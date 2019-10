Tore verhindern ist ihr Job

Dass zwei Brüder gemeinsam auf Reisen gehen, kann immer wieder mal vorkommen. Der Ausflug, den Lukas und Dominik Heer am ersten September-Wochenende unternahmen, aber war in zweifacher Hinsicht ungewöhnlich.

Erstens: Der 21-Jährige und der 19-Jährige aus Pfungen standen im gleichen Handballteam von Pfadi, das innerhalb von zwei Tagen zwei Europacupspiele in Peja im Kosovo bestritt (und gewann). Zimmergenossen waren sie übrigens nicht. «Wir sehen uns ja sonst schon genug», lächelt Lukas Heer, der Ältere.

Zweitens: Die Rückreise aus dem Kosovo geriet zum Event. Bekanntlich mit Verspätung in Pristina gestartet, strandete die gesamte Pfadi-Delegation am Montag nach den Spielen im Flughafen von Wien. «Wir hatten uns schon darauf eingestellt, dass wir in Wien bleiben müssen», erinnert sich Lukas Heer. Daraus wurde nichts. Grüppchenweise flogen die Winterthurer zurück in die Heimat, ein paar direkt nach Zürich, andere via Basel, Prag oder Graz. Und die Gebrüder Heer: Sie mussten sich einen Abstecher nach Venedig gönnen. Mehr als den Flughafenterminal und ein Pasta-Essen erlebten sie dort nicht. «Aber wir sahen Venedig vom Flugzeug aus...», erzählt Lukas Heer. «Es hat schön ausgesehen. Man müsste nochmals hin.»

In der 5-1-Abwehr gesetzt

Trotz Umwegen kamen alle Pfader noch am gleichen Montagabend nach Hause. Für Lukas Heer rechtzeitig genug, um am Dienstag den wöchentlichen Besuch an der ETH Zürich, wo er im zweiten Jahr Maschinenbau studiert, zu bewältigen. Die übrigen Vorlesungen verfolgt er via Podcast, Handball nimmt viel Zeit in Anspruch. Er bestreitet die zweite Saison, in der er fix in Pfadis NLA-Mannschaft eingebunden ist. «Luki hat seinen Wert öfters bewiesen und ist im Team sehr respektiert», sagt sein Trainer Adrian Brüngger. «Er hat sich in den letzten zwei Jahren gut entwickelt, und es wird mit ihm noch weitergehen.»

Lukas Heer, 2 m grosser Rückraumspieler, gilt in Pfadis 5-1-Abwehr als Nummer 1 auf der vorgeschobenen Position und im 3-2-1 in der gleichen Funktion als Nummer 2 hinter Peter Schramm. Die Aufbauer des Gegners müssen den Weg an Heers langen Armen vorbei finden, was nicht immer gelingt. «Es ist mein Job, sie zu stören», sagt Heer und verschweigt nicht, dass ihm das gefällt. «Defensiv habe ich meine Rolle gefunden, im Angriff dagegen noch nicht ganz.» Schramm ist die erste Wahl als linker Aufbauer. «Dann kommen Adir Cohen und ich. Der Konkurrenzkampf tut uns beiden gut», erklärt Heer. Der Israeli, vier Monate jünger als der Pfungemer und seit dieser Saison bei Pfadi, imponiert durch seine Wurfkraft. Im letzten Match am Mittwoch in Basel hatten beide sehr gute Momente als Schützen: Sie erzielten je fünf Treffer, Heer aus sieben Versuchen, Cohen aus sechs.

Diesen Sommer hat Heer seinen Vertrag in Winterthur um drei Jahre verlängert. «Ich will eine Stammkraft bei Pfadi sein, auch offensiv», nimmt er sich zum Ziel. Der weitere Schritt, den er vorhat, ist dieser: «Ich möchte in den nächsten drei Jahren in die A-Nationalmannschaft, das wäre toll», sagt der ehemalige U-19- und U-21-Internationale.

Eine Familiensache

Sport ist bei den Heers eine Familiensache. Die Eltern in Turnverein und Leichtathletik engagiert. Lukas und Dominik spielen Elite-Handball bei Pfadi, Dominiks Zwillingsschwester Nadine ist Leichtathletin bei der LV Winterthur, Wurfdisziplinen sind ihre Spezialität. Wegen Rückenproblemen muss sie derzeit pausieren. Die jüngste Bruder spielt Unihockey und die jüngste Schwester Handball. An Pfadi-Heimspielen helfen die Eltern am Grill und in der Foodbox mit. Kein Wunder hebt Adrian Brüngger das «besondere Commitment der Familie für den Verein» hervor. «Schön, so sollte es sein.»

«Komplett das Gegenteil»

Im September im Kosovo bewegten sich die beiden Heer erstmals gemeinsam auf der Europacupbühne. Debütant Dominik, der Torhüter, der für den angeschlagenen Matias Schulz einsprang, krönte seine Premiere in der Schlussphase des zweiten Spiels gegen Besa Famgas mit fünf Paraden, darunter einer doppelten. Im Winterthurer NLB-Team ist er der Vizecaptain, seine 19 gehaltenen Würfe halfen wesentlich mit, dass die SG Yellow/Pfadi Espoirs letzthin den NLA-Verein RTV Basel aus dem Cup warf. «Emotional ist er komplett das Gegenteil von mir», vergleicht Lukas Heer lächelnd. «Er ist immer voll dabei, nach jeder Parade schreit er. Das ist mein Bruder, er ist so, ich könnte das nicht. Ich bin eher der ruhige Typ.»

Diesen Sonntag steht die Fortsetzung im Europacup an. In der 2. Runde des EHF-Cups tritt der nordmazedonische Altmeister Pelister Bitola zum Hinspiel in der Axa-Arena auf. Goalie Dominik Heer wird, hinter Schulz und Simon Schelling, wieder die Rolle der talentierten Nummer 3 einnehmen und Lukas Heer jene des Störfaktors. Eine Woche später folgt das Rückspiel in Bitola. Diesmal wurden Direktflüge von Skopje nach Zürich gebucht.