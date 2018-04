Adrian Wichser tritt zurück

Durchgesickert war es letzte Woche, als Adrian Wichser bei einer Schulklasse in Wiesendangen zu Gast war: «Ich wurde gefragt, wann ich wieder zu trainieren beginne», erzählt der Captain des EHC Winterthur. «Die Schüler konnte ich ja nicht anlügen.» Deshalb ist seither öffentlich und seit Mittwoch vom Klub bestätigt: Wichser beendet seine Profikarriere nach 21 Saisons in der Nationalliga im Alter von 38 Jahren. «Die Zeit ist einfach gekommen», sagte der Center. «Ich habe letzte Saison gespürt, dass ich im Kopf manchmal etwas müde war. Deshalb ist es der richtige Entscheid.»

Zukunft im Nachwuchs

Wichser blickt auf eine grosse Karriere zurück. 1985 wagte er sich als 5-Jähriger auf dem Zelgli erstmals aufs Eis. 1997 wechselte er zu Kloten, fünf Jahre darauf zu Lugano, wo er zum ersten Mal Meister und Torschützenkönig wurde. Meister wurde der begnadete Techniker danach auch mit den ZSC Lions, mit denen er 2009 zudem die Champions Hockey League gewann –als Topskorer. Insgesamt absolvierte er 99 Länderspiele, nahm an fünf Weltmeisterschaften sowie an den Olympischen Spielen in Turin teil. Seine letzten beiden Profijahre verbrachte Wichser wieder bei seinem Stammklub, dem EHCW, der mittlerweile in die zweithöchste Spielklasse aufgestiegen war

Beim EHCW wird Wichser auch künftig angestellt sein: Mit einem 50-Prozent-Pensum wird er einerseits die Eishockey-Schüler der neuen Kunst- und Sportschule-Schule im Sportzentrum Win4 unterrichten, das sich gleich neben der Eishalle im Bau befindet. Andererseits wird er als Skills-Coach auf allen Nachwuchsstufen des Klubs eingesetzt. Da geht es um die Schulung technischer und individualtaktischer Fertigkeiten, über die Wichser ja reichlich verfügt. (Der Landbote)