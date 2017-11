Der EHCW beendet eine schwarze Serie

Welch ein Sonntag für den EHC Winterthur: Am Morgen konnte der Klub die Verpflichtung des Amerikaners Mario Lamoureux bekannt geben. Und am frühen Abend siegte die ohne Ausländer angetretene Mannschaft nach sieben Niederlagen in Serie gegen die EVZ Academy 3:0. Der EHCW hat es damit vermieden, im Kampf um die Playoff-Ränge distanziert zu werden. Im Falle einer Niederlage hätte der Rückstand auf die Innerschweizer acht Punkte betragen. So sinds nur noch zwei.Den Ausschlag gaben drei Dinge: Die Winterthurer hatten mit Remo Oehninger einen überragenden Torhüter. Sie waren das effizientere Team und sie verfügten auch über ein sehr starkes Unterzahlspiel. Das brauchte es vor allem im Schlussdrittel, als sie nicht weniger als fünf kleine Strafen kassierten. Die jungen Zuger kamen jedoch kaum noch zu einer klaren Chance. Entschieden war der Match 58 Sekunden vor Schluss, als Anton Ranov den Puck aus der Ecke der eigenen Zone zum 3:0 ins verlassene Tor der Zuger schlug.

Oehningers Paraden

Remo Oehninger erreichte bereits seinen zweiten Shutout in dieser Saison nach dem 6:0 gegen Biasca am 24. Oktober. In jener Partie sind die Winterthurer auch zum letzten Mal als Sieger vom Feld gegangen. Zum bis gestern letzten Mal haben sie da nach dem ersten Drittel geführt. Um in Führung zu gehen, brauchte es am Sonntag allerdings einen von der ersten Minute an starken Oehninger. Der Frauenfelder musste schon nach wenigen Sekunden zweimal gegen den Zuger Topskorer Sven Leuenberger retten. In der 6. Minute blieb Oehninger ebenfalls Sieger, als in einem Winterthurer Powerplay gleich zwei Zuger alleine auf ihn zukamen. Nur wenig fehlte, und der EHCW hätte wie so oft in den letzten Spielen einem Rückstand hinterherlaufen müssen.

Wichtiges Führungstor

Dabei begannen die Winterthurer nicht schlecht. «Aber wir machten am Anfang taktische Fehler, die Zug Chancen ermöglichten», erklärte Trainer Michel Zeiter. Umso wichtiger war es, dass die Winterthurer in der 15. Minute in Führung gehen konnten. Denn von diesem Moment an kam Sicherheit in ihre Aktionen, die vorher gefehlt hatte. Grobe Schnitzer gabs danach auch nicht mehr. Am Ursprung des 1:0 stand Thierry Bader, der erstmals in dieser Saison für den EHCW auflief. Am Vorabend war er noch für den EHC Kloten im Zürcher Derby im Einsatz gewesen. Bader bediente nach einem Konter erst Marco Lehmann, der noch scheiterte, und im zweiten Anlauf dann Michael Roos. Der aufgerückte Verteidiger erzielte sein erstes Saisontor.

Im mittleren Abschnitt hätte Zug ausgleichen können. Doch Oehninger stoppte erst Josh Holden und später Timo Haussener. Den Ton aber gab in dieser Phase eindeutig der EHCW an. Dass Samuel Keller – wieder ein Verteidiger – in der 30. Minute auf 2:0 erhöhte, war mehr als verdient. Beide Tore gab der Schiedsrichter erst nach Konsultation des Videos. Es gab nichts zu beanstanden: Vielleicht hatte der EHCW in diesem Spiel halt einfach auch die Fortüne, die es braucht, um nach langer Erfolglosigkeit die Wende zum Guten zu schaffen.

Dass diese ausgerechnet gegen die EVZ Academy gelungen ist, ist besonders wichtig. Denn die Resultate aus den direkten Begegnungen geben am Ende der Qualifikation den Ausschlag, wenn zwei oder mehr Teams punktgleich sind. Gegen die EVZ Academy hat der EHCW bisher alle sechs möglichen Punkte geholt. Dieselbe Bilanz kann er am Dienstag in Biasca gegen die Ticino Rockets erreichen.

(Der Landbote)