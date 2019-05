Weniger Fehler und mehr Intensität

Um Mitternacht am Ende einer verregneten Busfahrt kehrten die Winterthurer Handballer von ihrem Abstecher aus Thun zurück. Jenes Spiel am Donnerstagabend in der Lachenhalle war gänzlich nicht nach Wunsch verlaufen: Die Leistung im zweiten Match des Playoff-Halbfinals entsprach der 19:26-Niederlage. Oder wie Markus Dangers einräumen musste: «Wir haben verdient verloren.»

Er habe sich das Video des Spiels nochmals angeschaut, sagte Pfadis Kreisläufer gestern. «Vorne hat uns die Durchschlagskraft gefehlt, wir haben zu wenig Zweikämpfe gewonnen.» Die Abwehr sei, wohl abgesehen von der ersten Viertelstunde, «gar nicht so schlecht» gewesen. «Aber wir machten zu viele Hilfsbewegungen, wo gar keine nötig gewesen wären. Dadurch entstanden für den Gegner Räume.» Und: «Wacker verteidigte härter.»

Mühe gegen die Abwehr

Das bekam auch Dangers zu spüren, der Bayer, der sich in seinem ersten Jahr in der Schweiz viel Respekt verschafft hat und entsprechend von der Gegnerschaft bearbeitet wird. Thuns «komplette Manndeckung» am Donnerstag beschreibt der Kreisläufer aus seiner Perspektive so: «Man dreht sich in die eine Richtung und schon steht der nächste Gegenspieler da.»

Die Winterthurer hatten Mühe, einen Weg zum Torschuss zu finden. Dangers sowie die beiden Aussenspieler, die Internationalen Cédrie Tynowski und Marvin Lier, waren gut abgeschirmt. Von den (weiterhin nur vier verfügbaren) Rückraumspielern von Pfadi wären noch mehr Bewegung, mehr Druck in die Tiefe und Durchsetzungsvermögen nötig gewesen.

Zum Auftritt, der überhaupt nicht nach den Vorstellungen verlief, passten auch die zwei Weitschüsse neben das leere Tor, die zwei verworfenen Siebenmeter und die insgesamt zehn Bälle an die Torumrandung. «Es kommt dann halt alles dazu», bemerkt Dangers. Mit drei Fehlwürfen und einem weiteren Ballverlust – bei vier Treffern und zwei herausgeholten Penaltys – ist auch die persönliche Matchbilanz des offensiv stärksten Kreisläufers der Nationalliga A schon mal besser gewesen als am Donnerstag.

«Eigentlich ganz cool»

Der 25-Jährige erlebt in diesen Tagen sein erstes Playoff. «Körperlich anstregend, aber eigentlich ganz cool», sei das Meisterschaftsformat, das im deutschen Handball nicht existiert. «Vor allem gibt es viele Spiele. Das macht ja meistens mehr Spass als die Trainings ...», lächelt Markus Dangers.

In Thun fingen die Pfader nach vier Siegen ihre erste Niederlage des laufenden Playoffs und den Ausgleich zum 1:1 ein. Eine Wende muss deswegen in der Best-of-5-Serie zwischen dem Supercupsieger aus Winterthur und dem Meister und Cupsieger aus Thun überhaupt nicht geschehen sein. Doch klar ist: Pfadi wird sich steigern, fehlerfreier auftreten, etwas geschickter verteidigen, seine Qualitäten besser ausspielen und jene Intensität an den Tag legen müssen, welche die Thuner bei diesem 26:19 geboten haben. «Das war Wacker in Reinkultur», stand nach dem Match deshalb auf der Club-Website geschrieben.

«Was die Thuner auszeichnet, ist ihre Emotionalität. Da waren sie uns am Donnerstag einen Schritt voraus. So etwas müssen wir in Winterthur auch auf die Platte bringen», sagt Dangers. «Die Rechnung», fährt er fort, «ist eigentlich einfach: Wir können dreimal zu Hause spielen und dreimal die grössere Emotionalität bieten.» Unter dem Strich blieben dann drei Heimsiege. Und die würden auch genügen für den ersten Playoff-Erfolg über Wacker Thun seit dem Meistertitel von 2003. (landbote.ch)