Jürg Hofmann, kann sich Pfadi das leisten?

Was leisten?

Unter anderem eine halbe Nationalmannschaft ist nächste Saison unter Vertrag. Mit Kevin Jud, Cédrie Tynowski und Pascal Vernier wurde verlängert, Roman Sidorowicz kehrt zurück, Marvin Lier und Michal Svajlen haben laufende Verträge.

Es sind Kompromisse gemacht worden. Vielleicht haben wir deshalb jetzt für die Verhandlungen etwas länger gebraucht, weil wir in den Verträgen gewisse Abstriche machten. Die Spieler sind diese eingegangen. Sie sind aber zufrieden mit allem anderen, mit dem Mehrwert in der Topinfrastruktur der Axa-Arena, die sie früher in der Eulachhalle nicht hatten. Im Gesamtkontext stimmt das. Ja, wir können es uns leisten. Wir machen nichts mehr, was wir uns nicht leisten können.

Das Budget beträgt 2,3 Millionen. Wird es nächste Saison kleiner, wie es die Finanzlage eigentlich erfordern müsste?

Wir haben weiterhin ein strukturelles Defizit, das wir auf nächste Saison eliminieren müssen. Das werden wir auch.

Wie?

Wir arbeiten an der Einnahmen- und Ausgabenseite und versuchen immer wieder zu optimieren. Der Aufwand hat seit 2014 von Jahr zu Jahr abgenommen, wobei der Bewegungsspielraum stets kleiner wird.

Wie hoch ist das strukturelle Defizit der laufenden Saison?

Wir sind mit den 250000 Franken in die Saison gestiegen, die vor einem Jahr durch die Sammelaktion Pfadi4ever gedeckt wurden. Davon nehmen wir einen kleinen Überschuss ins nächste Jahr mit. Es muss aber auch erwähnt werden, dass die Situation mit dem Coronavirus sehr viele Unbekannte hat, die sich im bestehenden und zukünftigen Budget abbilden können.

Und nächste Saison bleiben die 250000 strukturelles Defizit?

Nein. Wenn wir in der Aktion «Gemeinsam Hauptsponsor» 100000 Franken erreichen, ist das Budget mit den geplanten Massnahmen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite fast ausgeglichen.

Vor einem Jahr brachte «Gemeinsam Hauptsponsor» im Zuge des Drives der Rettungsaktion rund 70000 Franken ein; 380 Personen oder Firmen, die je 100 oder 200 Franken zahlten, wurden gefunden. Jetzt fehlt jener Rettungsdrive. Sind die erhofften 100000 Franken trotzdem realistisch?

Ich habe etwas mehr Respekt vor dieser Aktion als vor einem Jahr. Ich denke, es wird härter. Aber wir sind guten Mutes, dass wir es trotzdem schaffen. Die Matchtenüs werden auch nächste Saison toll aussehen. Mannschaft und Namensgeber können stolz sein.

Wie stehts mit dem Projekt, das NLA-Team, also das grösste finanzielle Risiko, als AG aus dem Verein auszugliedern?

Daran arbeiten wir intensiv. Wir haben es Zielgruppen und Sponsorenclubs vorgestellt und Gespräche geführt. Alle sagen, man sehe, dass das funktionieren könne. Ein paar Parameter müssen stimmen: Wir können sicher nicht mit einem strukturellen Defizit beginnen, und wir müssen gute Leute finden, die bereit sind, in dieser AG mitzuarbeiten.

Und man kann die AG nicht mit einer Schuld von weiterhin 1,5 Millionen Franken starten. Wie wird das gelöst?

Das neue Konstrukt mit einer AG steht, aber ich möchte es jetzt noch nicht öffentlich erläutern. Wir werden vor der Generalversammlung im August eine Info veranstalten, damit die Vereinsmitglieder genügend Zeit haben, sich damit zu befassen. Die erwähnten Zielgruppen, in denen auch namhafte Winterthurer Firmen und Wirtschaftsvertreter dabei waren, haben die neue Struktur angeschaut und gemeint, dass es funktionieren kann.

Trotzdem: Was geschieht mit den Schulden? Die können ja nicht stehen bleiben.

