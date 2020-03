Trotz interner Unruhe hält sich Pfadi weit vorne

Man darf in Winterthur den fehlenden Meistertitel zu Recht beklagen. Tatsache ist allerdings auch: Zum siebten Mal seit 2011 schliesst Pfadi die NLA-Qualifikation auf dem 2. Platz ab. Zweimal war man Erster, einmal Dritter, nie schlechter. Das spricht für gute Arbeit.

Der Weg zum Meistertitel 2020 hätte – via erstarkte Gegner in Viertel- und Halbfinal – wieder über die Kadetten Schaffhausen geführt. «Sie spielten konstant, wenn auch nicht restlos überzeugend», meint Adrian Brüngger. Pfadis Trainer sah die Chance, den Serienmeister zu bezwingen (wie im Playoff-Halbfinal 2018) oder zumindest zu fordern (Playoff-Final 2019). Leicht wäre es für keinen Club geworden, denn seit 2012 hat keine Mannschaft mehr mit einem derartigen Vorsprung die Qualifikation beendet wie jetzt die Kadetten. Die Konstanz, die sie mit 44 Punkten aus 25 Spielen an den Tag legten, brachte Pfadi nicht heran. 34 Punkte aus 24 Spielen zeigen das. Geradezu im Tief befanden sich die Winterthurer vom 17. November bis 7. Dezember, als sie in Cup und Europacup ausschieden und in drei NLA-Spielen nur einen Punkt holten. Es war jene Zeit, in der interne Probleme nicht mehr durch Erfolge auf dem Spielfeld übertüncht werden konnten.

Der Dangers-Zwischenfall

Die unvollendete Saison 2019/20 wird bei Pfadi deshalb auch als jene in Erinnerung bleiben, in der Markus Dangers, der offensiv beste Kreisläufer der NLA und Publikumsliebling in der Axa-Arena, aus der Mannschaft ausgeschlossen wurde. Das Zerwürfnis zwischen dem Bayern und der Teamführung war offenbar nicht mehr zu kitten gewesen.

Ins Detail, was genau vorgefallen ist, will Brüngger weiterhin nicht gehen. Er sagt: «Bei Pfadi zählen Arbeitseinstellung, Wertempfinden und Mentalität. Das hat uns dorthin gebracht, wo wir stehen. Wir brauchen Spieler, die dafür bereit sind. Es ist der Kern unserer Leistung.» Bei Dangers sei man zum Schluss gekommen, dass er das mit seinem Verhalten gefährde, erklärt der Trainer. «Es war meine Aufgabe, den Zustand zu beenden, wenn er sich nicht lösen lässt – was wir mehrfach erfolglos versucht hatten.»

Der Dangers-Zwischenfall und anstehende Vertragsverhandlungen gingen nicht spurlos an Pfadi vorbei. «Wir sind in der Entwicklung als Mannschaft eine Zeitlang stehen geblieben», sagt Brüngger. «Seit Februar gings aufwärts. Wir haben die entscheidenden Spiele um Platz 2 gewonnen und wären fürs Playoff bereit gewesen.»

Die Mannschaft spielte gut genug, um die (personell) stets besser werdende Konkurrenz hinter sich in Schach zu halten. Ein Exploit fehlte – im Europacup wie gegen die Kadetten. Im Cup schied man im Viertelfinal gegen den HSC Suhr Aarau aus. «Das negative Highlight», wie Brüngger sagt. «Ich muss mich auch selbst in die Verantwortung nehmen: Wir haben den zwei Europacupspielen gegen Bjerringbro-Silkeborg zu viel Priorität gegeben. Dazwischen fehlten die Spannung und Energie für den Cup.»

Jüngere Spieler wie Adir Cohen, Jannic Störchli, Lukas Heer, Fabrizio Pecoraro, Joël Bräm oder Yannick Ott haben das Potenzial für weitere Fortschritte. Den grössten Schritt nach oben schafften die Aussenspieler Pecoraro und Bräm. Erschwerend war, dass die Linkshänder Pascal Vernier und Cédrie Tynowski praktisch die ganze Saison verletzt fehlten.

Die Corona-Komponente

Pfadi kann sein Team auf nächste Saison halten, zudem kehrt Roman Sidorowicz, ein zuletzt oft vermisster Rückraumschütze, aus der Bundesliga zurück. Schlüsselspieler im besten Alter haben ihre Verträge verlängert und selbst Gehaltskürzungen akzeptiert. «Das ist ein sehr positives Zeichen für Pfadi», freut sich Brüngger. «Eine Gruppe ist zusammengewachsen, die sich auch ausserhalb des Spielfelds gut versteht.»

Die Goaliefrage ist offen. Simon Schelling wechselt zum BSV Bern, Magnus Staub kehrt zurück. Der Vertrag von Matias Schulz läuft aus. An sich wäre es für den 38-jährigen Argentinier naheliegend, die Karriere im Sommer in Tokio zu beenden. Nur: Findet Olympia 2020 überhaupt statt? Schulz oder ein Neuer – einen herausragenden Keeper brauchts. Am Kreis sind Jannic Störchli und Stefan Freivogel, dessen Vertragsverlängerung noch aussteht, vorgesehen. Antonio Pribanic, der Nachfolger von Dangers, kehrte nach Kroatien zurück und musste in Quarantäne abtauchen. «Wir hätten ihn gerne behalten», sagt Brüngger. Aber: Möglich ist nur noch, was das Budget erlaubt.

Mit Corona kam eine neue Komponente dazu. «Es ist schwierig abzuschätzen, wie sich das alles entwickelt», bemerkt Brüngger. «Wir sind im Sponsoring von mittleren und kleinen Unternehmen abhängig. Und die triffts jetzt am meisten.»