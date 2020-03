BCW-Frauen bleiben auf Platz eins

Kolby Morgan war die Frau des Spiels. Die 23-Jährige warf 39 Punkte und führte die Winterthurerinnen Nationalliga zu einem 89:82-Sieg in Genf. «Ich bin einfach aggressiv geblieben», erklärt die Aufbauspielerin. «Nach dem ersten Viertel habe ich gewusst, wo die Schwäche in ihrer Abwehr ist, und habe diese attackiert.» Dank ihrer Treffer reiste der BCW mit zwei Zählern aus Genf heim – nicht wie nach der Niederlage vom 18. Januar.

Der BCW startet stark in die Partie. «Unser Plan war es, alle Spielerinnen in unsere Angriffe zu integrieren. Und in der Verteidigung versuchten wir ihre 3-Punkte-Würfe zu unterbinden und uns die Rebounds zu sichern», berichtet Morgan von der Taktik des Teams. Das ging gut auf. Vor dem Ende des ersten Viertels erarbeiteten sich die Winterthurerinnen 15 Punkte Vorsprung. Dem BCW kam entgegen, dass den Genferinnen unter Druck zu viele Ballverluste unterliefen.

Beim Seitenwechsel schien die Partie entschieden, die Winterthurerinnen lagen nach gefälligem Angriffsspiel 50:33 vorne. Doch es wurde noch einmal eng. 100 Sekunden vor der Schlusssirene stand es plötzlich nur noch 81:79, nachdem die Genferinnen drei Minuten vorher noch 66:79 zurückgelegen hatten und der Vorsprung der Equipe aus dem BCW zwischenzeitlich sogar 21 Punkte betragen hatte.

Zu relaxt nach Vorsprung

«Wir waren in der Verteidigung zu entspannt», gesteht Morgan, «und wir haben zu wenig gut rotiert. Aber Genf traf da auch wirklich gut.» Gut freigeblockt von Pia Jurhar, konnte Morgan mit einem weiteren von insgesamt vier Dreiern plus einem Extrafreiwurf wieder Sicherheit zurückbringen - danach traf die Amerikaner, von den Westschweizerinnen kaum zu kontrollieren, für den BCW noch vier zusätzliche Male von der Freiwurflinie.

LaBrittney Jones steuerte ebenfalls mehr als der Hälfte ihrer zahlreichen Versuche in den Ring (24 Punkte) und auch Nationalspielerin Ymke Brouwer, zunächst auf der Bank, sowie Iva Bosnjak trugen zehn Punkte zum Sieg bei. Damit bleiben die Winterthurerinnen an der Spitze der Tabelle.