Wir haben an der GV 2019 versprochen, dass wir in einem Jahr erläutern, wie wir mit der Rückführung beginnen können. Mit diesem Konstrukt, das wir vorsehen, ist das möglich.

Bis wann sollen sie getilgt sein?

Das kann Jahre dauern.

Sie haben genügend Geduld, bis Sie selbst die knapp 1,3 Millionen Franken, die Sie für Pfadi aufgetrieben haben, zurückbekommen?

Ja. Weg und Zeitplan sind noch nicht definiert. Ich will keinen Druck aufsetzen, aber ich will den Weg sehen, der zur Rückzahlung führt. Ich verzichte nicht auf das Geld, das habe ich immer gesagt.

Wie sieht der weitere Zeitplan für die AG aus?

Die GV im August entscheidet. Wenn sie Ja sagt, sollte die AG bis Ende 2020 gegründet sein und im Verlauf des nächsten Jahres starten. Noch offen ist, ob sich das Geschäftsjahr nach der Handballsaison oder nach dem Kalender richtet.

An den sportlichen Ambitionen ändert sich, trotz der Finanzlage, offenbar nichts.

Mit den Vertragsverlängerungen und Sidos Transfer haben wir gezeigt, dass wir weiter an den Erfolg glauben und vorne mitmischen wollen. Ob das je für einen Meistertitel reicht, kann ich nicht sagen. Wir haben ein tolles Produkt, das wir nicht kaputt machen möchten. Es hilft uns, attraktiv zu sein und uns zu entwickeln. Im Moment bestehen finanziell Welten zwischen uns und den Kadetten. Es gibt diverse Clubs, die höhere Budgets als wir haben, diesbezüglich befinden wir uns nur noch im Mittelfeld. Trotzdem sind wir weiterhin nationale Spitze. Immer wieder melden sich grosse Namen, die bei uns spielen möchten. Aber wenn es nicht ins Budget passt, dürfen wir uns nicht verleiten lassen und müssen verzichten.

Während einer Saison verliert man Spieler durch Verletzungen, manchmal auch durch Abgänge. Luigj Quni und Markus Dangers gingen, beide hatten gewisse Differenzen mit dem Trainerteam. Im Fall von Dangers kams gar zum Zerwürfnis. Er war offensiv der beste Kreisläufer der NLA und ein Publikumsliebling. Weshalb konnte man die Differenzen nicht bereinigen und mit ihm die Saison beenden?

Wenn es diese Möglichkeit gegeben hätte, hätten wir sie genutzt. Differenzen zogen sich über längere Zeit hinweg, man hat immer wieder versucht, sie zu kitten, und es teils auch geschafft. Aber am Schluss sind gewisse Grenzen überschritten worden, die wir als Pfadi nicht tolerieren konnten. Kein Spieler stellt sich über die Mannschaft. Er hat intern Stimmung gemacht und Leute um sich geschart.

Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass der Trainer den Kontakt zu Spielern oder gar zur Mannschaft verloren hat?

Ich war in Einzel- und Gruppengesprächen dabei. Wenn ich so etwas gespürt hätte, hätten wir uns sicher Gedanken zur Trainerfrage gemacht. Aber nicht der Trainer war ein Thema, sondern die Mannschaft hat sich in sich gespalten. Das gibt es auch in Unternehmen: Man hat einen, der an sich gut ist, der im Hintergrund aber eine Stimmung ins Team bringt, die Schaden verursachen kann. Wenn man dieses Problem nicht löst, ist die Gefahr da, dass es irgendwann zu spät ist.

Kommunikativ war der Dangers-Fall keine Meisterleistung. Schon Ende November war klar, dass er 2020 nicht mehr für Pfadi spielen würde. Offiziell erklärt wurde das aber erst im Februar. Das Publikum fragte sich, was denn mit Dangers sei. Wollte man da eine unangenehme Sache verheimlichen?

