Pfadis Auswärtssieg gegen den RTV Basel gab Tynowski in der zweiten Halbzeit sein Comeback, das schon ziemlich vielversprechend ausfiel. Wenige Tage später folgte der nächste Rückschlag: Kurz vor Ende des Abschlusstrainings zum Heimspiel am vergangenen Freitag gegen GC Amicitia, das letztlich der Corona-Krise zum Opfer fiel, riss bei einer Abwehraktion gegen Kevin Jud die lange Bizepssehne. Diese dritte schwere Verletzung an der Wurfschulter ist nicht vergleichbar mit den zwei vorangegangenen. Eines bleibt sich gleich: Cédrie Tynowski, erst 23-jährig und ebenso talentiert wie ambitioniert, lässt das Pech nicht los.

Ende Februar hatte er seinen Vertrag mit Pfadi um zwei Jahre bis Sommer 2022 verlängert. Immer wieder wurde der Bülacher durch diverse Verletzungen zurückgeworfen. Gleiches gilt für Pascal Vernier, Pfadis zweiten Nationalteam-Linkshänder. Nachdem er seit dem 1. Dezember 2018 nur zwei Spiele bestritten hatte, wäre der 24-jährige Aufbauer jetzt wieder einsatzfähig gewesen. Doch dann wurde die Saison aus bekannten Gründen abgebrochen. Auch Vernier hat in Winterthur unlängst um zwei Jahre verlängert.