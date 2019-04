Wieder glückt Pfadi der erste Schritt

Will man dieser Geschichte mit dem Omen glauben, dann haben die Winterthurer gestern völlig das Falsche getan. Sie gewannen gegen Wacker Thun das erste Spiel einer Best-of-5-Playoffserie. So, wie sie es schon 2012, 2016 und 2018 getan hatten. Die Schlussresultate sind bekannt: Jede dieser drei Serien haben die Thuner am Ende 3:1 für sich entschieden. Und in all den Jahren waren die Trainer auf beiden Seiten die gleichen: Adrian Brüngger bei Pfadi und Martin Rubin bei Wacker.

«Ich bin ganz sicher der, der sich auf diesen Sieg gar nichts einbildet», sagte Brüngger deshalb gestern. «Denn es kann schnell ganz anders aussehen. Im Playoff war ich gegen Wacker schon dreimal 1:0 in Führung.»

Winterthurs Trainer dämpfte allfällige Euphorie über den aktuellen Startsieg, der ebenso klar wie verdient ausgefallen war. «Nicht wahnsinnig überzeugend, vorne und auch in der Abwehr» habe seine Mannschaft gespielt, meinte Brüngger. Er bemängelte «die zwei langen Phasen im Angriff», in denen die Torausbeute dürftig war. Nach der 6:5-Führung scheiterte Pfadi sechs Mal in Folge, hielt den Schaden mit dem 7:7 aber in Grenzen. Und nach der Pause brauchten die Winterthurer 13 Minuten für ihre ersten drei Tore. Weil die Thuner gleichsam ertragslos spielten, blieb es mit dem 19:15 bei den vier Toren Vorsprung, die schon zur Pause bestanden hatten.

Die Tore von Heer

Grundsätzlich hatte Pfadi das Geschehen vom 14:10 an im Griff. Spätestens beim 24:17 in der 52. Minute war alles gelaufen. In der Phase vom 11:10 bis dahin war Lukas Heer Pfadis wichtigster Torschütze. Der 20-jährige Pfungemer, 2 m gross, traute sich in einem Mass in den Abschluss, wie es bisher zu selten zu sehen war. Das Selbstvertrauen zahlte sich aus: Von Pfadis Treffern Nummer 13 bis 23 stammte die Hälfte von Heer. Die meisten waren dazu noch sehenswert – etwa, als er einhändig den Konterpass von Kevin Jud fing und sofort zum 13:10 abschloss.

Heer ersetzte Peter Schramm, der zum wiederholten Mal nicht an seine überzeugenden Leistung vergangener Spiele herankam. Drei kapitale Tore vom 16:12 zum 21:16 glückten Filip Maros. Der Aufbauer, der die Linkshänder-Position einnehmen muss, drehte einmal mehr in der zweiten Halbzeit auf. Vorher war von ihm fast nichts zu sehen gewesen. Heer, Penaltyschütze Marvin Lier und Jud, der Pfadis Angriff antrieb und ein sehr seriöser Kandidat für den MVP-Titel dieser NLA-Saison sein muss, steuerten je sechs Tore bei.

Die Paraden von Schulz

Mit 22 Gegentreffern blieben die Winterthurer im bisherigen Playoff-Durchschnitt. Die Verteidigung leistete ihren Anteil, dass den Thunern 15 technische Fehler unterliefen. Andererseits: «Wir kassierten Tore, wie es uns so nicht hätte passieren müssen», räumte Brüngger ein. Wie im letzten Match des Playoff-Viertelfinals war der Torhüter der grosse Rückhalt: Matias Schulz wehrte 15 Schüsse ab. «Er hat viele freie Würfe pariert», lobte Brüngger. «Wir haben ihn gebraucht. Die Tore von Heer auch.»

«Viel zu viele Fehler» hätten sich seine Leute geleistet, kritisierte Thuns Martin Rubin. «Das müssen wir bis zum nächsten Spiel abstellen. Vielleicht lag es auch an der Müdigkeit. Wir sind keine Profis.» Gestern bestritt Wacker das sechste Spiel innerhalb von zwölf Tagen. Vieles hing von Spielmacher Nicolas Suter ab. Nicolas Raemy, der Rückraum-Linkshänder, der wieder unter Kopfschmerzen und Schwindel leidet, fehlte spürbar. «Er hat uns in Thun«, erzählte Rubin, «vor dem Bus verabschiedet und viel Glück gewünscht.»

Pfadis Leistung war auf jeden Fall stark genug, um die Thuner sicher in den Schranken zu halten und um dem eigenen Publikum einmal mehr gute Unterhaltung zu bieten. Die Winterthurer hatten die Begegnung derart im Griff, dass die Frage nach dem Sieger in der zweiten Halbzeit nie mehr aufkommen musste. Sie waren besser in Angriff, in Abwehr und im Tor.

«Das war sicher der einfachste von drei Siegen», stellte Adrian Brüngger fest. «Wir haben nicht viel Marge gegenüber Wacker, wir müssen uns weiter steigern», warnte er. Das Potenzial und die Qualitäten sind vorhanden, um zum ersten Mal in der Playoff-Neuzeit die Hürde Thun zu nehmen. Wacker ist Wacker und deshalb immer gefährlich. Doch grundsätzlich besser ist der Titelverteidiger nicht als die Mannschaft, die ihn in der laufenden Saison in vier von fünf Fällen bezwungen hat.

Fortsetzung folgt am Donnerstag in der Lachenhalle am Thunersee. «Wir liegen 0:1 zurück», meinte Rubin noch. «Von dem her sind wir im Fahrplan.»

Pfadi Winterthur - Wacker Thun 26:22 (16:12)

Axa-Arena. – 1711 Zuschauer (Saisonrekord). – SR Boshkoski/Stalder. – Torfolge: 0:2, 1:3, 4:3, 6:5, 6:7, 8:9, 11:9, 11:10, 14:10, 16:12; 17:12, 18:13, 18:15, 20:15, 21:17, 24:17, 25:18, 25:20, 26:20, 26:22. – Strafen: 4-mal 2 gegen Pfadi, 5-mal 2 gegen Wacker. – Pfadi: Schulz; Quni, Maros (4), Tynowski (1), Dangers (3), Lier (6/3), Heer (6), Jud (6/1), Bräm, Freivogel, Svajlen, Schramm. – Wacker: Winkler (53. Wick); Linder (2), Felder (1), Dähler (3), Suter (6), Lüthi, Lanz (3), Wyttenbach (2/1), Friedli (1), Guignet (1), Manse (1), Stefan Huwyler (1), Simon Huwyler, Krainer (1), Sorgen. – Bemerkungen: Pfadi ohne Vernier und Ott, Wacker ohne Delhees, Holm und Raemy (alle verletzt).

Playoff-Halbfinal (Best of 5), Stand: 1:0. Zweites Spiel am Donnerstag in Thun. Drittes Spiel am Sonntag, 5. Mai, in der Axa-Arena. (landbote.ch)