Wir haben auf Wunsch von Dangers und seinem Vermittler den Weg definiert und sind nicht davon abgewichen. Wir wollten nicht an die Öffentlichkeit, damit jeder für sich eine gute, anständige Lösung finden konnte: Dangers einen neuen Club und wir einen neuen Kreisläufer. Wir wollten ihn nicht blossstellen und ihm die Zukunft nicht verbauen. Wir hatten verschiedene Angebote von Clubs, die er ablehnte. Vielleicht dachte er auch, wir würden nochmals nachgeben. Doch darin täuschte er sich, im Januar hatten wir mit Antonio Pribanic einen neuen Kreisläufer. Im Nachhinein sieht die Kommunikation vielleicht etwas schlecht aus, das gebe ich zu. Aber es gab eine Abmachung.

Adi Brüngger ist seit 2007 Trainer, Pfadi wurde seither dreimal Cupsieger, stand fünfmal im Playoff-Final und ist seit 2011 in den Top 3 der NLA. Ereignisse wie mit Markus Dangers führen trotz allem zur Frage: Brauchts eine Veränderung, und ist Adi Brüngger noch der Richtige?

Auch ich muss mich immer wieder hinterfragen, ob ich die Sache trotz langer Verbundenheit objektiv anschaue. Aber ich habe Führungserfahrung und weiss selber sehr gut, was Teamsport bedeutet. Deshalb bin ich felsenfest überzeugt, dass wir mit ihm den richtigen Captain auf dem Schiff haben. Er und Goran Cvetkovic bringen die nötigen Impulse. Es kann durchaus sein, dass Trainer und Sportler, die jahrelang zusammenarbeiten, Erfolg haben. Das ist bei uns zu einem wesentlichen Teil der Fall. Nur wechseln, weil man meint, das sei mal an der Zeit, bringt nichts. Wer garantiert, dass es besser wird? Adi hat den Job nicht, weil er schon viel für Pfadi gemacht hat. Sondern er hat ihn, weil er weiterhin hungrig ist, um sich und die Mannschaft zu entwickeln. Er hat immer wieder junge Spieler geholt, die heute noch da sind und jetzt langsam ins beste Handballalter kommen. Dass sie noch da sind oder wie Sido zurückkehren, sagt doch vieles. Eigene, junge Spieler haben sich gut entwickelt. Spieler wie Kuduz, Langerhuus, Sido oder Lier wechselten in höhere Ligen. Vielleicht sehen Leute, die ihn kritisieren, nur, dass er noch keinen Meistertitel geholt hat. Aber dass wir mit reduziertem Budget noch immer in den Finals sind, das sehen sie nicht.

Sie haben die lange Verbundenheit erwähnt. Sie, Adi Brüngger und Goran Cvetkovic arbeiten im Club und im Win4 zusammen. Man kennt sich sehr gut, es gibt gewisse Abhängigkeiten oder spezielle Konstellationen wie diese: Cvetkovic ist als Trainer Assistent von Brüngger, aber als Sportlicher Leiter und Teammanager gleichzeitig sein Chef. Man mag durchaus von Filz sprechen, was Pfadis sportliche Führung angeht.

So etwas habe ich auch schon gehört, und ich respektiere, dass die Aussenansicht so ist. Wir diskutieren untereinander offen und hart, das haben schon Aussenstehende bestätigt. Der Weg ist nicht immer harmonisch. Wir wissen, welche Stärke der andere hat, und vertrauen den Aussagen. Und es hat jeder keine Problem, dem anderen zu sagen, was ihm nicht passt. Intern sind wir nicht immer gleicher Ansicht, aber nach aussen vertreten wir eine Meinung. Im Dialog finden wir den besten Konsens für Pfadi und nicht für eine einzelne Person. Bei allem spielt auch Goran mit seinen Inputs eine sehr grosse Rolle, er ist im positiven Sinn provozierend. Zudem zaubert er in stundenlanger Arbeit immer wieder eine Spielerauswahl aus dem Markt hervor, wie zuletzt Pribanic.

Im März 2019 konnte der Club finanziell gerettet werden, jetzt befindet man sich im Umbau. Wo steht Pfadi im März 2021?

Mit einer neuen Struktur und einer AG. Sie ist zukunftsorientiert und wird eine gute Geschichte für Pfadi. Hoffentlich ist dann auch der Weg zur Entschuldung klar geregelt.