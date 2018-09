13 Klotener Tore beim Fest des SC Rheintal

Als Belohnung für die perfekte letzte Saison hatte der SC Rheintal das Erscheinen des EHC Kloten im Cup gesehen. 40 Partien in Folge hatte das Team Roger Naters gewonnen, sich so in die 1. Liga gespielt und als erster Zweitligist (der sie bei der Qualifikation noch waren) in den Cup. 1500 kanen gestern in die Sportanlage Aegeten. Sie freuten sich an einem anständigen ersten Drittel ihrer Lieblinge, aber danach hatten sie nicht mehr viel zu beklatschen.

Der EHC Kloten trat in seinem ersten Wettbewerbsspiel als Swiss-League-Equipe konzentriert und souverän auf. Und als Mannschaft, die vor allem in Unterzahl für die Gegner gefährlich werden kann. Nicht zum ersten Mal in diesem Herbst erzielten die Klotener Shorthander-Tore. Drei an der Zahl waren es in Widnau, das von Romano Lemm zum 5:0 ein spezielles: Mit Serge Weber und Patrick Obrist, der als Junior bei Rheintal gespielt hat, sassen gleich zwei Klotener auf der Strafbank. Im letzten Abschnitt traf Kloten innerhalb von etwas mehr als dreieinhalb Minuten fünfmal.

Die nächste Aufgabe für Kloten wird einiges anspruchsvoller. Am Freitag erfolgt der Meisterschaftsstart in Winterthur. (Zürcher Unterländer)