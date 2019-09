Der EHCW braucht mehr Disziplin

0:9 gegen die ZSC Lions im Cup und 1:7 gegen Kloten in der Meisterschaft: Gegen zwei überlegene und auch stark aufspielende Gegner hat der EHCW in der Zielbau-Arena überdeutlich verloren. 2:1 gegen Olten und 3:0 gegen Thurgau: Zwei ebenfalls höher als der EHCW eingestufte Teams haben an selbiger Stätte verloren. Vor dem nächsten Heimspiel am Samstag (20.15 Uhr) gegen die EVZ Academy fragt sich also, welches Gesicht die Truppe von Trainer Michel Zeiter zeigen wird. Ists das gute, dann kann von einem sehr starken Saisonstart des EHCW gesprochen werden. Denn mit einem vierten Sieg im sechsten Spiel hätte er schon vor der schweren Woche mit den Spielen in La Chaux-de-Fonds und Visp sowie zuhause gegen Ajoie ein respektables Polster, eine Ausbeute, von der man sagen könnte: So kann der EHCW ernsthaft um einen Playoff-Platz kämpfen. Verlieren die Winterthurer aber gegen die Academy, dann müsste man sagen: Sie haben wie schon in den Vorjahren Probleme, die Farmteams zu schlagen. Denn es gab ja schon ein 4:7 gegen die GCK Lions. Wer diese Spiele nicht mehrheitlich gewinnt, der wird am Ende kaum im Playoff stehen.

Zuviele Strafen erhalten

Zeiter war mit dem Match gegen Kloten nicht zufrieden. «Es gefiel mir nicht, dass wir zu wenig überzeugt in die Zweikämpfe gingen. Vielleicht war der Respekt zu gross. Am Ende wars auch eine Frage der Disziplin.» Die Strafen sind ein Thema beim EHCW. Mit Martin Alihodzic und Mike Küng haben in den letzten zwei Partien gleich zwei Spieler eine Spieldauer-Disziplinarstrafe für Checks gegen den Kopf erhalten, was an sich schon schwer wiegt. Zudem waren es Momente, in denen solche Aktionen nun wirklich nur dumm waren. Und punkto kleiner Strafen ist festzustellen: Nur Olten und La Chaux-de-Fonds haben bisher mehr bekommen als die Winterthurer. Das heisst: Der EHCW muss sich punkto Zweikampf-Disziplin deutlich steigern.

Was auch aufgefallen ist: Noch haben die Kanadier Zack Torquato und Riley Brace nicht ganz wie erhofft gepunktet. Zeiter macht das aber keine Sorgen: «Das ist eine Frage der Zeit. Wichtig ist, dass sie sehr gut arbeiten.» Brace immerhin wird am Samstag wieder den Goldhelm tragen. Noch nicht definitiv beantwortet ist die Frage, wer der geeignete dritte Mann an der Seite der beiden Ausländer ist. Der junge Mischa Bleiker wars in den ersten Spielen meistens, gegen Kloten versuchte sich Patrick Zahner. Er lancierte Brace vor dem einzigen Winterthurer Treffer mit einem wunderbaren Pass. Aber auch Thibaut Monnet kam in dieser Linie schon zum Einsatz, etwa im Testspiel gegen die EVZ Academy, das die Winterthurer 5:0 gewannen.

Die Zuger wegen dieses Testpielsieges zu unterschätzen wäre aber das falscheste, das die Winterthurer tun könnten. Die Academy hat zwar noch keine Punkte geholt, aber erst dreimal gespielt. Ihr grosses Problem ist die Torproduktion. Drei Treffer hat sie erst erzielt. Zuletzt verlor sie gegen Olten 0:1, ein Resultat, das zeigt: Das ist ein ganz zäher Gegner. Der einzige Ausländer, ist der dänische Verteidiger Emil Kristensen. Der hat verletzungsbedingt bisher nicht gespielt. Geplant sind auch Einsätze der überzähligen Ausländer des Fanionteams. Denn alle fünf hätten Verträge, die das beinhalten, sagte Zugs Sportchef Reto Kläy vor der Saison. Bislang kam das beim 3:8 gegen Ajoie zum tragen, als David McIntyre spielte.

Um derlei Dinge kümmert sich EHCW-Trainer Michel Zeiter nicht: «Entscheidend ist, dass wir zu unserem Spiel finden.» Punkto Personal fällt nach Yannick Hänggi ein zweiter Verteidiger aus: Reto Kobach verletzte sich gegen Kloten und wird mindestens eine Woche fehlen.

Mason kommt für einen Monat

Dafür gibts ab nächster Woche Verstärkung im Sturm. Der EHCW verpflichtete, als Ersatz für den länger fehlenden Luca Homberger, Steve Mason für einen Monat. Der 31-jährige Sohn des ehemaligen EV-Zug-Trainers Doug Mason ist im Moment vertragslos, nachdem die Rapperswil-Jona Lakers nach vier Saisons nicht mehr verlängert hatten. Der holländisch-kanadische Doppelbürger verfügt über eine Schweizer Lizenz.