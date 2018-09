«Brutal schnell und brutal gut», so umschreibt EHCW-Trainer Michel Zeiter, was am Dienstag (20 Uhr) auf seine Mannschaft zukommt: der EV Zug. In der Tat: Die Innerschweizer haben die Vorbereitungsspiele bis auf eines gewonnen und in der Champions Hockey League fehlt ihnen maximal noch ein Punkt zum Einzug in die Achtelfinals. Am Freitag startet der EVZ in Ambri in die Meisterschaft. Da ist der Qualifikationszweite der letzten Saison einer der grossen Titelfavoriten.Ohne Zweifel bekommt es der EHCW mit einem starken Gegner zu tun wie lange nicht mehr. Im Cup traf er in den letzten beiden Jahren auf auf den gleichklassigen SC Rapperswil-Jona und verlor zweimal. 2015 kam Patrick Fischer mit dem HC Lugano und setzte sich trotz Leuten wie Linus Klasen oder Fredrik Pettersson nur knapp 2:1 durch. Einen Monat später war Fischer nicht mehr Trainer, Doug Shedden führte Lugano vom letzten Platz in den Playoff-Final gegen Bern.

1:7 vor vier Jahren

Der EV Zug erscheint nicht zum ersten Mal in Winterthur. Er war schon vor vier Jahren da – und gewann 7:1. Immerhin hatte der damalige Erstligist die Partie zwei Drittel lang resultatmässig offen gehalten, ehe er einbrach. Tobias Stephan (als Ersatzgoalie), Lino Martschini, Reto Suri, Alessio Bertaggia und Dominic Lammer sind aus dem damaligen Team auch heute noch im Zuger Kader. Vom aktuellen Team des EHCW spielten damals Remo Oehninger, Luca Homberger und Anthony Staiger, Fabio Haller war Ersatzgoalie.

Vor vier Jahren war Zug noch kein Titelanwärter. Heute schon. Es war aus Zuger Sicht enttäuschend, dass die letzte Saison schon im Viertelfinal endete. Coach Harold Kreis kostete dieser Misserfolg den Job. Es übernahm der Norweger Dan Tangnes. Sein Auftrag ist es nicht nur, den Klub ganz an die Spitze zu führen, sondern auch, die selbst ausgebildeten Nachwuchsleute zu integrieren. Es ist deshalb gut möglich, dass man den einen oder anderen Zuger, der heute zum Einsatz kommt, in der letzten oder vorletzten Saison schon mit dem Swiss-League-Team der EVZ Academy in Winterthur gesehen hat.

In der letzten Saison hat der EV Zug insgesamt fast 30 Millionen Franken umgesetzt. Trotz des frühen Ausscheidens resultierte ein Gewinn. Geld ist also vorhanden, auch dank der treuen Fans. Die Zuger Bossard Arena ist hervorragend ausgelastet, der Vorverkauf der Saisonkarten wurde letzte Woche wie schon letztes Jahr gestoppt, als 6000 verkauft waren.

Einzigartiges Sportzentrum

Zug will aber nicht einfach erfolgreich sein, sondern auch nachhaltig. Dass man sich ein eigenes Farmteam leistet, das auf Anhieb erfolgreicher war als jenes der ZSC Lions, ist nur ein Aspekt der Philosophie. Ein anderer ist: Auf eigene Rechnung lässt Zugs Präsident Hans-Peter Strebel im Moment das Sportzentrum OYM («On Your Marks») bauen. Kostenpunkt: Total rund 100 (!) Millionen Franken. Es umfasst nicht nur eine Ganzjahres-Eishalle, sondern auch vieles mehr: Einen 3000 Quadratmeter grossen Athletikbereich, ein Restaurant, 25 Doppelzimmer für auswärtige Sportler und eine Dreifachhalle – mit Glasboden und LED-Beleuchtung der Linien, die gerade gebraucht werden. Anfang 2020 soll diese europaweit einmalige Anlage eröffnet werden.

In einem Interview mit der Luzerner Zeitung sagte Strebel deshalb letzte Woche: «Der EV Zug wird im Eishockey eine Macht sein.» Dass die Zuger das jetzt schon sind, haben sie bewiesen. Beispielsweise, indem sie schon in diesem Sommer im Hinblick auf die übernächste Saison den Berner Goalie Leonardo Genoni unter Vertrag genommen haben.

Roe, McIntyre, Klingberg?

Im Moment aber spielt Genoni noch für Bern. Bei Zug wird Stephan im Tor stehen oder sein Vertreter Sandro Aeschlimann. Für Zug ist es der letzte Test vor dem Saisonstart, die letzte Partie in der Champions Hockey League liegt schon zehn Tage zurück. Es besteht für Coach Tangnes also kein zwingender Grund, seine Stars zu schonen. Und Leute wie Garret Roe, David McIntyre oder Carl Klingberg die sind nun mal: brutal schnell und brutal gut.

(Der Landbote)