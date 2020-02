Wegen des «Torklaus von Kriens» legt Pfadi Protest ein

Das «gestohlene Tor von Kriens» hat nun doch ein Nachspiel. Im NLA-Spitzenmatch vom letzten Freitag zwischen dem HC Kriens-Luzern und den Kadetten Schaffhausen wurde ein Tor der Schaffhauser nicht protokolliert. Die Begegnung ging 24:24 aus. Dadurch und wegen der gleichzeitigen Niederlage von Pfadi Winterthur zwei Tage später in St. Gallen verdrängten die Krienser die Winterthurer um einen Punkt vom 2. Platz, der bezüglich Playoff eine bessere Ausgangslage als Rang 3 bieten würde.

In der 36. Minute jenes Spiels in der Krienser Krauerhalle beim Stand von 15:13 für die Kadetten erzielte Max Gerbl das 16:13. Das Tor wurde durch die Schiedsrichter anerkannt, zudem folgte im Anspielkreis der fällige Anwurf durch die Innerschweizer. Der Treffer allerdings wurde nirgends protokolliert. Die Sachlage ist anhand der TV-Bilder eindeutig.

Die Kadetten verzichten

Die Kadetten orientierten den Zeitnehmertisch über den Fehler, hinterlegten jedoch keinen offiziellen Spielfeldprotest. Am Montag wies der NLA-Leader in einem Communiqué auf den Vorfall hin und sprach darin von einem «unverzeihlichen Fehlverhaltens von gleich fünf Funktionären des Verbandes». Der Matchdelegierte am Tisch war Roger Felder, im Schweizerischen Handballverband der Ressortleiter Spielbetrieb und Schiedsrichter...

Auch im Anschluss an die Partie verzichteten die Kadetten auf einen Protest. Sie wollten eine zusätzliche Belastung für die Spieler sowie ein möglicherweise drohendes Wiederholungsspiel vermeiden. Dieses könnten sie gegebenenfalls ja auch verlieren. Und im Rennen um Platz 1, den die Schaffhauser derzeit mit sechs Punkten Vorsprung auf den HC Kriens-Luzern halten, ist es verständlich, dass sie das Risiko eines Wiederholungsspiels nicht eingehen wollen. Mit dem Punkt aus dem 24:24 dürften sie durchaus gut leben können.

Korrektur gefordert

Die Frist für einen Protest wäre drei Tage nach dem Spiel abgelaufen. «Weil der Schweizerische Handballverband weitere, zu einem Protest berechtigte Parteien nicht über den mit Folgen für die Rangliste verbundenen Vorfall informierte, hat Pfadi Winterthur beim Verband eine Fristerstreckung erwirkt», heisst es in einer Mitteilung des Vereins. «Der Protest wurde nun innerhalb der neuen Frist eingereicht.» Das geschah am Dienstagabend. Dass der Verband nicht von sich aus aktiv wurde und damit zu solchen Fehlern steht, ist bedenklich. «Da mit dem von den Schiedsrichtern anerkannten Treffer zum 16:13 ein korrekt erspielter neuer Spielstand resultierte, besteht Pfadi auf einer entsprechenden Korrektur des Schlussresultats zum 24:25. Damit entfiele auch ein Wiederholungsspiel», fordert der Club aus Winterthur.

Auch ohne nachträgliche Resultatkorrektur hat es Pfadi in den verbleibenden fünf Runden selbst in der Hand, den 2. Platz einzunehmen. Der erste kapitale Schritt wäre diesen Donnerstag ein Heimsieg ... gegen den HC Kriens-Luzern.