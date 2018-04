Vom Bestreben, Historisches zu schaffen

Bis Montag um 2 Uhr in der Früh half Adrian Brüngger mit, das Hallenstadion wieder herzurichten. Knapp 7000 Leute hatten sich am Sonntag davor die Eiskunstlaufgala «Kids on Ice» an­geschaut. «Fantastisch» sei die Show gewesen, betont Brüngger. «Mit Abstand die beste, die wir bisher gemacht haben.» Den künstlerischen Teil überliess er wie immer jenen, die dafür qualifizierter sind. Er selbst war als Projektleiter für Organisation, Finanzen, Sicherheit und Marketing zuständig. «Eine rechteBüez» sei alles gewesen.

Ein paar Stunden nach dem Aufräumen in Zürich ging Brüngger wieder seiner Hauptbeschäftigung nach: als Trainer von Pfadis NLA-Handballern. Es stand das an, «was man halt so macht vor einem Match», erklärt er: Video zusammenstellen, die Mannschaft auf den Gegner und das Spiel vorbereiten.

Dieses findet heute ab 19.30 Uhr statt und ist das dritte Treffen der Best-of-5-Viertelfinal­serie gegen St. Otmar. Spiel 2 hat vor zwei Wochen in St. Gallen stattgefunden. Nach jenem 31:25-Sieg benötigen die Pfader nur noch einen weiteren Erfolg für den Vorstoss in den Halbfinal.

Die Hassliebe

Doch damit nicht genug: Bei einem Sieg heute würden sie zugleich ihre 45 Jahre dauernde Ära in der Eulachhalle beenden. Denn ab dem Halbfinal – sofern sie diesen erreichen – werden sie ihre Playoff-Heimspiele in der Zielbau-Arena austragen. Pfadi also könnte heute Historisches schaffen. «Deshalb gibt das schon ein sehr spezielles Spiel», bemerkt Adrian Brüngger.

«Wir haben in der Eulachhalle viele grossartige Momente erlebt, aber auch ein paar Enttäuschungen», betont Brüngger, der «Ur-Pfader». Hier präsentierte sich die einzigartige Mannschaft der Neunzigerjahre um Jae-Won Kang und Chi-Hyo Cho, die damals fünf Meistertitel in Serie eroberte und Europas Elite wie den FC Barcelona, Badel Zagreb oder den THW Kiel in der Champions League vor je 2300 Zuschauern bezwang.

Eulachhalle und Pfadi «war eine Hassliebe», wie Brüngger erwähnt. Auf der einen Seite «die schönen Erlebnisse» und andererseits «die ungewisse Verfügbarkeit und der zu harte Boden». Keine andere Spielfeldunterlage ist in der NLA derart gnadenlos wie jene in der Eulachhalle.

Rückkehrer und Verletzte

Die Eislaufgala im Hallensta­dion wurde – wegen Adrian Brüngger – so festgelegt, dass sie auf die seit langem bekannte Länderspielpause der Handballer traf. Jene, welche die Playoff-Viertelfinals terminierten, hatten nicht das gleich glückliche Händchen. Denn dass eine Serie für zwei Wochen mittendrin zwischen Runde 2 und 3 unterbrochen wird, ist doch reichlich seltsam.

«Wir hätten lieber gleich weitergespielt», sagt Brüngger. Die St. Galler wirkten angeschlagen. «Jetzt konnten sie sich erholen. Irgendwie stehen wir jetzt wieder am Anfang einer Playoff-Serie.» Andererseits hatte die Pause auch für Pfadi Vorteile: Captain Marcel Hess, der in St. Gallen wegen einer Gehirnerschütterung pausieren musste, und Aufbauer Filip Maros sind genesen und heute wieder einsatzfähig.

Endgültig zurück sind Roman Sidorowicz und Marvin Lier. Beide waren letzte Woche dabei, als die Schweiz die Portugiesen in deren Land in zwei Länderspielen bezwang. «Sie zeigten, dass sie in Form sind», meint Brüngger.

Die Comebacks von Ante Kuduz und Yannick Ott lassen dagegen wohl weiter auf sich warten. Und einer fällt, wie Pascal Vernier und Cédrie Tynowski, neuerdings für den Rest der Saison aus: Rechtshänder Lukas Heer kugelte sich beim Auswärtssieg gegen St. Otmar bei einer Abwehraktion kurz die linke Schulter aus. Sie wird dieser Tage operiert. «Sehr schade», sagt Brüngger zum Ausfall des 20-jährigen Aufbauers. Heer hatte sich in seiner ersten NLA-Saison gut geschlagen.

«Gas gegeben»

Brüngger nutzte den Unterbruch, um seine Leute für den Schlussspurt in Schwung zu bringen. «Wir haben Gas gegeben», betont der Trainer. Am Tag nach dem Sieg in St. Gallen stand Athletiktraining auf dem Programm. Nach drei Tagen Osterpause folgte «eine recht intensive Woche», wie der Trainer feststellt. Ab Montag legte man den Fokus darauf, «spritzig und taktisch bereit» zu sein.

Auch die anderen beiden Titelanwärter, Wacker Thun und die Kadetten Schaffhausen, können heute Abend ihren ersten Matchball im Playoff-Viertelfinal verwerten. Auch sie führen in ihrer Serie 2:0. 1:1 steht es zwischen dem BSV Bern und dem HC Kriens-Luzern. Fortgesetzt wird das Playoff am 21. April mit den Halbfinals. Falls die Winterthurer die Hürde St. Otmar nehmen, würden sie mit Heimrecht auf die Kadetten treffen. Dies in jener Eishalle im Deutweg, in der bis vor kurzem fürs «Kids on Ice» geübt wurde und die gleich neben der im Sommer bezugsbereiten Pfadi-Arena steht. (Der Landbote)