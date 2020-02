Yellow-Frauen gewinnen auch für die Moral

Ein gewisser Druck, unbedingt gewinnen zu müssen, war in den Yellow-Reihen vor der wichtigen Auftaktpartie in die Auf/Abstiegsrunde durchaus zu spüren: man durfte gespannt sein, wie das junge Yellow-Team damit umgehen würde. Um es vorwegzunehmen: alles in allem zeigte die Mannschaft von Fabian Schäfli eine gute Leistung und gewann völlig verdient.

Aber der Reihe nach: Nach einer Minute eröffnete Liv Rusert das Skore für Yellow und diese Führung sollten die Winterthurerinnen über die ganzen sechzig Minuten nicht mehr abgeben. Zu Beginn machte es sich im Spiel der Gelben noch bemerkbar, dass einige Spielerinnen nach längeren Verletzungspausen ihren ersten Ernstkampf bestritten und zuerst wieder den Tritt finden mussten.

Sehr gut eingestellt Bis Mitte der ersten Halbzeit konnte Olten resultatmässig einigermassen mithalten, doch dann begann sich Yellow immer mehr abzusetzen. Man hatte sich auf Winterthurer Seite sehr gut auf die offensive Deckung der Oltnerinnen eingestellt, lief im Angriff viel ohne Ball und hatte die Geduld, so lange zu spielen, bis man eine Überzahlsituation heraus oder die Mitspielerin freigespielt hatte. Dank dieser überzeugenden Offensivleistung ging Yellow mit einer 18:12-Führung in die Pause.

Wenn es etwas zu bemängeln gab am Spiel des Heimteams, dann sicherlich das Abwehrverhalten: Viel zu leicht machte man den Oltnerinnen das Toreschiessen und so verpasste es Yellow, mit einem noch deutlicheren Vorsprung in die Pause zu gehen.

Groszdanovska und die Torhüterinnen

Nach dem Seitenwechsel verlief die Partie ausgeglichener: das Gästeteam verteidigte jetzt tiefer und prompt hatte Yellow-Schwierigkeiten, zum Torerfolg zu kommen. Da Yellows Defensive auch in der zweiten Halbzeit eher etwas zu viel zuliess, kam Olten in der 46. Minute nochmals auf drei Tore heran. Doch fast postwendend stellten Jessica Mössner und Simona Grozdanovska– sie erzielte an diesem Abend neun Tore – wieder einen beruhigenden Fünf-Tore-Vorsprung her. Mit Groszdanovskas 28:23 in der 56. Minute war die Partie gelaufen.

Neben einer guten Leistung des Torhüterinnen-Duos Fischbacher/Mützenberger – sie stachen ihre Gegenüber klar aus – war es aus Winterthurer Sicht sehr erfreulich, dass die Torproduktion auf viele Schultern verteilt war. Auch die Aussenspielerinnen, in der Vergangenheit oft ein Schwachpunkt, brachten sich gut ins Angriffsspiel ein und trugen wichtige Toren zum Sieg des Heimteams bei.