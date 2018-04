Vom Bunker und von einem Albtraum

Jan Gwerder traf mit der Schlusssekunde zum 36:19. Kurz zuvor hatte Matias Schulz einen Konterwurf des St. Gallers Amadeus Hedin abgewehrt. Dem Pfadi-Torhüter aus Argentinien blieb die finale Aktion in einem Winterthurer NLA-Handballspiel in der Eulachhalle aber vergönnt, weil der Abpraller in Gwerders Fängen landete. Und so durfte der Muotathaler Linksaussen des TSV St. Otmar St. Gallen als letzter Torschütze Winterthurer Handballgeschichte schreiben.

Der 36:19-Sieg vor einer Woche im Playoff-Viertelfinal gegen St. Otmar war Pfadis abschliessender Akt in jener Halle, die während 45 Jahren seine Heimstätte war. Für die Playoff-Fortsetzung zieht der Klub in die Deutweg-Eishalle um, und ab nächster Saison spielt er in seiner eigenen Win4-Arena.

Russland, Barcelona und Kiel

Toni Hostettler hat viele von Pfadis Highlights und Leidens­geschichten in der Halle mit dem härtesten Boden der NLA erlebt. Pfadis erste Meilensteine in der 1973 erstellten Eulachhalle waren die NLA-Derbys mit Yellow. «Sie hatten es in sich. Das war eine gesunde Rivalität», erinnert sich Hostettler, der 1983 als Videomann in Pfadis Dienste trat.

Eindrücklich bleibt der Yellow-Cup-Final 1997, als Pfadi Russlands Nationalteam, den späteren Olympiasieger, 25:24 niederrang. Herausragend waren die Neunzigerjahre mit den fünf Titeln in Serie und den Champions-League-Galas vor 2300 Zuschauern und ausverkauftem Haus. Der FC Barcelona und THW Kiel, die Meister der zwei besten Handballligen, wurden 1996 von Pfadi um Jae-Won Kang besiegt. Für Kiel spielten Magnus Wislander, der Handballer des Jahrhunderts, und Staffan Olsson. Die zwei Legenden aus Schweden zählten zum grossen Kreis der Prominenz, die in der Eulach­halle gegen Pfadi antrat.

«Unvergesslich, aber mit einem Riesenaufwand verbunden» waren jene Heimspiele, sagt Hostettler, von 1996 bis 2004 Pfadis Geschäftsführer. «Die Spiele wurden in der ganzen Schweiz beachtet.» Das nationale Fernsehen sei mit sechs Kameras in der Halle gewesen. Am Spielfeldrand brauchte es für die Medienleute eine zusätz­liche Sitzreihe vor den schwer zu bändigenden Klapptischen.

Die Auswärts-Heimspiele

Weitum bekannt war die Eulachhalle nicht nur wegen Pfadis Leistungen und des Bodens, sondern auch wegen der Garderoben im Untergeschoss in Schutzräumen. «Der Bunker» schaffte es in den Neunzigern gar ins deutsche Fernsehen. Und als der HSV Hamburg 2015 im EHF-Cup bei Pfadi spielte, tauchte die Garderobe, dramatisch gefilmt und vertont, in einem Handyvideo auf.

«Es brauchte viel, bis die Halle für die grossen Spiele bereit war», erzählt Hostettler und lobt die gute Zusammenarbeit mit den Eulachhallen-Crews und anderen Winterthurer Vereinen. Zu Champions-League-Zeiten sei er eines Nachts schweissgebadet aufgewacht. «Ich hatte geträumt, dass 2000 Leute vor der Eulachhalle warteten, weil ich vergessen hatte, sie zu reservieren . . .»

Die ungewisse Verfügbarkeit war einer der grossen Nachteile der Halle, die zudem allmählich keinem zeitgemässen Standard mehr entsprach. Rund 60-mal fanden Pfadi-Heimspiele andernorts, in Frauenfeld, Uster oder gar Zürich, statt, weil sie besetzt war. «Das hat den Klub rund eine Viertelmillion gekostet und brauchte enorm viel Arbeit», ­bemerkt Hostettler. Teils mit Sattelschleppern musste Material verschoben werden.

«Dieses Kapitel ist jetzt abgeschlossen», betont Toni Hostettler, der sich seit Herbst 2013 wieder in Pfadis Vorstand engagiert. Allfällige Wehmut an die Eulachhalle wird durch die neue Arena verdrängt: «Ich freue mich auf das, was kommt.» (Der Landbote)